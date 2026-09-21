El dólar operó estable y se mantiene por debajo de la inflación prevista

En 2026 el poder de compra del dólar pierde contra la inflación doméstica.

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En otra sesión con buen volumen de negocios, por USD 605,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 50 centavos, a 1.514 pesos. La divisa mantiene en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación prevista para el corriente mes.

Así, septiembre sería el tercer mes seguido en el cual la devaluación es inferior a la inflación, luego de que en junio el tipo de cambio ascendiera 5,2%, contra una suba promedio de precios de 1,9 por ciento.

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En lo que va del año, el dólar ganó solo 59 pesos o 4,1%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 23% en ese período. En una comparación interanual, el dólar mantiene una ganancia de 39 pesos o 2,6% desde los $1.475 del 19 de septiembre del año pasado, frente a una inflación interanual de 33,5%, lo que implica una “inflación en dólares” de 30% en un año.

El BCRA amplió el techo de las bandas cambiarias a 1.907,47 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 393,47 o 26% de ese límite para la flotación administrada.

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El dólar al púbico permaneció sin variantes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534,22 para la venta y $1.482,51 para la compra. Asimismo, el dólar blue también se negoció sin cambios a $1.550 para la venta.

“Tras las mayores compras del BCRA del viernes, el dólar mayorista inicia la rueda estable en los $1.515, mientras los operadores monitorean la plaza en busca de dilucidar si fue una rueda puntual o podrían acelerarse las adquisiciones”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que se le sigue otorgando una gran importancia a la acumulación de reservas, no sólo en busca de continuar fortaleciendo el perfil crediticio sino también a fin de poder llegar con el mayor ‘poder de fuego’ posible al 2027, toda vez -de respetarse los parámetros históricos- se suele acelerar la búsqueda de cobertura”, añadió el titular del Estudio Ber.

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Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, señaló que “en lo que va de 2026, la entidad acumula USD 14.298 millones comprados, con lo que superó ampliamente el objetivo anual de USD 10.000 millones fijado en la cuarta fase del programa monetario. Pese al saldo acumulado, el organismo conducido por Santiago Bausili redujo el ritmo de adquisición en agosto y septiembre”.

“La autoridad monetaria atribuyó esta desaceleración a factores estacionales, como la menor liquidación del agro, y ratificó que solo intervendrá ante excedentes genuinos de oferta sin alterar el tipo de cambio. Paralelamente, el Central indicó que el aumento en la compra de divisas por parte de personas físicas abastece mercados alternativos, importaciones y dividendos”, agregó Morales.

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Los analistas de Puente subrayaron que “la dinámica cambiaria confirma que la estabilidad del peso sigue funcionando como un ancla central de la política económica, aunque actualmente limita el margen para acelerar la acumulación de reservas sin generar una depreciación adicional. La menor oferta estacional de divisas explica parte de la moderación de las compras oficiales, mientras las reservas netas mantienen una posición relativamente holgada frente a las metas acordadas con el FMI”.

Además desde Puente consignaron que “el foco estará en el inicio de la tercera revisión del programa con el FMI y en las señales que surjan sobre acumulación de reservas, política fiscal y financiamiento. Si la oferta privada de divisas continúa moderándose, el BCRA podría mantener un ritmo de compras más bajo para preservar la estabilidad cambiaria”.

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Un informe de PwC Argentina precisó que en agosto “las emisiones de Obligaciones alcanzaron los $1.758.665 millones a través de 41 colocaciones, lo que representa el volumen más alto de los últimos doce meses aunque con una disminución en montos nominales, que se ubicó un 25% por debajo del mes anterior”.

“Esta caída en montos se dio mayormente en el segmento Hard Dollar, que a pesar de haber aumentado el volumen de colocaciones, el monto total emitido mostró un descenso del 34% en comparación al mes anterior”, añadió el reporte.