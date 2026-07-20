Chacra y Campo

El consumo interno de carne vacuna cayó más de 11%

La menor oferta de hacienda redujo la producción en el primer semestre, al tiempo que la demanda externa ganó protagonismo. ¿Cuántos kilos de carne bovina se consumen hoy “per cápita” en la Argentina?

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Asado, tira de asado a la parrilla
En junio, el consumo de carne vacuna por habitante fue de 47 kilos por persona, mostrando una caída del 8,2% respecto de igual mes de 2025, informó CICCRA (Revista Chacra)

La menor disponibilidad de hacienda para faena volvió a marcar el ritmo del mercado de la carne vacuna durante el primer semestre de 2026. Si bien el mayor peso de las reses, producto de la recría a campo, permitió amortiguar parcialmente la caída en la oferta, la producción total alcanzó 1,428 millones de toneladas res con hueso, un volumen que representó una baja interanual del 6,2%, según un relevamiento de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). En términos absolutos, la industria frigorífica produjo 93.860 toneladas menos que en igual período del año pasado.

En contrapartida, el comercio exterior continuó consolidándose como el principal motor del sector. Entre enero y junio las exportaciones de carne vacuna habrían totalizado 408.600 toneladas res con hueso, lo que implica un crecimiento del 10,2% respecto del mismo período de 2025. De este modo, los mercados internacionales absorbieron cerca de 38.000 toneladas adicionales en comparación con el primer semestre del año anterior.

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El desempeño exportador estuvo impulsado principalmente por la ampliación de la cuota destinada al mercado de Estados Unidos, que continúa traccionando la demanda de carne argentina y compensando parcialmente la menor disponibilidad de producto. Este escenario permitió sostener el dinamismo de los embarques pese a la reducción en la producción.

Consumo de carne vacuna en Argentina. Evolución del consumo de carne vacuna.
El abastecimiento de carne vacuna destinado al consumo interno cayó en el primer semestre de 2026, un 11,5% en la comparación interanual (CICCRA)

La situación fue muy diferente en el mercado interno, según puntualiza el relevamiento de CICCRA. El abastecimiento destinado al consumo doméstico registró una caída interanual del 11,5%, reflejando el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y el fuerte incremento que experimentó el precio relativo de la carne vacuna durante el último año.

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Como consecuencia, el consumo aparente de carne vacuna en el país se ubicó en torno a 1,02 millones de toneladas res con hueso durante el primer semestre, unas 131.830 toneladas menos que en igual período de 2025. La menor disponibilidad y el menor poder de compra limitaron la recuperación de la demanda interna.

En este contexto, el consumo anualizado por habitante descendió hasta los 47 kilos por persona, el nivel promedio registrado en los últimos doce meses. La cifra representa una caída del 8,2% respecto de junio del año pasado, equivalente a una reducción de 4,2 kilos por habitante al año, consolidando una tendencia de retracción del consumo interno frente al avance de las exportaciones.

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