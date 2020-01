Cuando me faltaba una semana para la semana 38 entré en trabajo de parto, me puse en casa a contar contracciones, estuve casi 20 horas contando porque tenía que esperar a que fueran cada cinco minutos. Cuando llegué al sanatorio y me revisó el obstetra me dijo que no había dilatado y cuando me puso el estetoscopio me dijo que no escuchaba latidos de la beba. Me hicieron una ecografía y me confirmaron que no había latidos.