El Salvador

Gobierno de El Salvador activa protocolos de emergencia ante las lluvias acumuladas en septiembre

El ministro Fernando López informó que gran parte del territorio supera los 211 milímetros y advirtió riesgos de deslizamientos y desbordamientos, sobre todo en cordilleras, la franja norte y la cadena volcánica

En la zona norte del departamento de Morazán, las precipitaciones de las últimas 24 horas superaron los 80 milímetros, mientras que en la mayoría del territorio se registran más de 300 milímetros acumulados. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
En la zona norte del departamento de Morazán, las precipitaciones de las últimas 24 horas superaron los 80 milímetros, mientras que en la mayoría del territorio se registran más de 300 milímetros acumulados. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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El Gobierno de El Salvador activó protocolos de emergencia ante el avance de la temporada lluviosa, luego de que julio y agosto registraran precipitaciones por debajo del promedio histórico debido a la influencia del fenómeno de El Niño y en septiembre en cambio, sobre todo los últimos días, los salvadoreños fueran sorprendidos con abundante lluvia.

El ministro Fernando López presidió una conferencia de prensa en la que advirtió que septiembre ya acumula más de 211 milímetros de lluvia en gran parte del territorio nacional.

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En la zona norte del departamento de Morazán, las precipitaciones de las últimas 24 horas superaron los 80 milímetros, mientras que en la mayoría del territorio se registran más de 300 milímetros acumulados.

El promedio nacional anual oscila entre los 1,800 y los 2,000 milímetros. Las lluvias actuales, explicó López, provienen de masas de nubes que ingresan desde el océano Pacífico de forma intermitente y pueden generar acumulados considerables en pocas horas.

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, Fernando López , ministro de Medio Ambiente, Luis Amaya, director de Protección Civil y Dagoberto Arévalo, presidente de Anda, durante conferencia de prensa para anunciar protocolo ante las últimas lluvias en El Salvador.
Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, Romeo Herrera, ministro de Obras Públicas, Fernando López , ministro de Medio Ambiente, Luis Amaya, director de Protección Civil y Dagoberto Arévalo, presidente de Anda, durante conferencia de prensa para anunciar protocolo ante las últimas lluvias en El Salvador.

Tormenta tropical en México mantiene en alerta a las autoridades

López señaló que existe una tormenta tropical activa en territorio mexicano, aunque aclaró que el sistema no afecta directamente al país. Lo que genera riesgo son las lluvias asociadas a esa perturbación, que pueden presentarse a cualquier hora del día.

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Los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), agencia del gobierno de Estados Unidos, también muestran sistemas en el océano Atlántico, pero ninguno se aproxima al territorio salvadoreño.

Las condiciones marítimas registran olas de 1.5 metros de altura y vientos de 35 kilómetros por hora. Las autoridades recomendaron precaución por posibles corrientes de retorno en alta mar.

Mayor riesgo en cordilleras y franja norte del país

El ministro López identificó dos amenazas principales derivadas de los acumulados de lluvia: los deslizamientos de tierra y los desbordamientos de ríos. Las áreas de mayor exposición son la cordillera Berlín-Tecapa, la cordillera Apaneca-Ilampatepec, la carretera Panorámica, el volcán de San Salvador y toda la franja norte del país.

Personal de Protección Civil Municipal efectúa trabajos de drenaje en un tragante del Barrio Cisneros para prevenir inundaciones y asegurar el flujo adecuado de aguas lluvias. (Foto: Alcaldía de San Salvador)
Personal de Protección Civil Municipal efectúa trabajos de drenaje en un tragante del Barrio Cisneros para prevenir inundaciones y asegurar el flujo adecuado de aguas lluvias. (Foto: Alcaldía de San Salvador)

Esa franja abarca desde Montecristo y El Limo, en Santa Ana, hasta Chalatenango, la Montañona y el norte de San Miguel y Usulután. En esas zonas ya se reportó presencia de neblina.

El pronóstico para el período del 21 al 25 de septiembre anticipa lluvias dispersas con énfasis en la zona central y la occidental, con atención especial a toda la cadena volcánica.

Daños menores y aviso activo de Protección Civil

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Amaya, también presente en la conferencia, informó que hasta el momento los daños pro las últimas lluvias son de baja gravedad. Se contabilizan alrededor de ocho árboles caídos en distintos puntos del país.

