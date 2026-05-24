Final Pumas vs Cruz Azul en vivo: sigue el partido que definirá al campeón del Clausura 2026 Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México será el escenario donde se definirá al campeón del Clausura 2026, en un duelo que enfrenta a Pumas, líder de la fase regular, contra un Cruz Azul revitalizado tras un cambio de técnico en la recta final del torneo.
El equipo dirigido por Efraín Juárez mostró durante toda la temporada una notable solidez en ambas áreas. Pumas cerró la fase regular como líder con treinta y seis puntos, impulsado por una ofensiva eficiente y una defensa que solo fue superada por un rival en cuanto a goles recibidos. Esta consistencia permitió al conjunto universitario avanzar en la Liguilla pese a no conseguir victorias en el marcador global en ninguna de las dos series previas a la final.
Por su parte, Cruz Azul tuvo un giro radical en su campaña. Los celestes cerraron la fase regular en el tercer puesto, con 33 puntos, pero el verdadero punto de inflexión llegó con la llegada de Joel Huiqui al banquillo durante la última jornada. La reacción fue inmediata: en cuartos de final eliminaron a Atlas con un global de cuatro a dos, mostrando una cara distinta en determinación y funcionamiento. En semifinales, el rival fue Chivas; tras un empate dos a dos en la ida, La Máquina aseguró su pase a la final con una victoria por dos a uno en la vuelta, consolidando la mejoría bajo la nueva gestión técnica.
Con un marcador global empatado sin goles, el título del torneo se mantiene en el aire, los universitarios y los celestes pelearán por la gloria, sigue el minuto a minuto de la gran final:
Alineación de Cruz Azul
La alineación titular extraída de la imagen para el equipo de Cruz Azul en la final (vuelta) del Clausura 2026 es la siguiente:
- Mier (23)
- Campos (3)
- Ditta (4)
- Palavecino (8)
- Ebere (11)
- Márquez (16)
- García (17)
- Rodríguez (19)
- Paradela (20)
- Rotondi (29)
- Piovi (33)
Alineación de Pumas
Este es el once inicial de Efraín Juárez para la final:
- Keylor Navas
- Rubén Duarte
- Nathan Silva
- Rodrigo López
- Uriel Antuna
- Juninho Vieira
- Adalberto Carrasquilla
- Robert Morales
- Jordan Carrillo
- Pedro Vite
- Álvaro Angulo
A tan solo 21 días de que empiece la Copa Mundial 2026, la Selección Mexicana se medirá contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los jugadores están concentrados en el Centro del Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como parte de la estrategia de Javier Aguirre, ya concentró a una primera lista de futbolistas que militan en la Liga MX, por lo que algunos jugadores se perdieron la liguilla.
Directiva de Cruz Azul presente en el Estadio Universitario
A menos de una hora para que empiece el juego, el ingeniero Víctor Velázquez se acercó a las gradas para saludar a la afición celeste que ya está en el recinto a la espera del inicio del juego; Joel Huiqui y su cuerpo técnico también ya salieron a la cancha para iniciar con los trabajos previos a la final.
Pumas y Cruz Azul definirán esta tarde-noche en la cancha de Ciudad Universitaria al que será el nuevo campeón del futbol mexicano. Ambos equipos llegaron a la Gran Final del Clausura 2026 tras hacer un gran torneo durante la Fase Regular, además de haber superado los cruces en la Liguilla.
Cruz Azul y Pumas llegan al Estadio Olímpico
Ambas escuadras ya se encuentran en Ciudad Universitaria, la afición local ha mostrado su apoyo a su club desde el inicio. Horas antes del arribo de los clubes, la hinchada universitaria empezó a poblar de azul y oro las inmediaciones del estadio.
La implementación de un operativo de seguridad especial marcará la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, programada para este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México. Más de 3 mil 50 elementos de seguridad pública y privada, junto con supervisores, custodiarán el evento para garantizar la protección y el orden en uno de los partidos más relevantes del año en la capital mexicana.
Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la Final del Clausura 2026 Liga MX
El futbol mexicano conocerá al nuevo campeón del torneo, sigue el minuto a minuto de Infobae.
FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO
- Competencia: Final Clausura 2026 Liga MX
- Fecha y Hora: Domingo 24 de mayo, 19:00 hrs.
- Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
- Árbitro: Daniel Quintero Huitrón
- Transmisión: TUDN (Canal 5 y ViX), TV Azteca (Canal 7)
POSIBLES ALINEACIONES
- Pumas: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.
- Cruz Azul: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Osinachi Ebere.