Pérdida de audición en las personas mayores: ¿puede agravarse en tiempos de pandemia?

La pérdida de la audición en las personas mayores se denomina presbiacusia. En el contexto de la pandemia por COVID-19, se convierte en un problema más complejo aún. Muchas personas mayores han dejado de concurrir a la consulta médica, en especial al otorrinolaringólogo, en ocasiones por temor en concurrir a los consultorios médicos, y en otros casos porque no advierten el agravamiento del cuadro debido al aislamiento de los seres queridos.

En la actualidad, ya con algunas flexibilizaciones en cuanto a las medidas de aislamiento, notamos este detalle: las personas mayores oyen menos que antes de la pandemia.

En algunas oportunidades, luego de revisarlos, los especialistas notamos que solo se trata de un cerumen impactado, y que realizando una limpieza de los conductos auditivos externos es suficiente. Esta limpieza se debe realizar con mucho cuidado, ya que las personas mayores a veces no pueden acostarse en la camilla, lo que imposibilita la extracción del tapón de cera a través de un aspirador, la columna cervical en muchos casos está rectificada y, ante el estímulo del ruido del aspirador muchos son impresionables y, además, pueden marearse. Es por esto que, más allá de los tiempos y de la modernización de las técnicas, debemos recurrir al viejo lavaje de oídos con solución fisiológica y agua oxigenada. Esta mezcla ablanda el tapón y este se desprende. Paradójicamente, esto hace que, a veces, la presbiacusia se acentúe.

Es importante recordar que la pérdida de audición en la población mayor puede tener varias causas, pero el envejecimiento tiene una gran incidencia y se refleja en un deterioro general de la calidad de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la presbiacusia es de aproximadamente el 30% en los mayores de 65 años y hasta el 60% en los mayores de 85 años.

La sordera por envejecimiento es un verdadero problema, pues esta pérdida no se puede revertir y conlleva otros problemas adicionales. Uno de ellos es la sensación de soledad pues, al no escuchar, el paciente tiende a aislarse y sufrir algún cuadro de depresión; muchas veces, el entorno familiar no se da cuenta y deja de hablar con estas personas.

Debemos tener presente que el problema comienza cuando un adulto mayor pide que se le repita varias veces lo que se ha dicho; esto no se debe minimizar, porque al no comprender, dejarán de comunicarse.

Es muy común notar que tienen la necesidad de subir el volumen de la televisión más de lo habitual, pueden perderse parte de alguna conversación, y en ocasiones aparecen situaciones de enojo entre los convivientes.

En estos casos, en un principio se recomienda modular, vocalizar, y articular más al hablar para que la persona mayor pueda entender. Es importante pedir una consulta, ya que esta situación causa, además de enojo, mucha frustración. Por otra parte, al hablar en tono más alto, las cuerdas vocales se resienten.

Ante estas situaciones, se debe realizar un control audiológico luego de la revisación de los oídos para determinar la necesidad de indicar audífonos y mejorar la cotidianidad del paciente (REUTERS/Christian Hartmann)

Es muy frecuente que estos pacientes necesiten audífonos, que amplifican la voz del interlocutor y favorecen la comprensión.

En este contexto de pandemia por COVID-19, controlar la audición es necesaria en sobremanera en los adultos mayores, pues ya el uso del tapaboca y tapanariz actúa como una interfaz que impide la llegada de la voz hablada. Esto afecta no solo las conversaciones, sino el aspecto cognitivo de las personas mayores, que también se deteriora con los años, lo cual empeora la calidad de vida.

Ante estas situaciones, se debe realizar un control audiológico luego de la revisación de los oídos para determinar la necesidad de indicar audífonos y mejorar la cotidianidad del paciente.

Stella Maris Cuevas, es médica otorrinolaringóloga (MN 81701). Experta en olfato. Alergista. Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)