El incidente más relevante-aclaró el funcionario- fue el desbordamiento del río Sensunapán, en el distrito de Acajutla, que no generó situaciones críticas. Además, cuatro personas del cantón Chorro fueron atendidas por una crisis nerviosa provocada por la caída de un árbol sobre su vivienda.

Amaya precisó que el sistema opera en fase de aviso. Si las condiciones se agravan, las autoridades podrían escalar a fase de alerta. Los equipos de respuesta trabajan de forma coordinada con municipios, bomberos y equipos tácticos.

Maquinaria y cuadrillas extienden concreto hidráulico en la carretera Litoral como parte de la ampliación vial./ (Ministerio de Obras Públicas)
Maquinaria y cuadrillas extienden concreto hidráulico en la carretera Litoral como parte de la ampliación vial./ (Ministerio de Obras Públicas)

Obras Públicas y Fovial despliegan cuadrillas las 24 horas

El ministro Romeo Rodríguez anunció que el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) mantienen cuadrillas operativas durante todo el día para atender árboles caídos, deslizamientos en autopistas y formaciones de cárcavas.

Rodríguez mencionó que ya se intervino en puntos de riesgo como Cárcava Prusia y otros lugares del país. En el caso de la carretera con mayor nivel de riesgo, los trabajos están prácticamente concluidos y se espera su finalización en las próximas semanas.

El ministro también llamó la atención sobre el hallazgo de llantas, piezas de vehículos y otros desechos en el sistema de drenaje del sector Brisas de Los Lourdes, lo que obstruyó el flujo normal del agua y derivó en inundaciones localizadas.

ANDA monitorea más de 800 plantas de bombeo para garantizar el agua potable

Otro de los asistentes a la conferencia de prensa fue el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, quien explicó que las más de 800 plantas de bombeo distribuidas a nivel nacional fueron dotadas de suficiente producto químico —principalmente cloro— para mantener la calidad del agua durante la temporada lluviosa.

más de 800 plantas de bombeo distribuidas a nivel nacional fueron dotadas de suficiente producto químico —principalmente cloro— para mantener la calidad del agua durante la temporada lluviosa. (Cortesía: ANDA)
más de 800 plantas de bombeo distribuidas a nivel nacional fueron dotadas de suficiente producto químico —principalmente cloro— para mantener la calidad del agua durante la temporada lluviosa. (Cortesía: ANDA)

La institución realiza monitoreo permanente sobre las líneas eléctricas que alimentan esas plantas y sobre las tuberías de conducción. Arévalo advirtió que muchos pozos de aguas negras se obstruyen durante las lluvias y que en los sitios de intervención se colocan conos y rótulos para señalizar las obras y evitar accidentes.

ANDA también cuenta con un observatorio del agua que permite identificar eventualidades en tiempo real y movilizar cuadrillas de forma precisa.

Bomberos y Protección Civil llaman a evacuar si las autoridades lo ordenan

El Cuerpo de Bomberos informó que más de 700 bomberos operativos están distribuidos en 17 estaciones a nivel nacional, disponibles las 24 horas. El llamado central de la institución apuntó a la responsabilidad ciudadana en el manejo de la basura.

Señal de 'prohibido arrojar basura' en primer plano con logo municipal, un poste de luz y, detrás, bolsas de basura y cartones acumulados en una acera de San Salvador.
El Cuerpo de Bomberos informó que más de 700 bomberos operativos están distribuidos en 17 estaciones a nivel nacional, disponibles las 24 horas. El llamado central de la institución apuntó a la responsabilidad ciudadana en el manejo de la basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos advirtió que la mayoría de los llamados por inundaciones urbanas revelan, al llegar al lugar, que la causa es la acumulación de desechos en los drenajes. Indicó que quemarla o arrojarla a la calle son prácticas igualmente incorrectas.

El mensaje de todas las instituciones fue unánime: si las autoridades emiten una orden de evacuación, la población debe acatarla de inmediato. Hay albergues habilitados con alimentos y abrigo. Se pidió además a los ciudadanos no cruzar ríos ni quebradas crecidas, no salir durante lluvias intensas y tener especial cuidado con las mascotas.

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