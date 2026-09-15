Economía

Argentina cumplió en nueve meses el cupo exportador de 100.000 toneladas de carne a EEUU y se espera una cuota mayor para 2027

El salto en las exportaciones de carne responde en gran medida al acuerdo que permitió impulsar las ventas al mercado estadounidense

exportacion de carne vacuna
El cumplimiento anticipado de la cuota genera expectativas de cara al próximo año (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca)
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Argentina alcanzó en apenas nueve meses el cupo de 100.000 toneladas de carne vacuna con acceso preferencial habilitado por EEUU y, de esta manera, cumplió antes de que termine el año con el volumen exportador asignado por el país norteamericano.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, durante la celebración por los 30 años del Día de la Exportación organizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). “Argentina ya vendió 100.000 toneladas de carne vacuna a EEUU y dio cumplimiento a la cuota de exportación incluso antes de lo previsto”, dijo.

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El resultado, según el funcionario, se alcanzó luego de la puesta en marcha de Argentina B2B Week, una estrategia de promoción comercial diseñada para posicionar la oferta exportable argentina en mercados estratégicos.

En ese marco se realizaron dos ediciones de la Semana de la Carne Argentina en EEUU, que recorrieron seis ciudades —Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Houston— y reunieron a 23 frigoríficos nacionales con importadores y distribuidores de EEUU. En total, se generaron más de 500 contactos comerciales directos.

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Frigorífico. Trabajadores de la industria preparando cortes vacunos de exportación
Se realizaron dos ediciones de la Semana de la Carne Argentina en EEUU

El cumplimiento anticipado de la cuota genera expectativas de cara al próximo año. Según destacó PromArgentina, el interés demostrado por los compradores de EEUU permite prever que Argentina podría acceder a un cupo mayor en 2027, en un mercado considerado uno de los más relevantes y exigentes para el sector a nivel global.

Los datos de la industria muestran el fuerte avance de las ventas al mercado estadounidense. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), durante los primeros siete meses del año Argentina exportó a EEUU 65.500 toneladas de carne vacuna, equivalentes al 19,5% del total vendido al exterior en ese período. El volumen significó un crecimiento interanual de 211,5%, con 44.500 toneladas adicionales.

A su vez, el precio promedio de esas operaciones aumentó 13,1% interanual, hasta alcanzar los USD 8.257 por tonelada.

En julio, EEUU se ubicó como el segundo destino de las exportaciones de carne vacuna, con una participación de 20,8% y ventas por USD 92,8 millones.

En términos generales, los ingresos generados por las exportaciones de carne vacuna alcanzaron USD 446,6 millones en dicho mes. El resultado implicó una mejora de 4,4% frente a junio y de 34% respecto de julio de 2025, equivalente a USD 113,4 millones adicionales, impulsada tanto por un aumento de las cantidades comercializadas como por la mejora de los precios.

Cortes envasados al vacío de carne vacuna en frigorífico, destinados a la exportación
En julio, EEUU se ubicó como el segundo destino de las exportaciones de carne vacuna

El récord de las exportaciones argentinas

Durante el encuentro de CERA, Sucalesca también destacó el desempeño general del comercio exterior. “Estamos viviendo el mejor comienzo de año en exportaciones de nuestra historia”, afirmó, y señaló que entre enero y julio Argentina exportó por USD 58.365 millones, un 22,9% más que en el mismo período del año pasado. Además, indicó que el valor por tonelada aumentó casi 15%.

En este contexto, CERA proyecta que las exportaciones argentinas superarán los USD 103.000 millones durante 2026, lo que marcaría por primera vez que el país atraviesa el umbral de los USD 100.000 millones en ventas externas.

Sucalesca también destacó: “Hoy tenemos 7.931 empresas exportadoras, un 4,1% más que en 2025 y 7,6% más que en 2023. Todo esto demuestra que estamos en presencia de una plataforma exportadora sólida, una plataforma exportadora que suma e integra capacidades”, sostuvo.

Nuevas rondas comerciales

La agenda de promoción comercial continuará durante los próximos meses con nuevas rondas de negocios en mercados estratégicos. La próxima actividad será el 2 de octubre en París, en el marco de Argentina Week, la estrategia de promoción económica, comercial y de atracción de inversiones internacionales impulsada por el Gobierno y encabezada por el presidente Javier Milei.

Ese día, PromArgentina organizará Argentina B2B Week | Seafood Edition, una jornada de negocios que reunirá a empresas pesqueras argentinas exportadoras de langostinos salvajes y vieiras con importadores franceses. El objetivo será generar nuevos contactos y ampliar las oportunidades comerciales para el sector en Francia.

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