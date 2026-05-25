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El impacto del Mundial 2026 en las comunidades de México: obras, empleos y tensiones en los barrios sede

La modernización alrededor de los estadios en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara continúa cambiando la vida cotidiana de sus habitantes, pero al mismo tiempo ha provocado inquietud, protestas y desplazamientos

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Un hombre camina frente a una valla con grafitis que dice "DESPOJO ¿QUIÉN GANA?". Detrás, maquinaria de construcción y tres estadios modernos bajo un cielo nublado.
Las intervenciones urbanas y las nuevas disposiciones afectan la cotidianidad en comunidades cercanas al Azteca, el Akron y el BBVA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 está redefiniendo la vida diaria en barrios de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Obras, operativos y cambios en las oportunidades de trabajo conviven con múltiples quejas vecinales y protestas sociales.

La modernización continua su marcha, pero la pregunta sobre quién gana y quién pierde ante ella persiste en las comunidades sede.

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Fan carrying a child walks outside Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium’s inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Fan carrying a child walks outside Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium’s inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

A semanas del evento más grande del futbol, la presión inmobiliaria, el control del espacio público y la generación de toneladas de basura en partidos muestran que el torneo no sólo se juega en la cancha.

Obras, empleos y tensiones están transformando el entorno y el ánimo de los habitantes, mientras las ciudades vitrina buscan ocultar diversas huellas del desgaste.

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Cambios urbanos en torno a los estadios: ¿mejora o desgaste para los vecinos?

Las obras de infraestructura aceleraron la transformación y, en algunos casos, el desplazamiento, de los barrios aledaños a los estadios.

  • Ruido, polvo y cortes de servicios marcan la vida en Santa Úrsula y Huipulco, donde la rehabilitación del Estadio Azteca y su entorno modificó el acceso a calles y comercios.
  • En Monterrey, el reparto de códigos QR para ingresar a colonias y el despliegue de seguridad generan múltiples quejas por la falta de información oficial.
  • En Guadalajara, el operativo “Última Milla” restringe la movilidad a tres kilómetros del estadio, obligando a los vecinos a adaptarse a nuevos filtros y cierres viales.
Santa Úrsula, San Ángel y el sur de la CDMX destacan por su cercanía al Estadio y una experiencia mexicana particular para los viajeros. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
Santa Úrsula, San Ángel y el sur de la CDMX destacan por su cercanía al Estadio y una experiencia mexicana particular para los viajeros. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

A pesar de las luminarias nuevas, el embellecimiento y los murales, el ambiente de tensión se mantiene en los barrios sede, donde la rutina se altera y la convivencia parece sólo considerar a las exigencias logísticas del torneo.

Empleos y ganancias: la balanza desigual del Mundial en México

En el trámite, la Copa del Mundo abriría miles de oportunidades en obras, logística y turismo. Sin embargo, en palabras de los propios comerciantes, se estaría generando un efecto opuesto:

  • Restauranteros y comerciantes esperaban un repunte, pero los cierres y operativos redujeron ventas en hasta 90% en zonas como Santa Úrsula.
  • En Monterrey y Guadalajara, los beneficios se concentran en grandes operadores turísticos, mientras los pequeños negocios enfrentan restricciones y disminución de clientela.
En Monterrey, los códigos QR y operativos de seguridad provocan molestias y falta de información entre residentes de las colonias cercanas a los estadios.REUTERS/Raquel Cunha
En Monterrey, los códigos QR y operativos de seguridad provocan molestias y falta de información entre residentes de las colonias cercanas a los estadios.REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, muchos habitantes perciben que los empleos y la derrama se quedan fuera de sus barrios. La economía local apenas resiste entre la promesa y la realidad, y el saldo para los comercios tradicionales es incierto.

Protesta social y presión vecinal frente al evento global

Por otro lado, la transformación urbana de los entornos cercanos a las sedes ha activado también la protesta social.

Familias de desaparecidos y colectivos de búsqueda han llenado los alrededores del Estadio Azteca y el centro de Guadalajara con fichas, grafitis y campañas como la creación de un álbum del Mundial con rostros de personas desparecidas, que exigen justicia y buscan preservar la memoria durante el torneo.

Estas expresiones conviven con la imagen oficial que se ha buscado dar país como sede, recordando que la emergencia y el desplazamiento de comerciantes informales siguen presentes.

Colectivos sociales aprovechan la visibilidad internacional del Mundial 2026 con campañas por la memoria de desaparecidos, desafiando la narrativa oficial del evento. REUTERS/Eloisa Sanchez
Colectivos sociales aprovechan la visibilidad internacional del Mundial 2026 con campañas por la memoria de desaparecidos, desafiando la narrativa oficial del evento. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Mundial 2026 está redefiniendo la vida diaria en barrios de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Obras, operativos y cambios en las oportunidades de trabajo conviven con múltiples quejas vecinales y protestas sociales.

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