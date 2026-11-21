La ganadería argentina atraviesa uno de los escenarios más favorables de las últimas décadas, con mercados internacionales abiertos, mejores condiciones para exportar y un renovado interés de los inversores por la actividad. Sin embargo, advierten que ese contexto no garantiza la rentabilidad de las empresas (Revista Chacra)

Guardar

La ganadería argentina atraviesa uno de los escenarios más favorables de las últimas décadas, con mercados internacionales abiertos, mejores condiciones para exportar y un renovado interés de los inversores por la actividad. Sin embargo, ese contexto no garantiza por sí solo la rentabilidad de las empresas. Así lo planteó José Lizzi, consultor senior en sistemas ganaderos y agronegocios, durante su participación en el 5° Congreso Ganadero de Rosgan, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde llamó a repensar las estrategias empresariales para aprovechar el nuevo escenario.

“Estamos en un contexto en el que hay muchas oportunidades, pero el primer punto es entender el conjunto de empresas que tenemos y, fundamentalmente, saber hacia dónde queremos llegar. Ese es uno de los principales problemas: muchas veces no tenemos claro cuál es nuestro objetivo”, sostuvo el especialista. Para Lizzi, antes de expandir los negocios resulta indispensable definir qué empresa se quiere construir, establecer prioridades y diseñar una estrategia que permita orientar las decisiones productivas y económicas.

PUBLICIDAD

“En la cría, hoy el negocio es extraordinario, los márgenes están muy bien, pero si se consolida lo que hoy estamos viviendo (alta demanda, muy buenos precios), el ternero que hoy estamos haciendo no nos va a servir en el futuro. Hay que pensar en un animal con más capacidad de crecimiento, más capacidad de engordar, para entregar bovinos más pesados. ¿Por qué? Porque ante la escasez de demanda, lo único que nos queda es incorporar más kilo a cada cabeza", detalló Lizzi a Chacra TV

El analista en agronegocios José Lizzi, advirtió que “no alcanza con tener un buen negocio ganadero: también hay que saber cómo gestionarlo” (Revista Chacra)

Para graficar la transformación que enfrenta el sector, el analista graficó: “Pasamos de jugar un partido con los amigos del barrio a jugar una final del Mundial. Empezamos a incorporarnos a la dinámica de lo que hace la ganadería en el mundo”. Con esa imagen, explicó que la actividad debe adaptarse a una competencia internacional más exigente, en la que la profesionalización, la eficiencia y la capacidad de gestión adquieren una importancia creciente.

PUBLICIDAD

Al analizar las condiciones del negocio, Lizzi destacó la apertura comercial, la eliminación de restricciones a las exportaciones y la reducción de los derechos de exportación como factores que modificaron las perspectivas de la ganadería argentina. “Es uno de los mejores contextos ganaderos de la historia, de las últimas décadas o incluso de los últimos siglos. Tenemos mercados abiertos y es la primera vez que no tenemos límites para las exportaciones. Se eliminaron barreras para participar de los negocios internacionales”, afirmó. No obstante, advirtió que la mejora del escenario no significa que todas las empresas estén en condiciones de capitalizarlo: “Hay un buen negocio, pero la pregunta es si es suficiente para todos. Hay más oportunidades, pero no a todos les está yendo bien”.

Entre los principales obstáculos para el crecimiento, el consultor identificó la falta de financiamiento, una limitación que condiciona la posibilidad de realizar inversiones, ampliar la producción y sostener proyectos de largo plazo. “No hay posibilidad de que el negocio crezca si no hay financiamiento”, enfatizó. En ese sentido, consideró que contar con herramientas financieras adecuadas resulta indispensable para que las empresas puedan acompañar las nuevas oportunidades comerciales con decisiones de inversión y desarrollo productivo. En definitiva, Lizzi asegura que “no alcanza con tener un buen negocio ganadero: también hay que saber cómo gestionarlo”.

PUBLICIDAD