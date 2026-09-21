Economía

Un apostador ganó más de $9.000 millones en el Quini 6: cuánto va a tener que pagar en impuestos

La suma retenida en estos sorteos surge de un cálculo establecido por la normativa, que define cuánto dinero recibe finalmente el ganador después del impuesto

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
La retención impositiva se aplica antes de que el ganador reciba el dinero del premio. (Franco Fafasuli)
Guardar

Un apostador ganó $9.179.466.652 en el Quini 6. El monto pone el foco en la carga tributaria que recae sobre los premios de este tipo de juegos y en el cálculo que determina la suma final que percibe el beneficiario. La retención se aplica antes del pago y responde a una fórmula establecida para estos casos, bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La normativa actual prevé un impuesto sobre los premios obtenidos en juegos de azar. La retención se determina mediante un mecanismo de dos etapas: primero se establece la porción alcanzada del premio y luego se aplica la alícuota correspondiente. El sistema alcanza a quienes ganan sorteos de las loterías oficiales de la Argentina, entre ellos el Quini 6.

PUBLICIDAD

Según el procedimiento vigente, se considera gravado el 90% del valor total recibido. A esa cifra se le aplica una tasa de retención del 31 por ciento. El descuento se efectúa de forma directa, antes de que el beneficiario cobre el dinero.

En este caso, el apostador que obtuvo el premio de $9.179.466.652 de la modalidad Revancha del Quini 6 en El Talar, provincia de Buenos Aries, deberá afrontar una retención impositiva superior a los $2.500 millones, por lo que el monto neto que recibiría rondaría los 6.600 millones de pesos.

Dos conductores, dos asistentes y bolilleras en un estudio de televisión con una pantalla gigante del juego Quini 6
El Quini 6 repartió un premio superior a los $9.179 millones en la modalidad Revancha.

El cupón ganador correspondió al sorteo N° 3410 y acertó los números 05, 07, 12, 20, 24 y 31. La apuesta se realizó en El Talar, partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Sobre el premio total de $9.179.466.652, el 90% equivale a 8.261.519.986,80 pesos. Ese es el importe sobre el cual se calcula la retención.

Al aplicar el 31%, el descuento alcanza los $2.561.071.195,91. En términos prácticos, la carga impositiva representa el 27,9% del premio bruto.

La cuenta puede resumirse así:

  • Premio bruto: $9.179.466.652
  • Base imponible, equivalente al 90%: $8.261.519.986,80
  • Impuesto, equivalente al 31% de esa base: $2.561.071.195,91
  • Premio neto estimado: $6.618.395.456,09

El descuento se realiza antes de la entrega del dinero

La cifra anunciada al finalizar el sorteo corresponde al valor bruto del pozo. Para establecer el dinero que quedará a disposición del beneficiario, debe distinguirse ese importe de la base imponible y del impuesto resultante. La retención no se calcula sobre los $9.179 millones completos, sino sobre la proporción del 90% que fija la normativa.

Por eso, los más de $2.561 millones estimados no implican un pago posterior que el ganador deba realizar por separado. Se descuentan del premio antes de su entrega. El importe neto de $6.618 millones surge de restar esa retención al valor bruto de la Revancha.

ARCA afip
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) interviene en la retención aplicada sobre los premios de juegos de azar.

La carga tributaria equivale al 27,9% del premio bruto. Surge de aplicar una retención del 31% sobre el 90% del importe obtenido. Por ese motivo, el descuento supera la cuarta parte de la suma adjudicada en el Quini 6. La fórmula se mantiene sin cambios según la cuantía del premio, mientras continúe vigente la normativa actual. No contempla escalas según el nivel de ganancia ni otros descuentos.

El apostador cobra el dinero una vez practicada la retención. La deducción se realiza antes de la entrega del premio, de modo que el importe transferido ya corresponde al valor neto. El sistema permite al Estado percibir el tributo en el momento del pago y reduce la posibilidad de incumplimientos posteriores.

