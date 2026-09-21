El impensado contrapunto entre Sebastián Villa y el reconocido streamer Davoo Xeneize: “Es un vende humo”

El futbolista de Boca Juniors apuntó contra los streamers

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Luego del triunfo por 2-0 de Boca Juniors sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 10 del Torneo Clausura, Sebastián Villa cuestionó a los streamers Davoo Xeneize y La Cobra durante una transmisión en directo y los acusó de “vender mucho humo”. El futbolista apuntó contra las críticas que recibió y los creadores de contenido le respondieron en directo.

El colombiano expresó su malestar mientras compartía una comida con otros creadores de contenido y respondió a las críticas que recibe en transmisiones dedicadas a analizar la actualidad del club. “Yo de Davoo y de esa gente no hablo. A mí no me gusta vender humo. Ellos venden mucho humo. Yo respeto mucho a los streamers, pero hablan mucho”, afirmó.

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También cuestionó que sus comentarios se concentraran en el fútbol sin haber jugado profesionalmente. “Al lado de uno, no son nada. Yo no soy de tirar muchas bombas, pero me han mandado que hablan mucho. Que Villa, que Villa... Davoo al lado mio es muy chiquitico. El otro también, son chiquitos”, remarcó.

El delantero colombiano sostuvo que los dos streamers se exceden al opinar sobre los jugadores. “Yo no les he hecho nada, solo por ser simpatizantes de Boca creen que tienen el derecho de estar difamando a las personas. Eso no me gusta. Yo respeto a todo el mundo, pero eso no me gusta”, completó.

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El streamer argentino brindó su punto de vista tras el malestar del jugador de Boca

Davoo Xeneize respondió en un stream en el que estaba acompañado por el periodista Gastón Edul. “Yo estaba en stream justo, me dijeron. Se ve que habló de mí. Soy sincero. Voy a dar mi punto de vista. Opino y pienso de verdad esto. Lamento si no es la respuesta que están esperando para armar quilombo”, inició.

El streamer remarcó que su postura sobre Villa se remonta a la llegada del atacante al club. “En primer lugar, yo cuando llegó Villa a Boca me puse en contra de esa negociación, para mí Boca no tendría que haber gastado siete palos en Villa. En mi humilde opinión, no era un futbolista que tenía que volver. Por eso estoy de acuerdo con el Vasco (Arruabarrena) cuando pone a Velasco o Flores”, explicó.

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El streamer defendió su derecho a cuestionar rendimientos y contrataciones desde su lugar de hincha. “Cuando yo opino y hago los análisis, critico. Y a Villa lo he criticado, es la realidad. Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no me puede criticar a mí? ¿Por qué tendría que enojarme o contestarle? Yo lo critico a él, él me critica a mí, está perfecto”.

Davo añadió que Villa puede molestarse con sus opiniones, pero consideró legítimo que los simpatizantes analicen el desempeño de los futbolistas. “Cada uno tiene su opinión. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo como hincha de Boca a analizar su contratación o sus partidos. Una cosa no quita la otra. Yo cuando opino y analizo los partidos de Boca, soy consciente del alcance que tengo. Por ese motivo siempre opino y digo lo que pienso, sin nunca irme de las ramas. Diciendo lo que pienso, obviamente hay jugadores que pueden escucharme. Está perfecto que se enojen conmigo. Que diga lo que quiera”.

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La Cobra, en cambio, evitó profundizar la confrontación y respondió a los mensajes de sus seguidores con una frase directa: “Me chupa un huevo, literal, con todo respeto, me chupa un huevo”. El streamer sostuvo que no piensa dedicar tiempo a quienes lo insultan a él o a sus amigos. “Me da igual si es un pibe del chat o un delantero de Boca”, agregó.

La discusión se produjo después de que Boca venciera 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y extendiera a 14 partidos su invicto. La victoria llevó a Boca al segundo lugar de la Tabla Anual con 47 puntos y al quinto puesto de la zona A, con 17 unidades. San Lorenzo quedó décimo con 11.

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