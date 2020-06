“Hoy no podemos decir que tenemos un tratamiento óptimo para el COVID-19, pero sepan que hay muchos esfuerzos en marcha. No vale la pena ir a la farmacia, comprar hidroxicloroquina y tomarlo preventivamente, no está demostrado su utilidad . No está demostrado que el presidente Donald Trump, ni Jair Bolsonaro ni quien sea que tome la hidroxicloroquina y eso le haga bien, al contrario, puede ser muy peligroso, no hay que hacer eso, hasta que no haya evidencia científica que nos indique que estamos tomando algo que nos va a beneficiar”, agregó.