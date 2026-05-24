Final Pumas vs Cruz Azul en vivo: sigue el partido que definirá al campeón del Clausura 2026 Liga MX

Final Pumas vs Cruz Azul ( REUTERS/Henry Romero)

El Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México será el escenario donde se definirá al campeón del Clausura 2026, en un duelo que enfrenta a Pumas, líder de la fase regular, contra un Cruz Azul revitalizado tras un cambio de técnico en la recta final del torneo.

El equipo dirigido por Efraín Juárez mostró durante toda la temporada una notable solidez en ambas áreas. Pumas cerró la fase regular como líder con treinta y seis puntos, impulsado por una ofensiva eficiente y una defensa que solo fue superada por un rival en cuanto a goles recibidos. Esta consistencia permitió al conjunto universitario avanzar en la Liguilla pese a no conseguir victorias en el marcador global en ninguna de las dos series previas a la final.

Por su parte, Cruz Azul tuvo un giro radical en su campaña. Los celestes cerraron la fase regular en el tercer puesto, con 33 puntos, pero el verdadero punto de inflexión llegó con la llegada de Joel Huiqui al banquillo durante la última jornada. La reacción fue inmediata: en cuartos de final eliminaron a Atlas con un global de cuatro a dos, mostrando una cara distinta en determinación y funcionamiento. En semifinales, el rival fue Chivas; tras un empate dos a dos en la ida, La Máquina aseguró su pase a la final con una victoria por dos a uno en la vuelta, consolidando la mejoría bajo la nueva gestión técnica.

Con un marcador global empatado sin goles, el título del torneo se mantiene en el aire, los universitarios y los celestes pelearán por la gloria, sigue el minuto a minuto de la gran final: