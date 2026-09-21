El video del impactante accidente durante una competencia de ciclismo en los Juegos Suramericanos

Duro accidente en el ciclismo pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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La ciclista brasileña Nicolle Wendy protagonizó uno de los momentos más dramáticos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cuando, durante la prueba de tempo del ómnium femenino, sufrió una caída que dejó a tres competidoras tendidas sobre la pista del Invencible Velódromo de Rafaela. El accidente interrumpió brevemente la competencia y generó una ola de preocupación entre el público y los equipos presentes en el recinto.

El incidente ocurrió en la recta de la pista, antes del curvón del velódromo —en el sector ubicado debajo de la pantalla y del lado derecho de la cancha, donde se agrupan las banderas—, cuando Wendy intentó superar a la corredora que encabezaba el pelotón. En esa maniobra, la rueda delantera de la brasileña rozó la trasera de su rival y perdió el control de la bicicleta. El impacto contra el piso fue violento, y las dos ciclistas que venían inmediatamente detrás, sin margen para esquivarla ni frenar, le pasaron por encima con sus bicicletas.

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La escena conmocionó a todos los presentes en el velódromo. Las banderas amarillas se levantaron de inmediato y el personal médico corrió hacia la pista para atender a las corredoras involucradas. Las tres ciclistas que cayeron fueron Wendy, la chilena Scarlet Cortés —quien en ese momento lideraba la competencia— y la venezolana Verónica Abreu.

La brasileña fue la más afectada y tardó más en reponerse

De las tres, Wendy fue quien permaneció más tiempo tendida sobre la pista. Durante algunos instantes, su falta de movimiento generó la impresión de que podría haber perdido el conocimiento. Sin embargo, poco después logró ponerse de pie por sus propios medios y se retiró caminando, acompañada por integrantes de la delegación brasileña.

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Cortés y Abreu también se recuperaron del golpe y retomaron la actividad. La corredora chilena volvió a subirse a su bicicleta y continuó la carrera; lo mismo hizo la venezolana. Una vez que las tres estuvieron nuevamente en condiciones de competir, la prueba se reanudó.

A pesar de la conmoción del accidente, Wendy terminó la carrera en el quinto lugar de la clasificación general. La victoria en la prueba de tempo fue para la colombiana Lina Hernández, que se impuso sobre Cortés, segunda, y la argentina Julieta Benedetti, que completó el podio en la tercera posición.

La brasileña Wendy fue atendida en la pista

El accidente se produjo en una jornada cargada de definiciones

La actividad en el Invencible Velódromo había arrancado por la mañana con la clasificación del sprint masculino y las primeras pruebas del ómnium femenino.

El accidente de Wendy ocurrió en ese contexto de máxima exigencia competitiva, en una jornada que el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reservó como una de las más importantes del calendario. La prueba de tempo, que forma parte del formato del ómnium, requiere a las ciclistas mantener una velocidad constante mientras intentan marcar las mejores posiciones, lo que eleva el riesgo de contacto entre competidoras en el pelotón. Por suerte, más allá de las impactantes imágenes y el momento de zozobra, las protagonistas del accidente se repusieron y pudieron seguir en la competencia.

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Una competidora cayó y otras dos no pudieron evitar la colisión