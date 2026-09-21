Economía

Se disparó 12% la acción de un gigante tecnológico en Wall Street: cuál es el motivo detrás de la fuerte suba

Wells Fargo elevó la calificación de la compañía a “sobreponderar” por el impulso de los modelos de IA en su flamante asistente Muse

Muse es el asistente personal de inteligencia artificial de Meta que le da impulso a sus acciones. (Foto: Reuters)
Muse es el asistente personal de inteligencia artificial de Meta que le da impulso a sus acciones. (Foto: Reuters)
Guardar

Las acciones de Meta avanzaron 12% en Wall Street a dos días de su conferencia anual Connect, impulsadas por las expectativas sobre su inteligencia artificial y por la revisión de Wells Fargo que elevó a USD 796 el precio objetivo de la compañía. La cotización se aproximó a un 65% de su máximo histórico de USD 796,50, alcanzado en agosto de 2025.

La nueva valoración del banco supone un potencial de alza cercano al 19% frente al cierre anterior. Wells Fargo mantuvo su recomendación de sobreponderar las acciones y vinculó su previsión al rendimiento de los modelos recientes de Meta y al debut de Muse, el asistente personal de inteligencia artificial de la empresa.

PUBLICIDAD

Muse alcanzó el primer puesto de la App Store de Apple en Estados Unidos tras su lanzamiento el 8 de septiembre. El agente fue diseñado para ejecutar tareas por cuenta del usuario, en lugar de limitarse a responder consultas.

El servicio puede enviar correos electrónicos, reservar viajes, completar formularios y continuar con una tarea aunque el usuario cierre la aplicación. Funciona con Muse Spark, el modelo que Meta presenta como su sistema más capaz para operaciones de agentes autónomos.

Muse - IA - Mark Zuckerber - agente personal - avatar - tecnología - 20 de septiembre
Muse, el asistente personal de inteligencia artificial de Meta.

Muse, el agente de IA en el centro de Meta Connect

La conferencia Meta Connect se realizará el 23 y 24 de septiembre, de forma virtual y en la sede de la empresa en Menlo Park, California. El encuentro anual estará dedicado a las novedades en inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual y gafas inteligentes.

PUBLICIDAD

Wells Fargo prevé que las métricas de uso de Muse y la evolución de los modelos de IA concentren la atención durante el evento. Los inversores esperan señales sobre la capacidad de estas herramientas para aumentar el nivel de interacción de los usuarios y abrir fuentes adicionales de ingresos.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, definió a Muse en una publicación en X como un agente personal que comprende los objetivos de cada usuario y trabaja de manera continua para completarlos en su nombre. La compañía prevé ofrecer el grueso de las funciones sin costo, mientras que los planes de suscripción ampliarán los límites de utilización.

El despliegue ya comenzó en Estados Unidos mediante iOS, Android, muse.ai y WhatsApp. Meta también prevé habilitar la compatibilidad del servicio con sus gafas de inteligencia artificial.

Muse Spark 1.3, lanzada a comienzos de mes, incorporó mejoras de rendimiento para tareas autónomas de larga duración y para programación. El desarrollo de esa versión se suma a la estrategia de Meta para ampliar su oferta de IA orientada al consumidor.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.
Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.

El desafío de convertir el uso en ingresos recurrentes

El ascenso inicial de Muse abrió interrogantes sobre la posibilidad de que los agentes personales de inteligencia artificial se conviertan en un negocio de suscripciones a gran escala. Jason Helfstein, analista de Oppenheimer, calculó que Meta necesitaría unos 115 millones de suscriptores pagos para generar entre USD 27,5 mil millones y USD 28.000 millones anuales por este tipo de servicios.

La estimación parte de una cuota de USD 20 mensuales por suscriptor. Helfstein, sin embargo, manifestó dudas sobre que Muse pueda alcanzar ese volumen, debido a las dificultades para que los usuarios pasen a planes pagos, la competencia de otros productos y la confianza de los consumidores.

La discusión sobre el uso y la monetización del asistente llega cuando Meta acelera sus inversiones en infraestructura. La empresa anunció el lunes Petal, un cable submarino que conectará Estados Unidos y Francia y que, según la compañía, será el primero con capacidad de petabit desplegado a través de un océano.

