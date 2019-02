“Desde la Fundación, pacientes de cáncer de pulmón trabajamos en prevención y orientación. A partir del shock del diagnóstico, la gente se encuentra con un universo de trámites, sellos, aprobaciones que les es absolutamente ajeno. Por eso necesitan, sobre todo al comienzo, el acompañamiento. Muchos de los trámites requieren seguimiento, no alcanza con iniciarlos solamente. Por eso, hasta que esa dinámica se activa, se necesita un apoyo sobre todo cuando los pacientes no tienen la facilidad de enfrentarse a un sistema que no es amigable”, agregó Ignacio Zervino.