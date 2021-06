Todo lo que sabe al día de hoy de las variantes del COVID-19

Stamboulian Talks - "Variantes COVID-19". Elsa Baumeister

La doctora Elsa Baumeister, magister en Microbiología Molecular, directora del Centro Nacional de Influenza de OPS/OMS, jefa del Servicio de Virosis Respiratoria INEI ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” y directora de la maestría en Microbiología Molecular NEI, ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” UNSAM participó del especial “COVID-19: laboratorio, test y circulación de variantes” en el marco de los ciclos Stamboulian Talks.

En su exposición, hizo referencia a la familia de virus que incluye al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la importancia de la secuenciación genómica, explicó lo que son las variantes de interés y de preocupación y compartió un detallado análisis de los linajes del virus responsable de causar la enfermedad por COVID-19 que causan preocupación en todo el globo y en particular en la Argentina:

Los virus como el SARS-CoV-2 se denominan coronavirus ya que cuando se los observó por primera vez en microscopio electrónico presentaban unas espículas, un punteado alrededor de su forma más importante simulando una corona. Tenemos cuatro virus que nos acompañan todos los años, produciendo resfríos comunes, como el HCoV-OC43, el HCoV-229E, el HCoV-Hku1 y el HCoV-NL63. Han aparecido recientemente casos en la población humana de nuevos coronavirus, como el del SARS-CoV-1 y el del MERS, que han sido un problema pero no al nivel del SARS-CoV-2 que nos está acompañando desde el año pasado.

Cuándo empezó la pandemia, lo primero y más importante era tener capacidad para poder diagnosticar estos virus, detectarlos, saber qué pasaba con ellos, quiénes eran los enfermos y poder estudiar los casos. A medida que transcurre la pandemia nos damos cuenta que es importante conocer cuáles son las características de estos virus, y una manera es haciendo la caracterización genética. Para ello se utiliza una base que tiene la OMS, denominada GISAID, en la cual se depositan todas las secuencias todos los años, de los virus de influenza.

En el continente americano, 22 países participan con sus científicos en el rastreo de variantes del coronavirus/OPS

Al 8 de junio, hay depositadas secuencias de genomas completos aproximadamente de 1 millón 700 mil virus . Alrededor de 22 mil secuencias corresponden a Sudamérica. Pensemos que solo el 20% de la población mundial vive en esta región, y la mitad son de Brasil prácticamente, y en el caso del Malbrán INEI ANLIS, hemos depositado hasta el momento alrededor de mil secuencias de genomas completos .

Esto nos permitió en el mes de mayo empezar a interactuar y ver cuáles relaciones genéticas tienen los virus que circulan en nuestro país con el resto del mundo. Durante el primer período, hasta octubre de 2020, las variantes o virus de SARS-CoV-2 que circulaban no tenían características que los diferenciaran mucho uno del otro, en cuanto a su comportamiento. En el Reino Unido, en el último tercio del año pasado, se observó un aumento muy importante de casos y cuando se ve la composición genética de los virus que circulaban, observaron que estos virus se correspondían todos a un linaje en particular, que fue reemplazando rápidamente a todos los otros linajes que estaban circulando. Se trataba de la cepa del Reino Unido. A partir de ahí empezamos a seguir mucho más de cerca que estaba pasando con respecto a si esta variante la teníamos en nuestra población.

Es importante hacer una distinción: existen variantes de interés y de preocupación. La de interés es aquel linaje viral cuyo genoma presenta mutaciones que llevan a cambios de aminoácidos que están asociados a cambios fenotípicos establecidos con respecto a la referencia. Es muy importante vigilar estos virus que van teniendo estos cambios. Por otro lado, hablamos de una variante prioritaria o de preocupación si tiene un cambio que puede conducir a un comportamiento diferente que demuestra a través de diferentes estrategias de análisis que estos cambios están asociados a un aumento de transmisibilidad, o empeoramiento de la situación epidemiológica en una región, a un aumento de virulencia o cambio en la presentación clínica o a una disminución en la efectividad de las medidas de control, test diagnósticos disponibles o la respuesta a vacunas o tratamientos.

Existen variantes de interés y de preocupación (EFE/ Kai Försterling/Archivo)

La variante Alpha o del Reino Unido, linaje, B.1.1.7 tiene un mayor fitness. Se comporta mucho más eficientemente porque tiene más posibilidades por los cambios que tuvo en su proteína spike, de asociarse, de adherirse e ingresar en la célula huésped y por eso desplazó al resto de las variantes.

La variante Gamma o de Manaos, es una variante que emergió en Brasil y también tiene una muy buena afinidad para poder ingresar en las células. También circulan las variantes de Sudáfrica que también tienen comportamientos muy especiales; la de California que produjo brotes muy importantes en Estados Unidos y finalmente tenemos la variante de la India, que ha producido muchísima cantidad de nuevos casos y tenemos que vigilar su incorporación en nuestro país y si tenemos transmisión comunitaria.

Argentina, según la OMS, junto con Uruguay, Colombia y las Guyanas, son los países que tienen mayor número de casos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes . Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia son los que siguen en la lista. Esto nos coloca en una situación de alta transmisión viral y por la ocurrencia de los casos. Esto no es casual, ya que los linajes que circulan mayoritariamente en nuestro país son los de mayor transmisibilidad.

