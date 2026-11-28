Los volúmenes exportados de carne vacuna argentina entre enero y octubre de 2026 resultan 11,7% superiores a los de igual período del año anterior; mientras que el valor obtenido ha sido un 30,5% superior, informó el Consorcio Exportador ABC (Revista Chacra)

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Las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada consolidaron su crecimiento durante octubre de 2026, con resultados superiores tanto en volumen como en valor respecto del mismo mes del año anterior. Según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), los embarques totalizaron 76.097 toneladas peso producto y generaron ingresos por aproximadamente US$ 518,2 millones. En comparación con septiembre, los volúmenes aumentaron un 4,7%, mientras que el valor facturado registró una mejora del 3,7%.

La comparación interanual muestra un desempeño todavía más significativo: las cantidades exportadas crecieron un 11,7% frente a octubre de 2025, mientras que los ingresos en dólares avanzaron un 30,5%. Al analizar los primeros diez meses del año, las ventas externas acumularon 626.517 toneladas por un valor de US$ 4.316,6 millones. Estas cifras representan incrementos del 6,1% en volumen y del 36,4% en facturación respecto del mismo período del año pasado. “El acumulado de los primeros diez meses del año 2026, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 626,5 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 4.316,6 millones de dólares”, destacó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

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Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, destacó que “en el acumulado de los primeros diez meses del año 2026, las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron los 4.316,6 millones de dólares” (Revista Chacra)

En materia de precios, el valor promedio de exportación se ubicó en octubre en US$ 6.810 por tonelada, un 1% por debajo del registro de septiembre, aunque un 16,9% por encima del correspondiente a octubre de 2025, cuando había alcanzado los US$ 5.827. El informe señala que, después de tocar un mínimo de US$ 3.740 a mediados de 2024, los valores comenzaron una recuperación gradual durante 2025, hasta alcanzar un máximo cercano a los US$ 7.300 por tonelada en mayo de 2026. Desde entonces, las cotizaciones retrocedieron moderadamente y se estabilizaron en torno a los niveles actuales.

China concentra los embarques y Europa recupera protagonismo

La República Popular China volvió a consolidarse como el principal destino de la carne bovina argentina. Durante octubre recibió aproximadamente 58.500 toneladas entre carne congelada deshuesada, carne con hueso y huesos bovinos provenientes de la despostada, lo que representó el 76,8% del volumen total exportado. En particular, se despacharon 38.079 toneladas de carne congelada sin hueso por US$ 235,2 millones y otras 20.396 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos por US$ 59,9 millones. En el acumulado de enero a octubre, China concentró el 62,7% de los embarques totales.

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Durante octubre China representó el 76,8% del volumen total de carne vacuna argentina exportada (Revista Chacra)

Por su parte, las exportaciones de carne bovina refrigerada alcanzaron las 10.300 toneladas durante octubre, por un valor de US$ 159,2 millones. Europa encabezó los destinos de esta categoría, con 6.405 toneladas por US$ 112,3 millones, seguida por Chile, con 1.622 toneladas, y Estados Unidos, con 676 toneladas. Se destacó particularmente la recuperación de los despachos hacia el mercado europeo, que crecieron cerca de un 19% respecto de septiembre. Sin embargo, en el acumulado de los primeros diez meses, los envíos a Europa registraron una caída del 7% interanual, mientras que las ventas a Chile retrocedieron un 15%.

Otro segmento relevante fue el de la carne bovina congelada deshuesada, cuyos embarques alcanzaron las 45.209 toneladas en octubre, con ingresos por US$ 298,1 millones. El volumen aumentó un 6,4% respecto del mes anterior y un 13,8% en la comparación interanual. China concentró 38.079 toneladas, seguida por Estados Unidos, con 2.989 toneladas, y Europa, con 903 toneladas. En los primeros diez meses del año, esta categoría acumuló 362.925 toneladas, un 6,7% más que en igual período de 2025, mientras que la facturación creció un 37,1%, hasta alcanzar US$ 2.485,5 millones.

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Menudencias a Hong Kong

Más allá de los cortes tradicionales, las exportaciones de menudencias y preparaciones bovinas también aportaron al resultado del sector. En octubre se comercializaron 10.700 toneladas por aproximadamente US$ 29,2 millones. Entre los principales productos se destacaron los demás despojos congelados, con 4.509 toneladas y Hong Kong como principal destino; los hígados bovinos congelados, con 2.439 toneladas enviados principalmente a Rusia; y las preparaciones bovinas, que totalizaron 2.183 toneladas, también con Hong Kong como mercado destacado. En el acumulado de los primeros diez meses, estas ventas alcanzaron las 95.000 toneladas por US$ 252,2 millones.

El Consorcio Exportador ABC informó que, al 16 de noviembre, Argentina ya utilizó el 93,3% de la cuota anual de 20.000 toneladas asignada a la Argentina por EEUU. y el 80,5% de la correspondiente al cuarto trimestre (Consorcio ABC)

En cuanto al mercado estadounidense, el informe advierte una reducción de los volúmenes exportados, condicionada por el elevado nivel de utilización de los contingentes de preferencia arancelaria. Durante octubre, los despachos de carne enfriada y congelada hacia ese destino sumaron apenas 3.700 toneladas, lo que ubicó a Estados Unidos como el tercer mercado más importante del mes. No obstante, los precios mostraron incrementos significativos: la carne enfriada alcanzó los US$ 19.200 por tonelada, con una suba mensual del 15,5%, mientras que la congelada se ubicó en torno a los US$ 8.190, un 7,1% más que en septiembre. Al 16 de noviembre, Argentina ya había utilizado el 93,3% de la cuota anual de 20.000 toneladas y el 80,5% de la correspondiente al cuarto trimestre.

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Finalmente, el balance de los últimos doce meses, comprendidos entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, muestra exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada por 749.900 toneladas peso producto, con ingresos cercanos a los US$ 5.037,9 millones. Los resultados reflejan una mejora en la generación de divisas, impulsada principalmente por la evolución de los precios internacionales y el crecimiento de determinados segmentos comerciales.