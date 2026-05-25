Alerta: usar ropa ajustada puede causar infecciones y problemas circulatorios, advierte la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud y el IMSS advierten que la ropa ajustada puede favorecer infecciones y problemas circulatorios, sobre todo si existen otros factores de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de ropa ajustada está identificado por la Secretaría de Salud de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un hábito que puede desencadenar una variedad de problemas de salud, especialmente infecciones y trastornos circulatorios, aunque estos riesgos suelen amplificarse en presencia de otros factores predisponentes.

Las prendas que comprimen el cuerpo —como pantalones de mezclilla ceñidos, fajas, cinturones rígidos y ropa interior sintética— alteran la fisiología del organismo.

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Si bien su uso responde principalmente a criterios estéticos, las instituciones oficiales advierten que pueden comprometer la circulación sanguínea, la salud del microbioma y la función nerviosa.

Impacto Circulatorio: estasis y agravamiento de enfermedades venosas

El IMSS ha advertido reiteradamente que la ropa entallada actúa como un torniquete suave, dificultando el retorno venoso en las piernas y favoreciendo la aparición de várices y edema.

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Este efecto es relevante entre personas expuestas a largas jornadas de pie o con antecedentes de insuficiencia venosa.

No obstante, es fundamental matizar que, aunque la compresión textil puede generar estasis venosa (estancamiento de sangre), el desarrollo de trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar (TEP) generalmente implica la concurrencia de otros factores de riesgo.

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Según la medicina basada en evidencias, la ropa ajustada es un factor agravante para estos padecimientos, pero rara vez constituye la causa única.

Factores como inmovilización prolongada, uso de anticonceptivos, tabaquismo o predisposición genética suelen estar presentes para que se produzca un trombo que migre a los pulmones.

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Los especialistas del IMSS insisten en que la prevención de la insuficiencia venosa y sus complicaciones requiere modificar los hábitos de vestimenta, especialmente en poblaciones vulnerables.

La compresión textil puede generar estasis venosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neuropatías y alteraciones nerviosas

El uso continuo de pantalones de tiro alto, cinturones apretados o fajas puede comprimir el nervio cutáneo femoral lateral, provocando meralgia parestésica.

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El resultado es adormecimiento, ardor y dolor en la parte externa del muslo. Esta neuropatía es frecuente en la consulta de ortopedia y neurología y su manejo inicial implica suspender el uso de la prenda causante.

Infecciones genitourinarias y cambios en el microbioma

La Secretaría de Salud ha documentado que las prendas sintéticas y ceñidas, al impedir la ventilación y retener humedad, alteran el pH y el equilibrio del microbioma vaginal.

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Esto favorece la recurrencia de infecciones por hongos como Candida albicans y bacterias como Gardnerella vaginalis. Las autoridades recomiendan favorecer la ropa interior de algodón y holgada para prevenir estos cuadros.

En hombres, la compresión y el aumento de temperatura escrotal dañan la producción de espermatozoides, lo que puede afectar la fertilidad.

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El escroto está diseñado para mantener los testículos a temperatura inferior a la corporal; la ropa apretada interfiere con este mecanismo.

Trastornos digestivos y respiratorios

Se reconoce clínicamente el “síndrome de los pantalones apretados” para describir el enlentecimiento del tránsito digestivo y la exacerbación del reflujo gastroesofágico provocados por la presión abdominal.

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Asimismo, fajas y cinturones rígidos pueden limitar la respiración profunda, reduciendo la oxigenación tisular y generando síntomas como mareos o fatiga.

El “síndrome de los pantalones apretados” describe molestias digestivas y reflujo por la presión que ejercen prendas ajustadas en el abdomen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dermatopatías y riesgos en la piel

La fricción y oclusión por ropa sintética ajustada favorecen dermatitis, foliculitis (infección de los folículos pilosos) y urticaria, especialmente en personas con piel sensible.

La Mayo Clinic coincide en que estas prendas, junto a la sudoración, aumentan el riesgo de infecciones cutáneas, que deben prevenirse con ropa transpirable y una higiene rigurosa.

Prevención

Los organismo de salud recomiendan a la población priorizar el uso de ropa holgada, de fibras naturales y bien ventilada.

Para el personal sanitario, las normas son estrictas: el uniforme debe ser amplio, de algodón y sin licras o prendas ceñidas, para evitar la transmisión de patógenos y favorecer la comodidad térmica.

En ambientes laborales calurosos, se aconseja la hidratación constante, pausas activas y el uso de prendas claras y sueltas para prevenir el estrés térmico.

Expertos del IMSS advierten sobre los múltiples riesgos para la salud derivados del uso de ropa ajustada, afectando desde la circulación y los nervios hasta la piel y el sistema genitourinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio hacia prendas holgadas y transpirables es una medida preventiva sencilla y eficaz para reducir la carga de enfermedades prevenibles en la población.