Argentina, principal consumidor mundial de huevos, fue galardonada a nivel internacional por la difusión de las propiedades de este alimento (Imagen ilustrativa Infobae)

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La industria avícola argentina volvió a destacarse en el escenario internacional. La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) obtuvo cuatro Premios Huevo de Oro y dos menciones especiales en la edición 2026 del certamen organizado por el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH), realizado en el marco del XXIX Congreso Latinoamericano de Avicultura (OVUM 2026), en Guatemala. Los reconocimientos distinguieron distintas campañas e iniciativas destinadas a promover el consumo de este alimento y comunicar sus propiedades nutricionales, culinarias y económicas.

En total, el país consiguió seis galardones, que reflejan la continuidad y diversidad de las estrategias de comunicación impulsadas por CAPIA. La competencia registró una participación récord, con 58 trabajos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú. El jurado estuvo integrado por especialistas de España, Polonia y Chile, con un representante argentino como suplente.

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El reconocimiento adquiere especial relevancia si se considera la evolución del mercado interno. En apenas seis años, el consumo anual pasó de 284 huevos por habitante en 2019 a casi 400 en 2025. El consumo aparente fue de 284 unidades en 2019, subió a 306 en 2020, retrocedió a 298 en 2021 y volvió a crecer hasta alcanzar 322 en 2022 y 336 en 2023. La tendencia se aceleró posteriormente: llegó a 363 unidades en 2024 y superó los 398 huevos por persona en 2025, de acuerdo con el informe productivo de CAPIA.

Los productores e industriales del huevo fueron premiados en el encuentro avícola más importante de Latinoamérica con cuatro galardones y dos menciones especiales (CAPIA)

Un alimento que gana protagonismo

Este crecimiento posicionó a la Argentina como el principal consumidor mundial de huevos, desplazando a otros países tradicionalmente ubicados en los primeros puestos del ranking. El salto de 2025 representó 35 unidades adicionales por habitante respecto del año anterior, un incremento cercano al 10%.

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En paralelo, la producción nacional en 2025 alcanzó los 18.970 millones de huevos, un 8,82% más que en 2024, y ubicándose entre los principales productores de la región, detrás de Brasil y México. De cara a este año, la industria avícola alcanzaría un récord de consumo de producción cercana a los 440 huevos per cápita. De la oferta total, 430 huevos quedarían en la mesa de los argentinos.

Argentina, cuenta, además, con una eficiencia diferencial: tiene el mayor porcentaje de postura de Latinoamérica, con 83,02%, por sobre el promedio de la región de 76,45%.

El plantel de gallinas ponedoras en el país creció hasta superar los 62,7 millones de aves (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto al plantel de gallinas ponedoras en el país, creció hasta los 67 millones de aves; mientras que las exportaciones también se incrementaron hasta los 323 millones de unidades durante el último año; y la facturación global de la cadena superaría en 2026, los U$S 2.200 millones. Otro dato distintivo del modelo productivo argentino es la fuerte predominancia de aves blancas (76%).

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Oportunamente, Javier Prida, presidente Ejecutivo de CAPIA, señaló a Chacra TV: “En 2025, cerramos el año con una producción de 406 huevos per cápita, de los cuales 398 se destinaron al consumo en el mercado interno. Y para este año, somos optimistas, y proyectamos una producción de 440 huevos per cápita. De este total, unos 430 huevos se van a consumir en el mercado interno”.

Detrás de ese fenómeno -explicó Prida- aparece una combinación de factores: “el precio relativo del huevo frente a otras proteínas”, las campañas de promoción nutricional, la versatilidad culinaria, el reconocimiento a sus propiedades nutricionales, la genética, la sanidad y la tecnología aplicada en el sector.

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