Honduras

Qué revela el informe de la Cepal sobre Honduras, Belice y Guatemala en las uniones infantiles de Centroamérica

Un estudio regional expone contrastes severos y deja al descubierto un mapa delicado que atraviesa edades tempranas, desigualdad social y respuestas estatales pendientes

Vista desde atrás de un hombre mayor y una joven que caminan tomados de la mano sobre una calle empedrada entre casas coloniales.
Un hombre adulto mayor y una joven caminan de la mano por una calle empedrada flanqueada por fachadas de estilo colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Honduras, Belice y Guatemala concentran las tasas más altas de uniones y matrimonios infantiles de Centroamérica, con más de un tercio de las mujeres jóvenes unidas antes de cumplir 18 años, según el informe Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: de los datos a la acción pública, publicado en agosto de 2026 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas.

En Honduras, la cifra alcanza al 33.5% de las mujeres de 20 a 24 años —con datos de 2019—, lo que equivale a aproximadamente una de cada tres. Belice registra 34.0% según datos de 2016 y Guatemala llega a 31.5% con información de 2015.

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Honduras: la mayor brecha por ingresos de los 16 países analizados

La diferencia entre las más pobres y las más ricas es la más pronunciada de todos los países que la CEPAL examinó: el 55% de las jóvenes del quintil más pobre estuvo unida o casada antes de los 18 años, frente al 16% entre las del quintil de mayores ingresos. La distancia es de 39 puntos porcentuales.

El país también presenta una de las incidencias más altas de uniones antes de los 15 años: el 9.2% de las mujeres de 20 a 24 años tuvo su primera unión a esa edad. La CEPAL vincula esos casos con interrupción educativa, embarazo infantil y riesgo de feminicidio.

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La violencia dentro de la pareja es otra dimensión que el informe cuantifica. El 17% de las adolescentes hondureñas de 15 a 19 años que alguna vez estuvieron unidas reportó haber sufrido violencia de pareja en los 12 meses previos a la encuesta de 2025.

Ilustración de tres mujeres sobre un mapa de Centroamérica junto a textos con porcentajes sobre uniones tempranas e íconos temáticos.
Una infografía con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe expone las cifras de uniones tempranas en los países de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Belice, la brecha económica supera los 34 puntos

Belice comparte con Costa Rica una brecha de 34 puntos porcentuales entre el quintil más pobre y el más rico: el 37% de las jóvenes de menores ingresos estuvo unida antes de los 18 años, frente a solo el 3% entre las de mayores ingresos.

La CEPAL señala que la prohibición legal del matrimonio infantil es un piso mínimo, pero no resuelve las situaciones estructurales.

En mayo de 2026, el Senado de Belice aprobó una enmienda a la Ley de Matrimonio que elevó la edad mínima a 18 años y eliminó la excepción que permitía a padres o tutores autorizar uniones de menores, según informó Caribbean National Weekly, medio de la región caribeña.

Guatemala: uniones informales muy por encima de los matrimonios formales

Los datos censales de 2018 muestran que el 4.0% de las adolescentes mujeres de 10 a 17 años estaba unida, mientras que los matrimonios formales eran considerablemente menos frecuentes.

Un cuaderno escolar abierto, dos argollas metálicas, una cinta blanca y una carpeta con el logotipo de la ONU reposan sobre una mesa de madera.
Un cuaderno escolar situado junto a alianzas matrimoniales y un documento de la ONU aborda la problemática de las uniones tempranas en América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país reformó su Código Civil en 2017 para prohibir el matrimonio de menores sin excepción, pero la práctica persiste en la informalidad.

“Todavía seguimos teniendo uniones informales o forzadas, porque la ley lo prohíbe, pero se siguen dando”, declaró Antonio Gutiérrez a Infobae, en una nota publicada el 31 de agosto de 2026 sobre la situación centroamericana.

No existe un registro estadístico oficial que permita cuantificar cuántas uniones forzadas ocurren, dado que las familias no las reportan por tratarse de prácticas ilegales.

Las brechas dentro de Guatemala son también territoriales y étnico-raciales. Las menores concentraciones de niñas alguna vez unidas se ubican en el departamento de Guatemala y en Sacatepéquez.

Las prevalencias más altas entre adolescentes indígenas se registran en departamentos como Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula.

La CEPAL recomienda profundizar el análisis de la relación entre uniones tempranas, pobreza multidimensional, ruralidad y barreras lingüísticas.

Una persona de espaldas con huipil tradicional camina por un camino de tierra hacia casas rurales en un valle con neblina y montañas.
Una joven vestida con un huipil tradicional camina por un camino de tierra hacia un poblado rural entre las montañas con neblina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador redujo la prevalencia en 11 puntos, pero las uniones de hecho persisten

El Salvador registra el 21.6% de mujeres de 20 a 24 años unidas antes de los 18 años, según datos de 2021. La CEPAL estima que la prevalencia cayó alrededor de 11 puntos porcentuales desde niveles cercanos al 31%.

Los datos censales de 2024 muestran que el 3.8% de las adolescentes mujeres estaba en unión. El censo no registra casos de menores de 18 años casadas —el matrimonio infantil está prohibido por ley—, pero sí identifica adolescentes unidas o separadas, con una alta proporción de madres entre ellas.

Para la CEPAL, esto demuestra que prohibir legalmente el matrimonio no elimina por sí solo las uniones tempranas. Las alertas territoriales más marcadas entre adolescentes indígenas aparecen en Sonsonate, La Paz, Morazán y Usulután.

Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal
Matrimonios infantiles en México persisten pese avance legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica y Panamá: perfiles distintos con un denominador común

Costa Rica presenta la prevalencia más baja del istmo: el 17.1% de mujeres de 20 a 24 años unidas antes de los 18 años, con datos de 2018. La desigualdad económica es, sin embargo, pronunciada: el 40% de las jóvenes del quintil de menores ingresos estuvo en unión antes de los 18 años, frente al 6% entre las del quintil más alto.

Panamá no tiene una cifra nacional comparable en el indicador de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero el censo de 2023 revela que el 4.5% de las adolescentes mujeres de 15 a 17 años estaba unida, frente al 0.9% entre los hombres.

El dato más grave del país es su posición en el contexto regional: el 16.1% de las adolescentes indígenas panameñas había estado alguna vez unida, la prevalencia más alta entre adolescentes indígenas menores de 18 años de los nueve países con datos censales comparables. La comarca Ngäbe-Buglé concentra las mayores prevalencias para los tres grupos poblacionales analizados.

La CEPAL sostiene que estos resultados exigen analizar el impacto del acceso desigual a servicios públicos, la distancia territorial y las barreras para acceder a la educación.

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