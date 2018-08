"Lamentablemente, como el Chagas suele no dar síntomas, en general no se lo sospecha y no se lo busca. Recién a largo plazo, tras 30 o 40 años, aparecen, entre otras, complicaciones cardíacas muchas veces irreversibles", afirmó el doctor Altcheh. El tratamiento es altamente efectivo con las drogas disponibles (benznidazol y nifurtimox) especialmente en la edad pediátrica. Esto refuerza la necesidad de un diagnóstico temprano. A su vez se han aprobado recientemente formulaciones pediátricas.