La OMS, al martes 8 de junio, reconoció 4 variantes de preocupación: Alpha, Beta, Gamma y Delta . La Alpha corresponde a la del Reino Unido, luego la Beta es la de Sudáfrica, la Gamma o de Manaos y luego la Delta, que es la de India, que tiene tres sublinajes.

En el mundo, hay depositadas secuencias de genomas completos aproximadamente de 1 millón 700 mil virus (Foto: Getty Images)

En la Argentina tenemos circulación comunitaria de la variante Alpha . En relación a la Beta o sudafricana, se detectó en el país solamente hace diez días en un viajero internacional proveniente desde Madrid a Buenos Aires, es decir un solo caso. La variante Gamma o de Manaos tiene una amplia distribución en las Américas, también en Europa, en el Sudeste Asiático, en la India y en Australia, y en la Argentina es una de las variantes que más circulación está teniendo en estos momentos . La cuarta variante de preocupación, la de la india, tiene también una amplia distribución. En nuestra nación ha sido detectada en un niño que provenía de Europa, un viajero internacional que venía de París.

Vemos que la variante de Londres se transmite mucho más eficientemente y produce muchos más casos secundarios. Esto es igual para las 4 variantes preocupantes. Con respecto a la enfermedad severa, todavía no tenemos los detalles para definir si alguna de ellas deriva en una presentación clínica más severa que la otra. En el caso de la variante india, puede tener algún riesgo incrementado de necesidad de hospitalización, pero todavía no está confirmado.

En relación a la reinfección, podría ser con respecto a la variante del Reino Unido, que las infecciones anteriores pudieran ser capaces de neutralizar la infección con la nueva variante; en el caso de la de Sudáfrica hay cierta reducción en esta neutralización de la respuesta que se pudo producir con variantes anteriores; vemos que en la variante de Manaos hay cierta pérdida en la actividad neutralizante y lo mismo sucede con la cepa de la India.

¿Qué sucede frente a las vacunas? No son perfectas, hay que empezar por ahí. Es decir, no van a impedir que nos infectemos, pero lo que van a hacer es disminuir la gravedad de la presentación clínica, disminuir los días de enfermedad, las chances que compliquemos la enfermedad y necesitemos hospitalización y también va a haber una disminución en la mortalidad, por ello es tan importante vacunarnos , para prevenir la instancia final que son las complicaciones graves y la muerte. Con respecto a la neutralización que tienen los sueros de los vacunados, podemos ver que no hay pérdida de neutralización considerable en los individuos que fueron vacunados con respecto a la cepa de Londres ni tampoco en relación a la cepa de Sudáfrica. Hay algo de pérdida con respecto a la variante de Manaos y la de la India. Tenemos que considerar a su vez también que hay algunos esquemas de vacunación de simple o doble dosis en el momento de hacer este tipo de recomendación.

Elsa Baumeister es jefa del Servicio de Virosis Respiratoria del Instituto “ANLIS” Malbrán (Télam)

¿Cómo hacemos para vigilar las variantes? Lo primero que tenemos que pensar es de qué manera podemos tener un panorama representativo de qué es lo que está sucediendo, es decir cómo hacemos el muestreo, cuáles son los individuos a los que tenemos que ir a buscar. Después tenemos que monitorear la evolución viral a través de los cambios genéticos y por otro lado, esta información que se está generando tiene que ser tenida en cuenta al momento de la composición de las vacunas, y también para hacer el análisis de los brotes que van sucediendo.

El Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS selecciona casos para la secuenciación en los que se confirmó la presencia del virus SARS-CoV-2 según:

-Casos confirmados en nuestras provincias con antecedentes de viaje al exterior del país

-Muestras de viajeros que resultan positivos en el tamizaje que se realiza en Ezeiza en el ingreso al país

-Casos confirmados en dos eventos separados para descartar o confirmar reinfecciones

-Casos confirmados con presentaciones severas y/o elevado incremento del número de casos de manera inesperada

-Casos confirmados en personas con esquemas completos de vacunación

En la Argentina existe circulación comunitaria de la variante Alpha o del Reino Unido (REUTERS/Andrew Boyers)

Tenemos que considerar que esta evolución viral va a continuar. El virus recién está circulando entre los humanos, sus mecanismos de evolución conducirán a que finalmente se produzca un equilibrio entre su capacidad de infectarnos y de hacerlo de manera no muy grave para poder mantenernos vivos y poder seguir haciéndolo en el tiempo.

En ese camino de evolución y adaptación vamos a tener la emergencia de distintas variantes que se van a comportar de diferentes maneras, pero más allá de las mutaciones que vayan emergiendo es muy importante que sigamos teniendo presente cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta para prevenir la infección: usar barbijo, mantener el distanciamiento social, estar en ambientes ventilados y con poca cantidad de gente y manteniendo una correcta y frecuenta higiene de manos .

El objetivo de Stamboulian talks es transmitir a través de exposiciones atractivas y sintéticas aspectos interesantes, importantes o novedosos en temas sanitarios. La meta es que cada presentación sirva de disparador para que la audiencia se sienta motivada a profundizar, indagar, crear conciencia o pasar a la acción en relación a los temas presentados.

