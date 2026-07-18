Lionela, la primera estrella de Palermo: nació la ternera que une la genética de elite con la pasión por Messi

Lionela, es la primera ternerna nacida en el marco de la 138° Exposición Rural de Palermo. Es de raza Limangus, y fue bautizada con ese nombre, en homenaje a Lionel Messi (SRA)

La 138ª Exposición Rural de Palermo vivió uno de sus momentos más emotivos con el nacimiento de “Lionela”, la primera ternera de la muestra, un acontecimiento que cada año simboliza el presente y el futuro de la producción ganadera. La pequeña, de raza Limangus, nació en el box de la Cabaña La Tonita, de Laureano Barilá, oriunda de Carmen de Patagones, y rápidamente despertó el interés de criadores, expositores y visitantes.

La flamante protagonista desciende de una destacada línea genética. Su madre es Maslacq Mina, nacida en agosto de 2022 y campeona vaquillona de la Exposición de Otoño Angus 2024, mientras que su padre es Maslacq Perseo, Bi Gran Campeón de la Exposición de Otoño Limangus 2025/2026 y uno de los reproductores con mayores expectativas para esta edición de Palermo.

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“El padre fue elegido Campeón del año pasado en otoño. Es un toro que tiene muchas aspiraciones hoy en Palermo. Y la madre fue campeona vaquillona de la Exposición de Otoño del 2024 de Angus. Los dos son crías nuestras”, destacó Fernando Luís, criador de la raza, al explicar el valor genético que reúne la nueva integrante de la exposición.

El ganado de la raza Limangus se caracteriza por su rusticidad, fertilidad y capacidad de adaptación (PROLIAR)

El nombre elegido tampoco pasó inadvertido. A un día de la final de la Copa del Mundo, en la que la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar, la cabaña decidió bautizarla “Lionela” como homenaje a Lionel Messi. “Fue el primer nombre que se nos ocurrió, referido al evento que nos tiene a todos como locos”, explicó Fernando Luís. De esta manera, el primer nacimiento de la Rural quedó asociado a dos de las grandes pasiones nacionales: el fútbol y el campo.

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Desde la Asociación Argentina de Criadores de Limangus remarcaron que el nacimiento de una ternera durante la mayor exposición ganadera del país refleja “el presente y el futuro de la ganadería: genética, producción y vida”. Además, señalaron que Lionela representa las cualidades que distinguen a la raza, como la rusticidad, la fertilidad y la capacidad de adaptación, atributos que explican su expansión en distintas regiones productivas.

“Lo más digno de mencionar, además de la calidad que tiene, es una de las principales características del Limangus: el bajo peso al nacer. Es una vaca preparada para Palermo, con un toro importante, y sin embargo la cría nace con 31 kilos, absolutamente normal. Es una regla del Limangus”, subrayó su criador. El nacimiento de Lionela se suma así a los festejos por el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina, aportando una imagen que sintetiza el espíritu de la exposición: excelencia genética, innovación y futuro para la ganadería nacional.

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