El esquema busca agilizar la liquidación impositiva de los premios de azar. Los organismos encargados de la recaudación aplican el descuento de manera directa, sin que el ganador deba presentar una declaración para efectuar ese pago.

La operatoria es igual ante cualquier cifra. Primero se fija el 90% del premio como base gravada; después, se descuenta el 31% de ese valor. Si el pozo fuera distinto, solo cambiarían los montos de cada etapa del cálculo.

Temas Relacionados

Quini 6ARCAPremioImpuestosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar operó estable y se mantiene por debajo de la inflación prevista

La divisa mayorista cerró a $1.514, con más de USD 600 millones negociados en el mercado. En los últimos 12 meses perdió por 30 puntos porcentuales contra la suba del IPC

El dólar operó estable y se mantiene por debajo de la inflación prevista

El primer tren eléctrico de América Latina está en la Argentina y recorre seis pueblos de Jujuy: así funciona el Solar de la Quebrada

Usa baterías de litio con autonomía de hasta 120 kilómetros y conecta zonas que integran el único Patrimonio de la Humanidad del norte argentino

El primer tren eléctrico de América Latina está en la Argentina y recorre seis pueblos de Jujuy: así funciona el Solar de la Quebrada

Casi uno de cada dos autos 0 km se patentó con crédito prendario en agosto

Las prendas sobre vehículos nuevos crecieron por segundo mes consecutivo en participación sobre los patentamientos. Los usados retrocedieron tras las subas de junio y julio

Casi uno de cada dos autos 0 km se patentó con crédito prendario en agosto

Qué bienes y servicios se abarataron y cuáles se volvieron más caros en relación a 2023

Aunque varios de los principales rubros de la economía corrigieron el atraso que mostraban tres años atrás, algunos aún tienen margen de recomposición

Qué bienes y servicios se abarataron y cuáles se volvieron más caros en relación a 2023

Superávit energético récord: en 8 meses, la Argentina ya superó lo que generó en todo 2025

El saldo de la balanza de combustibles y energía acumuló USD 7.834 millones entre enero y agosto, según el Indec, por encima de los USD 7.815 millones que el sector había registrado en el año completo anterior

Superávit energético récord: en 8 meses, la Argentina ya superó lo que generó en todo 2025

DEPORTES

Aldosivi se impuso 1-0 sobre Atlético Tucumán por la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa del lunes

Aldosivi se impuso 1-0 sobre Atlético Tucumán por la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa del lunes

Qué hay detrás de los corredores de Kenia y Etiopía que dominan las grandes maratones

Confirmaron los días y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama

El video del impactante accidente durante una competencia de ciclismo en los Juegos Suramericanos

El impensado contrapunto entre Sebastián Villa y el reconocido streamer Davoo Xeneize: “Es un vende humo”

TELESHOW

El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y publicó el gesto que acompañó la jornada: “Muchas gracias”

Lali Espósito recordó el momento en que habló con sus padres siendo niña: “A veces yo ganaba más que ellos”

El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo con un fan: “Voy a denunciarlo a la comisaría”

Darío Grandinetti recordó cómo dejó su otra pasión: “No fui más porque ya había empezado con el teatro”

INFOBAE AMÉRICA

Un castigo de 8 años sin ver a sus hijos: Revelan el impacto de la ley que castiga a los médicos cubanos “desertores”

Un castigo de 8 años sin ver a sus hijos: Revelan el impacto de la ley que castiga a los médicos cubanos “desertores”

República Dominicana registra el mayor porcentaje de uniones antes de los 15 años en la región

Unidad de Refugio de Costa Rica cerró 53,000 expedientes de refugio de nicaragüenses durante 2025

Erradicaron dos campos con 12,908 matas de marihuana valuadas en USD 872,198 en Guatemala

Enfrentamiento armado deja un policía y un supuesto pandillero muertos en la zona norte