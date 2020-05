Voceros de la cartera de Salud a su vez especificaron que “la ANMAT no aprobó el test para comercializar, pero sí para este estudio en particular. Lo que nosotros vamos a tener es una foto de las personas que tienen anticuerpos positivos en Argentina, sabiendo que si la sensibilidad es del 80%, puede haber un 20% más y este dato lo tuvimos en cuenta. Es incorrecto decir que los test son defectuosos, porque decir eso significa decir que no cumple con lo que promete y esto no es así. En este caso, se utilizó para un estudio epidemiológico, en donde se lo validó con el CONICET, el MINCYT y con esa información diseñamos el estudio, que al ser serológico su objetivo siempre fue el de investigación y el hecho de que funcionara solo para IgG no altera el resultado".