En el camino del autoconocimiento sexual, pretendiendo descubrir mi fetiche, me adapté a los ajenos con la esperanza de albergarlos como propios. Usé medias largas, lavé medias sucias, aprendí a hablar en diferentes tonos y acentos, de a pocos, de a muchos, y hasta me senté en la última fila de un cine en Lavalle a no mirar la película Alexander. Todos eran coloridos y excitantes pero ninguno era mío. Llegué al punto de reconocer que tal vez no tenía ninguno y que eso estaba bien. Mis padres parecían haberse criado sin la idea de un fetiche; seguro que yo también podría hacerlo.