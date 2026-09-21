Confirmaron los días y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama

Boca ya tiene el cronograma de las semifinales de la Copa Sudamericana confirmado (REUTERS/Alex Silva)

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este lunes el cronograma para la semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama. El partido de ida se disputará el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha se jugará el 20 de octubre, a la misma hora, en territorio brasileño.

La sede del partido de vuelta en Brasil continúa sin definirse. El São Januário, escenario habitual del club carioca, no cumple con el aforo mínimo de 30.000 espectadores que exige el reglamento de la Conmebol para esta instancia del torneo.

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Pese a esa limitación, existe un antecedente que podría favorecer a Vasco da Gama: en la edición 2025 de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle recibió autorización de la Conmebol para disputar una semifinal en el estadio Banco Guayaquil, a pesar de que su capacidad tampoco alcanzaba el mínimo requerido.

Boca viene de eliminar al Sao Paulo (REUTERS/Alex Silva)

El director deportivo del club brasileño explicó que se evalúan distintas alternativas dentro de Río de Janeiro. “En este momento estamos evaluando todas las posibilidades. Incluso São Januário, Maracaná y Engenhão. Nuestra prioridad es jugar en Río”, señaló el dirigente, según recoge TyC Sports.

El Vasco Rodolfo Arruabarrena habló tras la victoria ante San Lorenzo sobre el buen momento que atraviesa el Xeneize: “Hay que ir con paciencia y estar tranquilos. Nosotros sabemos que el hincha se puede ilusionar, es normal. Nosotros estamos en mitad de temporada, no hemos conseguido absolutamente nada y tenemos que seguir trabajando. Viene una seguidilla importante de partidos. Las cargas la veremos partido tras partido. Yo siempre trato de poner lo mejor, o lo que creo que es mejor. Por eso necesito de todos”.

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Las palabras del DT tienen asidero en el presente de Boca: el equipo está segundo en la Tabla Anual, con 47 puntos, y quinto en la zona A, con 17 unidades. Además, alcanzó 14 partidos sin perder. Su última caída se produjo el pasado 30 de julio contra O’Higgins en Chile por los playoffs de la Sudamericana, aunque avanzó en la tanda de penales. Incluso, deberá disputar los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing.

El camino de ambos equipos hasta la semifinal

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana (X: @Sudamericana)

Boca eliminó a San Pablo en los cuartos de final con un global de 2 a 1. Por su parte, Vasco da Gama superó a Independiente Santa Fe, equipo que en la instancia previa había dejado eliminado a River Plate, con un resultado global de 2 a 0 tras imponerse como visitante en Colombia.

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El otro cruce y la definición del título

La llave paralela de esta ronda enfrentará a City Torque con Atlético Mineiro, en la búsqueda del segundo boleto a la final. El partido decisivo por el título de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, Colombia.

El horario de la final todavía no fue confirmado por la Conmebol. Como referencia, la edición anterior del torneo comenzó a las 17.00 de Argentina, la misma hora que rigió en Asunción, sede de aquel encuentro.