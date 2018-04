"En la mayoría de los casos, la infección por el parásito que causa la enfermedad de Chagas no desarrolla síntomas. Por lo cual, la persona no sabe que tiene el parásito y no consulta. El 50% de los bebés que nacen con la infección no es diagnosticado porque no se le realizó la prueba de detección a la madre durante el embarazo o luego del nacimiento", aseguró en diálogo con Infobae el doctor Jaime Altcheh, a cargo del Servicio de Parasitología en el Hospital Gutiérrez, e investigador del Conicet.