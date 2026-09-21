Panamá

Un hombre mata a su pareja a machetazos en la provincia de Bocas del Toro, Panamá

El último homicidio por género en el país fue el de una ciudadana colombiana, hecho ocurrido el 12 de septiembre

Un marcador amarillo de evidencia con el número uno y un machete con sangre sobre tierra, junto a una cinta de la Policía Nacional.
Un machete con manchas de sangre y un marcador numérico forman parte de las evidencias recolectadas por la Policía Nacional en una zona acordonada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El presunto agresor de Everilda Palacios fue detenido dentro de la vivienda que compartía con la joven en Valle Escondido, comunidad del corregimiento de Isla San Cristóbal, Bocas del Toro.

La Policía lo encontró dormido cerca del cuerpo de su pareja, según la información disponible sobre el caso.

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La víctima tenía 23 años y convivía desde hacía años con el hombre, de aproximadamente 27. Ambos tenían una hija de seis años, aunque todavía no se informó si la niña presenció el crimen.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, después de que Palacios regresara a su casa junto a su hermana Arelis. Las dos habían participado en un juego de dominó y la joven llegó al inmueble cerca de las 5 de la mañana.

De acuerdo con los relatos de familiares y vecinos, la pareja mantenía discusiones desde hacía tiempo. Una hora después del regreso de Everilda, una pelea dentro de la casa terminó con su muerte.

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Una mujer sufre maltrato por su pareja. (Canva)
Víctima tenía 23 años y convivía desde hacía años con el hombre, con quien tenía una hija de seis años. (Canva)

La investigación preliminar apunta a que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol cuando atacó a la joven con un machete. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del hecho y establecer la responsabilidad penal del detenido.

Este año las cifras oficiales del Ministerio Público muestran un aumento abrupto de los femicidios y de las tentativas en comparación con 2025, en un contexto en el que también se incrementan los homicidios generales, aunque en menor proporción.

Entre enero y agosto de 2026 se registran 16 víctimas de femicidio, frente a 9 en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento de alrededor del 78%, mientras que las tentativas pasan de 13 a 18 casos y las muertes violentas de mujeres no clasificadas como femicidios suben de 11 a 13.

Este repunte se produce luego de un aparente descenso anual de los femicidios en 2025 respecto de 2024, lo que revela que la disminución del año anterior no implicaba una transformación estructural de las dinámicas de violencia de género.

Los registros del Centro de Estadísticas del Ministerio Público y del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que entre 2014 y 2024 se perpetraron 244 femicidios, 139 tentativas de femicidio y 200 muertes violentas de mujeres.

Ilustración en acuarela de unas manos masculinas sujetas con esposas metálicas sobre un fondo con luces rojas, azules y siluetas de montañas.
El hombre permanece detenido en las instalaciones de la Policía Nacional en la provincia bocatoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras revelan que el femicidio, como categoría penal, ha tenido una presencia sostenida en la última década, con años de alzas y bajas que reflejan, en parte, la evolución de la violencia de género y la capacidad institucional para identificar y tipificar estos hechos.

En el 2024, por ejemplo, se consumaron 23 femicidios, 9 tentativas de femicidio y 25 muertes violentas de mujeres no clasificadas, lo que supuso un ascenso en los femicidios de aproximadamente 53 % respecto a 2023, mientras las tentativas descendían 52,6 % y las muertes violentas mostraban una reducción cercana al 19,4 %.

En contraste, el 2025 cerró con un total de 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres no tipificadas bajo esta figura penal, de acuerdo con los datos del Ministerio Público.

Para comprender la dimensión específica de los femicidios en Panamá en 2026 habría que situarlos dentro del panorama general de la violencia letal registrada en el país.

Según las estadísticas de la Procuraduría General de la Nación, entre enero y agosto de 2026 se contabilizan 406 víctimas de homicidio, frente a 384 en igual período de 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 6 %.

Un mazo de madera sobre un libro abierto en una mesa oscura con una balanza de bronce al fondo.
El femicidio en el país es penado hoy día con condenas de 25 a 30 años de cárcel, establecidos en la Ley 8 de 24 de octubre de 2013. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta variación, aunque moderada en términos porcentuales, indica que el país atraviesa un contexto de criminalidad sostenida en el que la violencia letal no se reduce, sino que mantiene una tendencia al alza.

Los datos muestran además una distribución mensual desigual: abril concentra el mayor número de víctimas con 63 casos, seguido de mayo con 58 y agosto con 54, mientras febrero presenta el menor registro con 37 homicidios.

Este comportamiento sugiere que los picos de violencia letal se asocian a determinados momentos del año, posiblemente vinculados con dinámicas criminales, disputas territoriales, coyunturas económicas o factores estacionales que aún requieren un análisis más fino.

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