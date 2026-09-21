Se disparó 12% la acción de un gigante tecnológico en Wall Street: cuál es el motivo detrás de la fuerte suba

Muse es el asistente personal de inteligencia artificial de Meta que le da impulso a sus acciones. (Foto: Reuters)

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Las acciones de Meta avanzaron 12% en Wall Street a dos días de su conferencia anual Connect, impulsadas por las expectativas sobre su inteligencia artificial y por la revisión de Wells Fargo que elevó a USD 796 el precio objetivo de la compañía. La cotización se aproximó a un 65% de su máximo histórico de USD 796,50, alcanzado en agosto de 2025.

La nueva valoración del banco supone un potencial de alza cercano al 19% frente al cierre anterior. Wells Fargo mantuvo su recomendación de sobreponderar las acciones y vinculó su previsión al rendimiento de los modelos recientes de Meta y al debut de Muse, el asistente personal de inteligencia artificial de la empresa.

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Muse alcanzó el primer puesto de la App Store de Apple en Estados Unidos tras su lanzamiento el 8 de septiembre. El agente fue diseñado para ejecutar tareas por cuenta del usuario, en lugar de limitarse a responder consultas.

El servicio puede enviar correos electrónicos, reservar viajes, completar formularios y continuar con una tarea aunque el usuario cierre la aplicación. Funciona con Muse Spark, el modelo que Meta presenta como su sistema más capaz para operaciones de agentes autónomos.

Muse, el asistente personal de inteligencia artificial de Meta.

Muse, el agente de IA en el centro de Meta Connect

La conferencia Meta Connect se realizará el 23 y 24 de septiembre, de forma virtual y en la sede de la empresa en Menlo Park, California. El encuentro anual estará dedicado a las novedades en inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual y gafas inteligentes.

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Wells Fargo prevé que las métricas de uso de Muse y la evolución de los modelos de IA concentren la atención durante el evento. Los inversores esperan señales sobre la capacidad de estas herramientas para aumentar el nivel de interacción de los usuarios y abrir fuentes adicionales de ingresos.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, definió a Muse en una publicación en X como un agente personal que comprende los objetivos de cada usuario y trabaja de manera continua para completarlos en su nombre. La compañía prevé ofrecer el grueso de las funciones sin costo, mientras que los planes de suscripción ampliarán los límites de utilización.

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El despliegue ya comenzó en Estados Unidos mediante iOS, Android, muse.ai y WhatsApp. Meta también prevé habilitar la compatibilidad del servicio con sus gafas de inteligencia artificial.

Muse Spark 1.3, lanzada a comienzos de mes, incorporó mejoras de rendimiento para tareas autónomas de larga duración y para programación. El desarrollo de esa versión se suma a la estrategia de Meta para ampliar su oferta de IA orientada al consumidor.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta.

El desafío de convertir el uso en ingresos recurrentes

El ascenso inicial de Muse abrió interrogantes sobre la posibilidad de que los agentes personales de inteligencia artificial se conviertan en un negocio de suscripciones a gran escala. Jason Helfstein, analista de Oppenheimer, calculó que Meta necesitaría unos 115 millones de suscriptores pagos para generar entre USD 27,5 mil millones y USD 28.000 millones anuales por este tipo de servicios.

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La estimación parte de una cuota de USD 20 mensuales por suscriptor. Helfstein, sin embargo, manifestó dudas sobre que Muse pueda alcanzar ese volumen, debido a las dificultades para que los usuarios pasen a planes pagos, la competencia de otros productos y la confianza de los consumidores.

La discusión sobre el uso y la monetización del asistente llega cuando Meta acelera sus inversiones en infraestructura. La empresa anunció el lunes Petal, un cable submarino que conectará Estados Unidos y Francia y que, según la compañía, será el primero con capacidad de petabit desplegado a través de un océano.

El proyecto se incorpora a la expansión de las redes de conectividad y de la infraestructura para inteligencia artificial antes de Connect. Los anuncios de Muse, sus modelos subyacentes y Petal se produjeron en los dos días previos a la conferencia del 23 de septiembre.

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Meta también alcanzó el lunes su fecha exdividendo. La empresa pagará un dividendo en efectivo de USD 0,525 por acción el 28 de septiembre a los accionistas registrados al cierre del 21 de septiembre.