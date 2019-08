"Si no hay consumo de frutas y verduras, el niño no recibe los nutrientes que necesita para su desarrollo aunque esté sobrealimentado", aseguró en tanto el ex presidente de la Sociedad de Cardiología de Corrientes y miembro de la FAC, Alejandro Amarilla (MP 2682 – Corrientes), quien sin embargo destacó la necesidad de que chicos y adultos se muevan más: "La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana del Corazón y la FAC coinciden en recomendar como mínimo una hora diaria de actividad física para los niños, desde los cinco hasta los 17 años, y de allí en adelante 150 minutos por semana". Esto, desde luego, no sucede, "pero se asume como algo normal, se les da a los chicos la tablet para que estén tranquilos y los padres condicionan esas actitudes desde muy temprana edad, e incluso en la escuela se reducen los horarios de actividad física y se les da más tiempo de contacto con pantallas", sostuvo.