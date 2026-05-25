Morena pide la destitución de la directora de Obras de la alcaldía Cuauhtémoc, recuerda los 7 derrumbes en la demarcación

Morena en el Congreso de la CDMX exigió separar a Mariana Rodríguez Mier y Terán por presunta negligencia en obras de la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: YouTube/Alcaldía Cuauhtémoc

La bancada de Morena en el Congreso de la CDMX pidió este 24 de mayo la separación del cargo de Mariana Rodríguez Mier y Terán como Directora General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Cuauhtémoc, al sostener que existe un patrón de negligencia en la supervisión de construcciones que, según el Grupo Parlamentario, ya dejó al menos cuatro muertos y varios lesionados en la demarcación.

De acuerdo con el comunicado del Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México, desde el pasado 9 de marzo la alcaldía Cuauhtémoc acumula al menos siete derrumbes en distintos puntos. La misma bancada señaló que el caso más reciente ocurrió el 22 de mayo en Allende 74, colonia Centro, donde colapsó una barda y cuatro personas fueron trasladadas para recibir atención médica.

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La exigencia fue presentada por la diputada Leonor Gómez Otegui, quien acusó que la información relacionada con esos hechos fue reservada por la alcaldía Cuauhtémoc durante tres años. Según el comunicado de Morena, la legisladora sostuvo que esa decisión muestra a quién protege la funcionaria señalada.

El diputado Paulo García también respaldó la solicitud contra la directora de Obras de Cuauhtémoc. En el comunicado del grupo parlamentario afirmó: “Esta decisión no es una ocurrencia. Es fruto de casos gravísimos, algunos que han costado vidas humanas y que hasta la fecha no han tenido ninguna responsabilidad por parte de su administración”.

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Morena atribuye siete derrumbes a fallas de supervisión en obras de Cuauhtémoc

El grupo parlamentario de Morena atribuye siete derrumbes recientes a fallas de supervisión, con saldo de al menos cuatro muertos en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Según el recuento incluido por Morena, el 9 de marzo hubo un derrumbe en San Antonio Abad 124, colonia Tránsito, donde murieron tres personas tras ignorarse revisiones de Protección Civil. El 1 de mayo, en Serapio Rendón 15, donde se ubica el Teatro Manolo Fábregas en la colonia San Rafael, una demolición errónea alertó a vecinos y la obra quedó suspendida.

El 4 de mayo, en Luis González Obregón 13, colonia Centro, un trabajador murió al caer cinco metros por falta de supervisión de seguridad en la construcción, según la bancada. El 14 de mayo, en la esquina de Nicaragua y Argentina, también en la colonia Centro, colapsó un techo en una escuela y murió otro empleado.

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Además, el 15 de mayo, en Avenida Cuauhtémoc 421, colonia Roma Sur, colapsó una grúa y resultaron heridos tres hombres y una mujer. El 20 de mayo, en Ensenada 12, colonia Hipódromo, un trabajador cayó cuatro pisos por el uso de equipo rudimentario en una obra de la Condesa.

Morena informó que presentará de manera pública y formal la solicitud de separación del cargo de Mariana Rodríguez Mier y Terán para que se realicen las investigaciones correspondientes.

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Gómez Otegui dijo en el comunicado: “No podemos tener al frente de la dirección de Obras a gente sin capacidad ni preparación técnica, y sin la calidad humana para no ocultar la información a los vecinos”.

Morena defiende que la balización no violan normas viales

Morena defendió la balización y las intervenciones artísticas urbanas como complementarias a la imagen vial y ajustadas a la normatividad. (Infobae Especial)

En el mismo comunicado, el diputado Paulo García respondió a los señalamientos sobre trabajos de pintura en vía pública y aseguró que todas las obras cumplen con la normativa vigente.

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El grupo parlamentario detalló que la Secretaría de Obras y Servicios presentó el fundamento técnico de cada intervención y que existen 12 tipos de señalización ejecutados con norma, material y color específicos.

De acuerdo con el comunicado, el blanco y negro se aplica en barras metálicas de seguridad, el guinda en columnas y trabes de puentes peatonales y el lila en herrería y barandales de esos mismos puentes. También se realizan murales urbanos en muros laterales y columnas de puentes vehiculares, donde la norma no fija un color específico.

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