El proyecto se incorpora a la expansión de las redes de conectividad y de la infraestructura para inteligencia artificial antes de Connect. Los anuncios de Muse, sus modelos subyacentes y Petal se produjeron en los dos días previos a la conferencia del 23 de septiembre.

Meta también alcanzó el lunes su fecha exdividendo. La empresa pagará un dividendo en efectivo de USD 0,525 por acción el 28 de septiembre a los accionistas registrados al cierre del 21 de septiembre.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergMetaMuseWall Streetúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: el riesgo país subió por sexto día consecutivo y quedó más lejos de los 500 puntos básicos

Los bonos argentinos restaron 0,5% y el indicador de JP Morgan ascendió a 533 unidades, un máximo desde el 20 de agosto. El S&P Merval cayó 0,8% y se diferenció de la tendencia alcista de Wall Street. El dólar siguió a $1.535 en el Banco Nación

Jornada financiera: el riesgo país subió por sexto día consecutivo y quedó más lejos de los 500 puntos básicos

Un apostador ganó más de $9.000 millones en el Quini 6: cuánto va a tener que pagar en impuestos

La suma retenida en estos sorteos surge de un cálculo establecido por la normativa, que define cuánto dinero recibe finalmente el ganador después del impuesto

Un apostador ganó más de $9.000 millones en el Quini 6: cuánto va a tener que pagar en impuestos

El dólar operó estable y se mantiene por debajo de la inflación prevista

La divisa mayorista cerró a $1.514, con más de USD 600 millones negociados en el mercado. En los últimos 12 meses perdió por 30 puntos porcentuales contra la suba del IPC

El dólar operó estable y se mantiene por debajo de la inflación prevista

El primer tren eléctrico de América Latina está en la Argentina y recorre seis pueblos de Jujuy: así funciona el Solar de la Quebrada

Usa baterías de litio con autonomía de hasta 120 kilómetros y conecta zonas que integran el único Patrimonio de la Humanidad del norte argentino

El primer tren eléctrico de América Latina está en la Argentina y recorre seis pueblos de Jujuy: así funciona el Solar de la Quebrada

Casi uno de cada dos autos 0 km se patentó con crédito prendario en agosto

Las prendas sobre vehículos nuevos crecieron por segundo mes consecutivo en participación sobre los patentamientos. Los usados retrocedieron tras las subas de junio y julio

Casi uno de cada dos autos 0 km se patentó con crédito prendario en agosto

DEPORTES

La curiosa respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que Messi juegue en Newell’s

La curiosa respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que Messi juegue en Newell’s

Argentina hizo historia en los Juegos Suramericanos: ganó el oro en Valorant tras vencer a Chile

El video que compartió Messi sobre su despedida en la selección argentina: las pistas que dio de la camiseta

River Plate presentará ante el Comité ejecutivo de AFA un documento crítico con pedido de reformas

La filosa frase de Colapinto al hablar de la polémica con Pierre Gasly en el GP de España de F1

TELESHOW

Mariana Nannis, siempre polémica, defendió a Charlotte Caniggia y cuestionó el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano

Mariana Nannis, siempre polémica, defendió a Charlotte Caniggia y cuestionó el triunfo de Sol Abraham en Gran Hermano

Luciana Geuna se despidió de la pantalla de TN: “Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos”

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y publicó el gesto que acompañó la jornada: “Muchas gracias”

INFOBAE AMÉRICA

Hasta tres meses sin salario: Caja Costarricense de Seguro Social promete resolver atrasos a 482 trabajadores tras huelga que suspendió 216 cirugías

Hasta tres meses sin salario: Caja Costarricense de Seguro Social promete resolver atrasos a 482 trabajadores tras huelga que suspendió 216 cirugías

Capturan en Guatemala a una mujer acusada del asesinato de su sobrina

En Panamá dos personas fueron aprehendidas mientras realizaban labores de minería ilegal en el Parque Nacional Chagres

Las remesas hacia Nicaragua se frenarán en 2027 tras el auge previsto para 2026, advierte analista

ONU advierte que la represión en Nicaragua alcanzó a todos los sectores de la sociedad