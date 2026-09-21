Dos personas murieron en Honduras después de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente de un río en Comayagua

Dos integrantes de la familia fueron hallados sin vida tras la emergencia en Meámbar, Comayagua, y un niño de seis años continúa desaparecido.

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Una corriente de agua arrastró una camioneta pick-up que intentaba cruzar un vado en el municipio de Meámbar, Comayagua, la noche del domingo. Tres integrantes de una misma familia fueron arrastrados por el río. Dos de ellos fueron hallados sin vida; el tercero, un niño de seis años, continúa desaparecido.

El reporte de la emergencia llegó al Cuerpo de Bomberos alrededor de las 8:00 de la noche. Desde entonces, los equipos de socorro desplegaron labores de búsqueda en diferentes puntos del cauce.

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El primer cuerpo localizado correspondió a Darwin Javier Montoya Suazo, de 32 años, encontrado varios kilómetros río abajo del sitio donde ocurrió el incidente. Posteriormente fue localizado el cuerpo de Rosario Montoya Suazo. La tercera persona desaparecida es Lester Velásquez Montoya, de seis años, hijo de Rosario y sobrino de Darwin. Los rescatistas mantienen el operativo para tratar de encontrarlo.

Según Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, la camioneta intentaba cruzar un paso de agua cuando la corriente aumentó por las lluvias. El agua desplazó el vehículo varios metros y arrastró a algunos de los ocupantes por el cauce.

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La emergencia se registró durante la noche, cuando las condiciones del cauce dificultaban las labores de rescate y obligaron a los equipos a continuar la búsqueda en diferentes sectores río abajo.

Dos cuerpos hallados río abajo

Los rescatistas encontraron el cuerpo de Darwin Javier Montoya Suazo varios kilómetros río abajo del punto donde el vehículo fue arrastrado. Posteriormente localizaron también el cuerpo de Rosario Montoya Suazo. La distancia entre el lugar del incidente y el punto del primer hallazgo llevó a los socorristas a ampliar el rastreo hacia otros sectores del cauce.

El operativo de búsqueda del niño en Meámbar incluye a Bomberos de Siguatepeque y Comayagua, Copeco, rescate acuático y una lancha para recorrer el río.

Este lunes, los equipos de emergencia mantienen un operativo para localizar a Lester Velásquez Montoya. Participan elementos del Cuerpo de Bomberos de Siguatepeque y Comayagua, personal especializado en rescate acuático, integrantes del Batallón de Comunicaciones y equipos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). También se utilizó una lancha y equipo especializado para recorrer diferentes puntos del río.

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Los trabajos se concentran principalmente río abajo, tomando como referencia el lugar donde fue localizado el cuerpo de Darwin Montoya. Las condiciones del terreno y el comportamiento de la corriente representan dificultades adicionales para los rescatistas, que deben avanzar con precaución mientras inspeccionan el cauce y sus alrededores.

Labores de busqueda

Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó este lunes que se esperan lluvias de leves a moderadas en diferentes sectores, con acumulados que podrían alcanzar hasta 80 milímetros en zonas montañosas de Comayagua, La Paz y Celaque.

También se prevén acumulados importantes en sectores del oriente hondureño, particularmente cerca de Trojes, donde podrían registrarse entre 60 y 80 milímetros.

Las autoridades mantienen especial atención sobre las zonas montañosas y los lugares donde las precipitaciones pueden provocar un aumento repentino del caudal de ríos y quebradas.

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Según el Cuerpo de Bomberos, la camioneta intentaba cruzar un paso de agua cuando la corriente aumentó por las lluvias y desplazó el vehículo varios metros.

Tras la emergencia, los cuerpos de socorro reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos, quebradas, riachuelos o vados cuando presenten niveles elevados o corrientes fuertes.

Madrid señaló que este tipo de situaciones puede cambiar en cuestión de minutos por el aumento del caudal provocado por las lluvias.“El riesgo también alcanza a los conductores: un vehículo puede perder estabilidad y ser desplazado por el agua aunque el nivel de la corriente no parezca elevado desde la distancia.”

Los cuerpos de socorro indicaron que las operaciones en Meámbar continuarán mientras existan posibilidades de localizar al menor.