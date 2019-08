Pero que sean seguros no significa que sean necesarios. El único riesgo es que las personas no sean capaces de descubrir el sabor real del producto porque lo enmascaran con el aditivo y cuando no lo hagan con edulcorantes, lo harán con azúcar. Como con el resto de aditivos, las personas deben valorar la calidad global del producto que eligen. Si no es sano, con edulcorantes tampoco.