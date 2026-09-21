Deportes

El impensado contrapunto entre Sebastián Villa y el reconocido streamer Davoo Xeneize: “Es un vende humo”

El futbolista colombiano apuntó contra el generador de contenidos por sus opiniones y el fanático de Boca Juniors respondió a las críticas en una transmisión en vivo: “¿Por qué tendría que enojarme o contestarle?”

El futbolista de Boca Juniors apuntó contra los streamers
Guardar

Luego del triunfo por 2-0 de Boca Juniors sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Torneo Clausura, Sebastián Villa cuestionó a los streamers Davoo Xeneize y La Cobra durante una transmisión en directo y los acusó de “vender mucho humo”. El futbolista apuntó contra las críticas que recibió y los creadores de contenido le respondieron en directo.

El colombiano expresó su malestar mientras compartía una comida con otros creadores de contenido y respondió a las críticas que recibe en transmisiones dedicadas a analizar la actualidad del club. “Yo de Davoo y de esa gente no hablo. A mí no me gusta vender humo. Ellos venden mucho humo. Yo respeto mucho a los streamers, pero hablan mucho”, afirmó.

PUBLICIDAD

También cuestionó que sus comentarios se concentraran en el fútbol sin haber jugado profesionalmente. “Al lado de uno, no son nada. Yo no soy de tirar muchas bombas, pero me han mandado que hablan mucho. Que Villa, que Villa... Davoo al lado mio es muy chiquitico. El otro también, son chiquitos”, remarcó.

El delantero colombiano sostuvo que los dos streamers se exceden al opinar sobre los jugadores. “Yo no les he hecho nada, solo por ser simpatizantes de Boca creen que tienen el derecho de estar difamando a las personas. Eso no me gusta. Yo respeto a todo el mundo, pero eso no me gusta”, completó.

PUBLICIDAD

El streamer argentino brindó su punto de vista tras el malestar del jugador de Boca

Davoo Xeneize respondió en un stream en el que estaba acompañado por el periodista Gastón Edul. “Yo estaba en stream justo, me dijeron. Se ve que habló de mí. Soy sincero. Voy a dar mi punto de vista. Opino y pienso de verdad esto. Lamento si no es la respuesta que están esperando para armar quilombo”, inició.

El streamer remarcó que su postura sobre Villa se remonta a la llegada del atacante al club. “En primer lugar, yo cuando llegó Villa a Boca me puse en contra de esa negociación, para mí Boca no tendría que haber gastado siete palos en Villa. En mi humilde opinión, no era un futbolista que tenía que volver. Por eso estoy de acuerdo con el Vasco (Arruabarrena) cuando pone a Velasco o Flores”, explicó.

El streamer defendió su derecho a cuestionar rendimientos y contrataciones desde su lugar de hincha. “Cuando yo opino y hago los análisis, critico. Y a Villa lo he criticado, es la realidad. Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no me puede criticar a mí? ¿Por qué tendría que enojarme o contestarle? Yo lo critico a él, él me critica a mí, está perfecto”.

Davo añadió que Villa puede molestarse con sus opiniones, pero consideró legítimo que los simpatizantes analicen el desempeño de los futbolistas. “Cada uno tiene su opinión. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo como hincha de Boca a analizar su contratación o sus partidos. Una cosa no quita la otra. Yo cuando opino y analizo los partidos de Boca, soy consciente del alcance que tengo. Por ese motivo siempre opino y digo lo que pienso, sin nunca irme de las ramas. Diciendo lo que pienso, obviamente hay jugadores que pueden escucharme. Está perfecto que se enojen conmigo. Que diga lo que quiera”.

La Cobra, en cambio, evitó profundizar la confrontación y respondió a los mensajes de sus seguidores con una frase directa: “Me chupa un huevo, literal, con todo respeto, me chupa un huevo”. El streamer sostuvo que no piensa dedicar tiempo a quienes lo insultan a él o a sus amigos. “Me da igual si es un pibe del chat o un delantero de Boca”, agregó.

La discusión se produjo después de que Boca venciera 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y extendiera a 14 partidos su invicto. La victoria llevó a Boca al segundo lugar de la Tabla Anual con 47 puntos y al quinto puesto de la zona A, con 17 unidades. San Lorenzo quedó décimo con 11.

Temas Relacionados

Sebastián VillaBoca JuniorsDavoo Xeneizedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confusión por el accidente en el que quedó involucrada la camioneta del futbolista Gastón Ávila: “A esa hora estaba descansando”

Un vehículo a nombre del defensor de Rosario Central, que fue titular en el triunfo del Canalla ante Argentinos, protagonizó un siniestro en la avenida Jorge Newbery

Confusión por el accidente en el que quedó involucrada la camioneta del futbolista Gastón Ávila: “A esa hora estaba descansando”

Los jugadores de la selección argentina revelaron cómo se enteraron del retiro de Lionel Messi: “Fue una sorpresa”

Varios futbolistas convocados por Lionel Scaloni arribaron al país para disputar los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre

Los jugadores de la selección argentina revelaron cómo se enteraron del retiro de Lionel Messi: “Fue una sorpresa”

Aldosivi recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa

Más tarde, desde las 19:00, Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia. Lanús y Estudiantes de La Plata bajarán el telón a las 21:15

Aldosivi recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa

Nadia Podoroska no pudo coronar una gran semana: cayó en la final del WTA 250 de San Pablo

La rosarina perdió ante la española Kaitlin Quevedo en tres sets. Pese a la derrota, se reencontró con su mejor nivel tras 15 meses de inactividad y subirá 117 lugares en el ranking mundial

Nadia Podoroska no pudo coronar una gran semana: cayó en la final del WTA 250 de San Pablo

El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

El delantero del FC Twente realizó unos movimientos con sus dos manos antes de jugar el segundo tiempo del duelo ante el PSV en la liga neerlandesa

El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

MALDITOS NERDS

Pearl Abyss publica la tercera actualización de Crimson Desert Enhanced

Pearl Abyss publica la tercera actualización de Crimson Desert Enhanced

The Game Bakers detalla el primer contenido gratis de ‘Cairn’ para PlayStation 5 y PC

Deconstructeam anuncia la fecha de ‘Virtue and a Sledgehammer’, su juego más duro

El clásico de Super Nintendo ‘Lufia’ vuelve en 2027 con una colección desarrollada por Taito

REVIEW | Silent Hill: Townfall - Una pesadilla médica fascinante que tropieza sigilosamente

ENTRETENIMIENTO

La muerte de Presley Gerber se investiga como una sobredosis de drogas: esto ha revelado la policía hasta el momento

La muerte de Presley Gerber se investiga como una sobredosis de drogas: esto ha revelado la policía hasta el momento

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

Ke Huy Quan reveló el extraordinario monto que recibió por su papel en “Indiana Jones” con tan solo 12 años

Paris Hilton llora la muerte de Presley Gerber en un emotivo mensaje: “Te voy a extrañar más de lo que las palabras pueden decir”

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

INFOBAE AMÉRICA

Agresores sexuales de menores suelen pertenecer al entorno familiar, según autoridades costarricenses

Agresores sexuales de menores suelen pertenecer al entorno familiar, según autoridades costarricenses

Empresarios insisten en que Panamá debe transformar su ventaja logística en inversión y empleo

ONU Turismo elige a El Salvador como anfitrión de su cita de 2026 con una agenda centrada en inteligencia artificial

Hallaron el cuerpo decapitado de un hombre desaparecido en Santiago Atitlán en Guatemala

Ecuador traslada a las grandes industrias el primer ajuste eléctrico para evitar cortes en los hogares