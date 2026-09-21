Carne vacuna: las exportaciones aceleraron en agosto y los ingresos crecieron casi 30% en un año

Un relevamiento del Consorcio ABC indica que, más allá del crecimiento moderado de los volúmenes, la recuperación de los precios está teniendo un impacto decisivo sobre la generación de divisas del complejo cárnico argentino (SAGyP)

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Las exportaciones argentinas de carne bovina volvieron a mostrar un fuerte dinamismo durante agosto y consolidaron una mejora significativa en el ingreso de divisas. Según datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante el octavo mes del año se embarcaron 72.900 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada, por un valor cercano a los US$518,4 millones. Frente a julio, los volúmenes crecieron 11,1% y el valor exportado avanzó 11,3%; siendo el precio promedio de exportación de US$7.114 por tonelada, apenas 0,2% por encima de julio, pero 28,5% por encima del valor registrado un año atrás.

La comparación interanual muestra un fenómeno particularmente significativo: mientras las cantidades exportadas aumentaron apenas 0,4% respecto de agosto de 2025, el valor obtenido creció 29,1%. La diferencia refleja el impacto de la mejora de los precios internacionales de la carne argentina. En el acumulado de enero a agosto, las exportaciones alcanzaron 476.700 toneladas y generaron aproximadamente US$3.290,8 millones, con incrementos interanuales de 5,9% en volumen y 39,8% en valor.

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Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se comercializaron en el exterior 740.200 toneladas de carne bovina argentina refrigerada y congelada, mostrando un leve crecimiento en volumen (Consorcio ABC)

En tanto, China continúa siendo el principal destino para la carne vacuna argentina y concentró 59,1% de los volúmenes exportados durante agosto. En ese mes se enviaron al gigante asiático 18.100 toneladas de carne con hueso y huesos producto de la despostada, por US$50,5 millones, y otras 25.000 toneladas de carne deshuesada, por US$148,9 millones. En los primeros ocho meses del año, China representó 59,7% del volumen total exportado.

Dentro del segmento de mayor valor, la carne bovina refrigerada también mostró una evolución positiva. En agosto se exportaron 12.800 toneladas por US$168,5 millones, mientras que el precio promedio de la carne refrigerada sin hueso superó los US$13.100 por tonelada. Los embarques crecieron 32% respecto de julio y 7,3% frente a agosto de 2025. En el acumulado anual, esta categoría alcanzó 78.800 toneladas y generó US$1.051,4 millones, 36,1% más que durante los primeros ocho meses del año pasado.

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En los últimos doce meses, las exportaciones de carne vacuna argentina alcanzaron los US$4.824 millones, mostrando un sostenido crecimiento en precios (Consorcio ABC)

Europa, Israel y Chile se ubicaron entre los principales destinos de la carne refrigerada. Europa recibió 6.300 toneladas por US$90,9 millones, Israel 3.100 toneladas por US$39 millones y Chile 1.700 toneladas por US$15,3 millones. En particular, los embarques hacia Europa aumentaron cerca de 50% respecto de julio y 6% interanual, aunque en el acumulado de los primeros ocho meses todavía registran una caída de 7% frente al mismo período de 2025.

La carne congelada deshuesada también aportó buena parte del crecimiento exportador. En agosto se embarcaron 41.500 toneladas por US$296,5 millones, a un precio promedio cercano a US$7.150 por tonelada. Los volúmenes crecieron 7,3% frente a julio y 0,6% interanual. Entre enero y agosto, esta categoría acumuló 274.600 toneladas y US$1.889,4 millones, lo que representa un incremento de 40,1% en los ingresos respecto de los US$1.349 millones obtenidos en igual período de 2025.

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Israel se ubicó como el tercer destino más importante de las exportaciones de carne vacuna (con certificación kosher) en agosto de este año (Reuters)

Israel también mostró una recuperación importante en agosto, especialmente luego del reinicio de la zafra. Los embarques de carne certificada Kosher alcanzaron 7.200 toneladas: 3.100 toneladas de carne enfriada, a un valor promedio de US$12.647 por tonelada, y 4.100 toneladas de carne congelada, a US$12.116. Con ese desempeño, Israel se ubicó como el tercer destino más importante del mes y acumuló un crecimiento de 27% en los primeros ocho meses, al pasar de 33.300 a 42.400 toneladas.

En paralelo, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino en importancia durante agosto, con 10.300 toneladas entre carne enfriada y congelada. El comportamiento estuvo impulsado por la ampliación del contingente libre de aranceles, aunque los precios de la carne enfriada registraron una baja mensual de 11,5%, hasta US$15.530 por tonelada. Al 14 de septiembre, Argentina ya había utilizado 85% de la cuota anual de 20.000 toneladas y había completado el 100% de la correspondiente al tercer trimestre.

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En cuanto al balance de los últimos doce meses, el relevamiento del Consorcio ABC destaca que entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se comercializaron en el exterior 740.200 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada, por un valor cercano a US$4.824 millones. El dato muestra que, más allá del crecimiento moderado de los volúmenes, la recuperación de los precios está teniendo un impacto decisivo sobre la generación de divisas del complejo cárnico.