Boom exportador: las ventas de carne argentina al exterior superaron los USD 1.000 millones en el primer trimestre de 2026

Las ventas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron 164.100 toneladas entre enero y marzo, con aumentos en todos los principales destinos. REUTERS/Pilar Olivares

Las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada superaron los USD 1.000 millones en el primer trimestre de 2026, según informó el consorcio ABC, conformado por las principales empresas exportadoras de carne. El alza estuvo impulsado por precios internacionales récord y un marcado incremento en los envíos a China, el principal destino del producto, así como a Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación que firmó la Argentina en febrero de este año.

En marzo el sector alcanzó el mayor ingreso mensual del período, con USD 419,3 millones, cifra que permitió redondear un volumen trimestral exportado de 164.115 toneladas peso producto, según informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC. El valor promedio de exportación llegó a USD 6.802 por tonelada en marzo, consolidando un ciclo de fuerte recuperación respecto a los valores de años anteriores.

Este dato se conoció en un contexto en el que, en el mercado interno, el consumo de carne bovina por habitante cayó 5 kilos en comparación con el año previo. Paralelamente, el consumo de carne porcina aumentó 1,5 kilos per cápita anual, de acuerdo con un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

En los últimos 12 meses, desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, el sector acumuló exportaciones por 734.300 toneladas peso producto, con ingresos cercanos a USD 4.257,5 millones. Según Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, en comparación con el primer trimestre de 2025, el volumen enviado al exterior creció 14,3%, pero el valor obtenido se incrementó un 52,9%. El dato demuestra el fuerte impacto de los precios internacionales sobre los resultados del sector exportador.

Entre enero y marzo de 2026, la carne congelada sin hueso se posicionó como el componente más relevante de la oferta argentina, con 93.329 toneladas exportadas por un valor de USD 603 millones, seguida por la carne enfriada sin hueso, que totalizó 28.141 toneladas y generó USD 357,7 millones. La carne congelada con hueso aportó 42.500 toneladas y USD 108,5 millones, mientras que la carne enfriada con hueso representó un volumen marginal de 144 toneladas y USD 1,6 millones, según datos de la entidad.

China lideró las compras, mientras que Europa e Israel mostraron subas significativas en volumen y valor de los embarques

En tanto, durante marzo de 2026, el precio medio de las exportaciones del conjunto de carnes bovinas refrigeradas y congeladas escaló a USD 6.802 por tonelada, un monto 7,1% superior al registrado en febrero de ese año y 42,9% superior al valor medio de marzo de 2025, que había sido de USD 4.760. Este repunte consolida la tendencia ascendente registrada desde mediados de 2025, tras tocarse un piso de USD 3.740 por tonelada a mediados de 2024.

El liderazgo de China y el repunte de los envíos a Estados Unidos

Por un lado, China absorbió el 62,2% de los volúmenes exportados en marzo de 2026 y el 61,7% del total acumulado del primer trimestre. Solo en marzo, se enviaron 15.900 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada a ese país, por un valor de USD 43,3 millones, y 22.400 toneladas de carne deshuesada, por USD 129,9 millones. El precio medio de la carne sin hueso exportada a China se ubicó en USD 5.786 por tonelada, levemente por debajo del máximo histórico de USD 5.900 registrado en mayo de 2022.

Por el otro, Estados Unidos se consolidó como un destino dinámico, favorecido por la ampliación del volumen de cuota sin aranceles, una cláusula clave dentro del acuerdo de cooperación económica que firmaron la Argentina y aquel país en febrero de este año.

En marzo de 2026, las exportaciones de carne congelada sin hueso con destino a Estados Unidos ascendieron a 7.900 toneladas y generaron ingresos por USD 59,3 millones. Entre enero y marzo, esta categoría alcanzó 93.329 toneladas, 16,8% más que en el mismo período de 2025, con una suba de 53,2% en el monto exportado; el valor total trepó de USD 393,7 millones a USD 603 millones de año a año.

La carne refrigerada sin hueso, segmento con el precio promedio más elevado (USD 13.305 por tonelada en marzo), tuvo como principales destinos a los países europeos (4.800 toneladas por USD 76,2 millones), Israel (2.800 toneladas y USD 30,6 millones) y Chile (1.700 toneladas y USD 15,8 millones). El aumento de los despachos en este rubro fue del 11,6% respecto al mismo trimestre de 2025, con un incremento de casi USD 120 millones en facturación.

Dentro de las carnes congeladas con hueso y huesos producto de la despostada, casi la totalidad del volumen exportado (16.300 toneladas en marzo) tuvo como destino China. Estas ventas generaron USD 45,2 millones el último mes, con un precio unitario promedio de USD 2.770 por tonelada; el acumulado trimestral ascendió a 42.500 toneladas y USD 108,5 millones.

El precio promedio de exportación de la carne enfriada sin hueso superó los 13.000 dólares por tonelada en marzo, el valor más alto del período REUTERS/Agustin Marcarian

En el segmento de menudencias y preparaciones bovinas, en marzo de 2026 se exportaron 10.700 toneladas por un valor de USD 27,2 millones. Las menudencias frescas o refrigeradas, principalmente hacia Estados Unidos, sumaron 47 toneladas y USD 549.000 (USD 11.648 por tonelada). Las lenguas bovinas congeladas, cuyo principal destino es Rusia, aportaron 739 toneladas y USD 3 millones (USD 4.054 por tonelada). Dentro de los hígados bovinos congelados, Rusia también ocupó el primer lugar con 2.472 toneladas y USD 4,1 millones (USD 1.649 por tonelada). Sudáfrica y Hong Kong destacaron como mercados relevantes para rabos y despojos congelados, respectivamente.

En el primer trimestre de 2026, las ventas totales de menudencias y preparaciones alcanzaron 27.400 toneladas y USD 69,1 millones. Si bien el volumen exportado creció de manera sostenida, destaca el diferencial de precios, que puede alcanzar picos de USD 4.000 por tonelada para productos específicos como las lenguas bovinas.

Segmentación de precios y evolución del mercado

Durante el primer trimestre de 2026, el precio medio de las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada de Argentina se ubicó en USD 6.525 por tonelada FOB (en origen), con la carne enfriada sin hueso liderando este segmento y mostrando una tendencia creciente, sobre todo en marzo. El valor promedio de la carne enfriada con hueso llegó a USD 11.230 por tonelada, en tanto que la carne congelada sin hueso se mantuvo más estable, en torno a USD 6.675 por tonelada. Ello evidencia una notoria brecha entre cortes, lo que influye en el total de divisas generadas por el sector.

La estructura exportadora sigue dominada por la carne congelada sin hueso, pero la mejora de precios de la carne enfriada sin hueso refuerza la importancia diferencial de los mercados de Europa, Israel y Chile para este segmento. Esta segmentación, junto con el crecimiento relativo de envíos a Estados Unidos y la posición dominante de China, perfila un escenario favorable para las exportaciones argentinas, que lograron en el arranque de 2026 un repunte significativo en valor y volumen respecto del desempeño del año anterior.