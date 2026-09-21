Epidemiólogo advierte que la automedicación agrava el subregistro de enfermedades diarreicas en El Salvador

El Salvador registró más de 211 mil atenciones por enfermedades diarreicas, aunque los casos podrían estar subregistrados. (Farmaceuticonline)

Guardar

Más de 211 mil atenciones por enfermedades diarreicas en El Salvador vuelven a poner bajo atención un problema que muchas personas suelen tratar en casa sin acudir a un centro de salud. El médico epidemiólogo y especialista en Salud Pública Ricardo Lara advirtió que las cifras disponibles podrían no reflejar la dimensión completa de estos cuadros.

En entrevista con Infobae, el especialista señaló que los registros contabilizan las consultas realizadas en los servicios de salud, aunque persiste un subregistro vinculado con la automedicación y la falta de consulta. “El número de casos registrados de consultas por diarreas es el dato real que se cuenta, pero este a la vez nos lleva a pensar que siempre ha existido un subregistro”, afirmó Lara.

PUBLICIDAD

Lara sostuvo que la costumbre de considerar la diarrea como un malestar menor puede retrasar la atención médica, en especial entre grupos con mayor riesgo de deshidratación. “Aquí somos de la opinión que una diarrea es algo normal. Lo hemos normalizado”, dijo.

Los niños menores de cinco años, los mayores de 65 y las embarazadas deben consultar ante evacuaciones abundantes en poco tiempo. (Shutterstock)

¿Cuáles son los síntomas que requieren atención?

El epidemiólogo recomendó consultar de inmediato cuando un niño menor de cinco años, una persona mayor de 65 años o una embarazada presenta dos o tres evacuaciones abundantes en poco tiempo. También mencionó como señales de alerta el vómito y la incapacidad de tolerar líquidos por vía oral.

“Las diarreas de alto gasto son aquellas que una persona en dos o tres evacuaciones, sumamente grandes evacuaciones, lo dejan sudando, lo pueden deshidratar y provocar el vomito”, explicó Lara.

PUBLICIDAD

El médico remarcó que la ausencia de fiebre no descarta la necesidad de evaluación. “No hay que pensar que porque una persona no tenga fiebre no va a ser un motivo de consulta”, señaló.

Frente a estos síntomas, indicó que la prioridad es evitar la deshidratación. Si la persona puede ingerir líquidos, recomendó el uso de suero oral mientras se busca atención médica. “Eso es lo único con lo que puede medicar la población”, antes de visitar un médico señaló el especialista.

Lara desaconsejó el uso de antibióticos sin diagnóstico, ya que las enfermedades diarreicas pueden tener origen viral, bacteriano o parasitario. “¿Por qué tomar un antibiótico si no sabemos el origen de la infección? Si es de origen viral, el antibiótico no sirve de nada”, expresó.

PUBLICIDAD

Ricardo Lara advirtió que la automedicación y la falta de consulta médica afectan el registro de las enfermedades diarreicas. (Foto: Difusión)

El calor y la manipulación de alimentos pueden aumentar los riesgos

El especialista consideró que las altas temperaturas pueden favorecer la reproducción de microorganismos y acelerar el deterioro de los alimentos que quedan expuestos durante varias horas, sobre todo en ventas de la vía pública.

“Los niveles de calor que estamos experimentando son sumamente fuertes, lo cual lleva a que los microorganismos se reproduzcan con mayor facilidad”, afirmó. Según Lara, esa situación exige precaución tanto de quienes venden alimentos como de quienes los consumen.

Como medidas preventivas, mencionó el consumo de agua segura, el lavado frecuente de manos, la adecuada cocción de carnes, huevos, pollo y mariscos, además del lavado de frutas y verduras. También subrayó la importancia de separar los alimentos crudos de los ya cocidos para evitar la contaminación cruzada.

PUBLICIDAD

El médico pidió prestar atención a los alimentos cuya higiene, conservación o manipulación se desconozcan. En particular, alertó sobre productos que permanecen a temperatura ambiente durante varias horas y sobre la limpieza de utensilios empleados en su preparación.

Las altas temperaturas pueden favorecer la reproducción de microorganismos y el deterioro de alimentos expuestos durante horas. (Alcalde Mario Vásquez)

Para Lara, el control de estas enfermedades requiere garantizar agua limpia y reforzar la educación sanitaria. “Mi recomendación es la educación, promoción y prevención de las enfermedades”, concluyó el experto consultado.