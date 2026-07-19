Chacra y Campo

Con la camiseta puesta: la carne argentina sale a conquistar el mundo

Apelando a dos símbolos de la Argentina buscan potenciar las exportaciones en China y Estados Unidos, aprovechando la vidriera global del Mundial de Fútbol 2026

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Carne vacuna, bandera argentina, carne en tenedor
La carne argentina juega el Mundial: tal como el seleccionado nacional de fútbol, busca seguir conquistando consumidores en China y Estados Unidos (Revista Chacra)

El Mundial de Fútbol 2026 se convirtió en el escenario para destacar dos de los mayores emblemas del país: la carne vacuna y la Selección Argentina, con dos mercados estratégicos como China y Estados Unidos en la mira.

Más allá de los alcances de cualquier campaña tradicional, el mensaje implícito es la asociación entre la calidad de la carne argentina con los valores que llevaron a la Selección a la cima del fútbol mundial: trabajo en equipo, esfuerzo, liderazgo, pasión, excelencia y reconocimiento internacional.

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Capitalizar la enorme visibilidad del evento deportivo más importante del planeta, permitiría trasladar al consumidor la idea de que detrás de cada corte argentino existe una cadena productiva capaz de competir al máximo nivel, del mismo modo que lo hace el fútbol nacional.

Goles que abren mercados

Mujer china con camiseta argentina con carne argentina e imagen de la selección de fútbol de fondo
Foto tomada en un evento organizado por la Embajada de la República Argentina en China, durante el lanzamiento de la edición especial “Guojiao 1573 Argentina”, perteneciente a una marca china de baijiu, según informó el IPCVA (WeChat)

China continúa siendo el mayor importador mundial de carne vacuna y concentra actualmente entre el 35% y el 40% del valor exportado por Argentina durante los primeros meses de 2026. En la última década, además, el consumo chino de carne bovina se duplicó y el país llegó a representar cerca del 70% del volumen de las exportaciones argentinas, consolidándose como un mercado imprescindible para toda la cadena cárnica.

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Incluso en un contexto de mayores regulaciones comerciales, China mantiene una demanda históricamente elevada. Durante el primer trimestre de 2026 importó alrededor de 869.000 toneladas de carne vacuna, un 27,5% más que en igual período del año anterior, por un valor cercano a los 4.870 millones de dólares. Aunque Beijing implementó este año un nuevo sistema de cuotas y mayores aranceles para proteger a su producción local, la Argentina recibió un cupo de unas 510.000 toneladas, un volumen considerado suficiente para sostener su presencia en ese mercado estratégico.

En Estados Unidos, el consumo de carne vacuna permanece firme pese a los elevados precios internos generados por la escasez de oferta, lo que abrió una oportunidad inédita para las exportaciones argentinas. Las ventas al mercado estadounidense alcanzaron recientemente registros históricos superiores a las 11.000 toneladas en un solo mes, mientras que entre enero y mayo de este año crecieron un 369% interanual, reflejando la creciente demanda por carne de alta calidad.

Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina de fútbol en una cancha
Esta imagen es una republicación transitoria de un contenido editorial elaborado por un tercero, según nos informó el IPCVA (Instagram)

En ese contexto, y tras el éxito de la primera Semana de la Carne Argentina realizada este año en distintas ciudades estadounidenses, ya fue confirmada una segunda edición para septiembre, con actividades previstas en Miami, Atlanta y Houston. La iniciativa buscará ampliar la presencia de la carne argentina, generar nuevas oportunidades comerciales y consolidar el crecimiento exportador hacia uno de los mercados más exigentes del mundo.

El Mundial también se juega en las góndolas

La promoción internacional ya no depende exclusivamente de exhibir atributos productivos o comerciales. Asociar la carne argentina con la imagen de una Selección admirada en todo el planeta representa una forma de construir valor agregado, a partir de un fenómeno deportivo capaz de despertar emociones y reconocimiento inmediato en millones de consumidores.

En un escenario global cada vez más competitivo, en el que el fútbol convirtió al país en una referencia mundial de talento y pasión, la carne vacuna busca recorrer ese mismo camino, demostrando que también puede jugar en la primera división del comercio internacional.

La presente nota, publicada el 17 de julio de 2026, sufrió modificaciones, a partir de la recepción de un mail aclaratorio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en el que se indica que “las imágenes incluidas en la nota no corresponden a piezas oficiales de campañas del IPCVA”. Asimismo, detallan que “el IPCVA no mantiene ni ha mantenido relación contractual con el Señor Lionel Messi para las campañas mencionadas, ni contó con la participación o autorización de la Selección Argentina, sus jugadores o la Asociación del Fútbol Argentino”

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