Por su parte, Gabriela Barzola sostuvo:“a pesar de los cambios de ánimo, las horas de trabajo reducidas, el cansancio que genera estar pendiente de los remedios, de los dolores y de las limitaciones de la enfermedad, me levanto todos los días como si no tuviera lupus, me dedico full-time a mi familia y a mis alumnos, que me ayudan a distraerme, me hacen sentir acompañada y contenida las 24 horas del día. Además, hago actividad física a diario".