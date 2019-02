"El diagnóstico es clínico, el genético todavía no lo tenemos -comenzó a relatar la mujer, que además es médica ginecóloga-. Desde la neo se envió sangre a Brasil, dio que un gen era negativo y se estudiaron otros genes cuyo resultado aún no está. También se envió sangre al Hospital Garrahan, cuyo análisis hasta donde allí podían analizar daba negativo, por lo que decidieron enviar a Italia el material genético pero hasta ahora no hay un diagnóstico certero, no se sabe cuál es el gen involucrado".