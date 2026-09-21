Crimen y Justicia

Avellaneda: un policía se defendió a tiros de un intento de robo e hirió a un delincuente

El efectivo de la PFA estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación cuando fue abordado por tres sospechosos. El adolescente, de 17 años, permanece internado con pronóstico reservado

Una de las cámaras de seguridad la zona registró el momento en el que el ladrón resultó herido (Video/Avellaneda Real)
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Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes baleó a un adolescente de 17 años durante un intento de robo ocurrido en Villa Tranquila, Avellaneda.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando el cabo primero de la División Custodias Estratégicas circulaba en su moto particular realizando viajes para la app DiDi.

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En esas circunstancias, recibió una solicitud de viaje de una mujer en Dock Sud. Sin embargo, cuando llegó al punto indicado, se presentó un joven que, de acuerdo con la reconstrucción policial, intentó robarle.

Segundos después aparecieron otros dos sospechosos, quienes comenzaron a palpar al efectivo para quitarle sus pertenencias. Fue entonces cuando advirtieron que llevaba un arma en la cintura.

De acuerdo con la información de la PFA, los tres jóvenes forcejearon con el policía y comenzaron a golpearlo. En medio del enfrentamiento, el efectivo sacó su arma reglamentaria y efectuó seis disparos.

Uno de los sospechosos, de 17 años, resultó herido.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en que el adolescente cae sobre la vereda. Otro de los jóvenes intenta arrastrarlo para alejarlo del lugar, pero finalmente lo deja tendido en la vía pública.

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Avellaneda policía tiros
El delincuente permanece internado en el Hospital Fiorito con pronóstico reservado

Siempre según las fuentes consultadas, después de los disparos varios vecinos comenzaron a mostrarse hostiles hacia el policía, quien tomó su motocicleta y se retiró del lugar. El efectivo resultó ileso.

A raíz de un llamado al 911, personal de la Comisaría 1ª de Avellaneda acudió a Villa Tranquila. Poco después, los investigadores fueron informados del ingreso de un joven herido al Hospital Fiorito.

Luego se estableció que se trataba del adolescente baleado durante el intento de robo. El joven permanece internado con pronóstico reservado.

La causa quedó en manos de la fiscal Natalia Milione, de la Fiscalía N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Inicialmente, el hecho había sido caratulado como tentativa de robo y lesiones.

Posteriormente, la investigación quedó encuadrada como robo calificado en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego. De acuerdo con la información policial, no pudo acreditarse la aptitud para el disparo del arma atribuida a los sospechosos.

El adolescente herido quedó imputado y continúa alojado en el Hospital Fiorito, mientras que el efectivo de la PFA fue considerado damnificado en la causa.

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