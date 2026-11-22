El progreso en la siembra de soja de la campaña 2026/27 representa un adelanto de 18 puntos respecto de igual período del ciclo anterior, indica el relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (SAGyP)

Guardar

La campaña de soja 2026/27 comenzó con un ritmo de implantación superior al de los últimos años y buenas condiciones hídricas en las principales regiones productivas. Según la perspectiva semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de soja de primera alcanzó el 30,4% de las 17 millones de hectáreas proyectadas, luego de avanzar 12,6 puntos porcentuales durante la última semana. El progreso representa un adelanto de 18 puntos respecto de igual período del ciclo anterior y de 16 puntos frente al promedio de las últimas cinco campañas. Además, el 99% de la superficie implantada presenta una condición hídrica adecuada u óptima.

Los mayores avances se concentran en el sur de Córdoba y el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires. A nivel nacional, el 27,5% de la soja de primera ya emergió y los primeros lotes muestran un buen stand de plantas. Sin embargo, en el sur cordobés y el Núcleo Norte se registran emergencias más lentas por las bajas temperaturas del suelo, mientras que los excesos de humedad y el planchado de los suelos provocaron algunos casos de resiembra. En este contexto, las perspectivas productivas también están condicionadas por la evolución climática y la capacidad de los productores para aprovechar las condiciones favorables sin comprometer el desarrollo de los cultivos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Rodolfo Rossi, presidente de ACSOJA, realizó un balance positivo del último ciclo agrícola y destacó que las condiciones climáticas permitieron alcanzar buenos niveles de producción y rendimiento. No obstante, advirtió en Chacra TV, que la superficie destinada a la oleaginosa “continúa estancada” y que el desafío de la cadena es recuperar su capacidad de crecimiento. “Hemos tenido un año bueno, favorecido por razones climáticas, donde hemos llegado a una producción de todos los cultivos muy buena en soja”, señaló. Entre los aspectos favorables mencionó la reducción progresiva de los derechos de exportación, aunque consideró que “las bajas deberían profundizarse y concretarse a mayor velocidad”.

El presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, señaló que "la superficie destinada a la oleaginosa en Argentina “continúa estancada” (Revista Chacra)

El dirigente también puso el foco en la necesidad de mejorar la productividad mediante políticas que promuevan el cuidado de los suelos y una mayor incorporación de fertilizantes. En ese sentido, explicó que desde ACSOJA impulsaron gestiones ante el Poder Legislativo para favorecer iniciativas que incentiven la reposición de nutrientes. Para Rossi, la expansión de la actividad no debe depender exclusivamente de una mayor superficie sembrada, sino también de la posibilidad de cerrar las brechas de rendimiento y sostener los resultados en el tiempo. “Necesitamos reglas claras que nos favorezcan más desde el punto de vista relativo y absoluto para poder lograr lo que siempre tenemos en cabeza: los 65 o 70 millones de toneladas de manera sostenible”, afirmó. Esa meta, aclaró, debe alcanzarse en equilibrio con el crecimiento del maíz, el trigo y el girasol.

PUBLICIDAD

En materia comercial, el presidente de ACSOJA destacó que la cadena sojera argentina logró consolidar su presencia en más de 50 mercados internacionales. India y Bangladesh se mantienen como destinos relevantes para el aceite, mientras que las harinas tienen una fuerte inserción en el sudeste asiático, además de mercados europeos y latinoamericanos. Sin embargo, consideró que todavía existe margen para ampliar las exportaciones y fortalecer el posicionamiento del país. Para alcanzar ese objetivo, advirtió que será necesario mejorar las condiciones de competitividad, especialmente en un escenario en el que “los costos de producción, los fletes y la logística pueden condicionar los resultados económicos de la campaña”.

El proyecto de modificación de la ley de biocombustibles cuenta con media sanción en el Senado, pero aún no fue tratada en Diputados (Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado)

En cuanto al fenómeno de El Niño, Rossi manifestó expectativas favorables, aunque advirtió que un escenario de mayores precipitaciones también puede generar complicaciones “para el traslado de las cosechas, la conservación de la calidad de los granos y los costos asociados a la logística. Habrá que tener todo muy ajustado para no perder calidad, lo que después redunda en menos precio”, explicó. También remarcó la importancia del manejo fitosanitario en campañas húmedas, particularmente mediante la incorporación de tecnologías preventivas. “El uso de los fitosanitarios es muy relevante en los años Niño. Hay tecnologías como el uso de fungicidas con las que siempre estamos en deuda”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En relación con el proyecto de modificación de la ley de biocombustibles (que cuenta con media sanción en el Senado), el titular de ACSOJA reconoció que existen diferencias entre los distintos sectores de la industria, pero consideró necesario alcanzar un acuerdo que permita actualizar el marco normativo. Desde la perspectiva de la cadena sojera, sostuvo que “el corte obligatorio del 10% resulta insuficiente y debería incrementarse, en línea con lo que sucede en Brasil y Estados Unidos” También destacó el impacto que podría generar una nueva legislación en el desarrollo del etanol de maíz, con creación de empleo y mayor movimiento económico en el interior del país.