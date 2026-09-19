Maíz y girasol pisan el acelerador y le ponen ritmo a la nueva campaña

La siembra de maíz 2026/27, alcanza el 11,1% de las 8.4 millones de hectáreas estimadas (MHa); mientras que la de girasol ya cubre el 26,6 % de las 3 MHa proyectadas para el presente ciclo agrícola (Revista Chacra)

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La siembra de maíz con destino a grano comercial de la campaña 2026/27 alcanzó el 11,1% de las 8,4 millones de hectáreas (MHa) proyectadas, luego de registrar un avance intersemanal de 5,6 puntos porcentuales. En el Centro-Este de Entre Ríos, donde ya se implantó el 58,3% del área prevista, el ritmo se encuentra en línea con los registros históricos correspondientes a igual período de campañas bajo condiciones de El Niño, indica en su reporte semanal la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sin embargo, en ambos Núcleos la menor disponibilidad de humedad superficial comienza a condicionar el ritmo de las labores.

En paralelo, la cosecha de maíz 2025/26 alcanzó el 98,2% del área apta. Si bien las tareas continúan retrasadas, las condiciones climáticas favorables de las últimas semanas permitieron avanzar sobre los lotes del sur del área agrícola, donde se concentraban las mayores demoras. De mantenerse el escenario actual, la recolección podría finalizar durante los próximos días. Los rindes relevados continúan en línea con las expectativas para la campaña, por lo que se mantiene la proyección de 64 millones de toneladas (MTn) de producción nacional.

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El girasol avanza con fuerza en el centro y norte

La siembra de girasol 2026/27, por su parte, cubre el 26,6% de las 3 MHa proyectadas, tras registrar un progreso semanal de 3,2 puntos porcentuales. El avance se concentra en el norte y centro del área agrícola, con un marcado impulso en el Centro-Norte de Santa Fe, donde las labores alcanzaron el 73%, luego de avanzar 23 puntos porcentuales durante la última semana. En el NEA, los lotes más adelantados comienzan a transitar el botón floral y mantienen una buena condición general, con el 100% del área en condición Buena. En el Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Norte de Córdoba también se observan buenas condiciones y adecuada disponibilidad hídrica, mientras que en el sur del área agrícola la siembra todavía no comenzó.

El trigo mantiene un buen estado

El trigo y la cebada, el 97,5 % y el 99% del área implantada, respectivamente, presentan condición de entre normal a excelente, indica el relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (Revista Chacra)

En cuanto al trigo, el 50% del área transita desde encañazón en adelante, mientras que el 16% ya se encuentra en espigazón. El 97,5% del área presenta una condición de cultivo entre Normal y Excelente, y el 87,7% mantiene una condición hídrica entre Adecuada y Óptima. En ambos Núcleos, más de la mitad del área ya atraviesa la etapa de encañazón y cuenta con buena disponibilidad de humedad, aunque algunos sectores del Núcleo Norte comienzan a requerir nuevas lluvias. En el sudeste de Buenos Aires, el 75% del área se encuentra en pleno macollaje y el 10% en encañazón, con el 100% bajo una condición hídrica entre Adecuada y Óptima.

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Durante la última semana se registraron heladas en el centrosur del área agrícola, aunque no se observaron daños de importancia, más allá de afectaciones foliares puntuales. En esa zona continúan las aplicaciones preventivas, principalmente frente a mancha amarilla y roya.

En cebada, el 76% del área nacional se encuentra en pleno macollaje y el 15% en encañazón, con el 99% bajo una condición de cultivo Normal a Buena. En el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y el sudeste bonaerense, donde el 72% y el 74% del área, respectivamente, atraviesa el macollaje, las últimas heladas tampoco provocaron daños significativos. Sin embargo, continúan las aplicaciones de fungicidas contra roya amarilla, mancha amarilla y mancha en red, ante las condiciones predisponentes para el desarrollo de estas enfermedades.

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