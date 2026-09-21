Un apostador ganó más de $9.000 millones en el Quini 6: cuánto va a tener que pagar en impuestos

La retención impositiva se aplica antes de que el ganador reciba el dinero del premio. (Franco Fafasuli)

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Un apostador ganó $9.179.466.652 en el Quini 6. El monto pone el foco en la carga tributaria que recae sobre los premios de este tipo de juegos y en el cálculo que determina la suma final que percibe el beneficiario. La retención se aplica antes del pago y responde a una fórmula establecida para estos casos, bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa actual prevé un impuesto sobre los premios obtenidos en juegos de azar. La retención se determina mediante un mecanismo de dos etapas: primero se establece la porción alcanzada del premio y luego se aplica la alícuota correspondiente. El sistema alcanza a quienes ganan sorteos de las loterías oficiales de la Argentina, entre ellos el Quini 6.

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Según el procedimiento vigente, se considera gravado el 90% del valor total recibido. A esa cifra se le aplica una tasa de retención del 31 por ciento. El descuento se efectúa de forma directa, antes de que el beneficiario cobre el dinero.

En este caso, el apostador que obtuvo el premio de $9.179.466.652 de la modalidad Revancha del Quini 6 en El Talar, provincia de Buenos Aries, deberá afrontar una retención impositiva superior a los $2.500 millones, por lo que el monto neto que recibiría rondaría los 6.600 millones de pesos.

El Quini 6 repartió un premio superior a los $9.179 millones en la modalidad Revancha.

El cupón ganador correspondió al sorteo N° 3410 y acertó los números 05, 07, 12, 20, 24 y 31. La apuesta se realizó en El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.

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Sobre el premio total de $9.179.466.652, el 90% equivale a 8.261.519.986,80 pesos. Ese es el importe sobre el cual se calcula la retención.

Al aplicar el 31%, el descuento alcanza los $2.561.071.195,91. En términos prácticos, la carga impositiva representa el 27,9% del premio bruto.

La cuenta puede resumirse así:

Premio bruto: $9.179.466.652

Base imponible, equivalente al 90%: $8.261.519.986,80

Impuesto, equivalente al 31% de esa base: $2.561.071.195,91

Premio neto estimado: $6.618.395.456,09

El descuento se realiza antes de la entrega del dinero

La cifra anunciada al finalizar el sorteo corresponde al valor bruto del pozo. Para establecer el dinero que quedará a disposición del beneficiario, debe distinguirse ese importe de la base imponible y del impuesto resultante. La retención no se calcula sobre los $9.179 millones completos, sino sobre la proporción del 90% que fija la normativa.

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Por eso, los más de $2.561 millones estimados no implican un pago posterior que el ganador deba realizar por separado. Se descuentan del premio antes de su entrega. El importe neto de $6.618 millones surge de restar esa retención al valor bruto de la Revancha.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) interviene en la retención aplicada sobre los premios de juegos de azar.

La carga tributaria equivale al 27,9% del premio bruto. Surge de aplicar una retención del 31% sobre el 90% del importe obtenido. Por ese motivo, el descuento supera la cuarta parte de la suma adjudicada en el Quini 6. La fórmula se mantiene sin cambios según la cuantía del premio, mientras continúe vigente la normativa actual. No contempla escalas según el nivel de ganancia ni otros descuentos.

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El apostador cobra el dinero una vez practicada la retención. La deducción se realiza antes de la entrega del premio, de modo que el importe transferido ya corresponde al valor neto. El sistema permite al Estado percibir el tributo en el momento del pago y reduce la posibilidad de incumplimientos posteriores.

El esquema busca agilizar la liquidación impositiva de los premios de azar. Los organismos encargados de la recaudación aplican el descuento de manera directa, sin que el ganador deba presentar una declaración para efectuar ese pago.

La operatoria es igual ante cualquier cifra. Primero se fija el 90% del premio como base gravada; después, se descuenta el 31% de ese valor. Si el pozo fuera distinto, solo cambiarían los montos de cada etapa del cálculo.

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