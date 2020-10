Acompáñenme con la imaginación, por un momento, al 23 de septiembre de 1947. El escenario: el balcón de una Casa Rosada y a sus pies una entusiasta multitud convocada por la CGT. Cuando la catarata de aplausos y vítores se apagan para escuchar su voz, Eva, cual Madonna en el Billboard Women in Music, comienza su discurso: Fuck it, I’m a bad feminist. Me adueñé del voto femenino sin importarme las Grierson, Rawson, Lanteri, Horne de Burmeister, Moreau de Justo, Berrondo, ni las Tcherkoff, Larguía, Ocampo, incluso Farrell. Le puse la tapa a cuanta persona quise, o mejor dicho no quise. Jugué y gané según las reglas del patriarcado, y eso fue mi mayor acto feminista.