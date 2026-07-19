Chacra y Campo

La siembra de trigo entra en su tramo final mientras avanzan la cosecha de maíz y sorgo

El cereal de invierno ya cubre el 92% del área prevista y las proyecciones de producción de maíz y sorgo se mantienen firmes pese a las demoras provocadas por el exceso de humedad

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Trigo recién sembrado
La siembra de trigo ya alcanzó el 92% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas para el presente ciclo agrícola en la Argentina (Revista Chacra)

La campaña fina 2026/27 continúa avanzando con buen ritmo y ya alcanzó el 92% de las 6,5 millones de hectáreas proyectadas para trigo, según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En la última semana la siembra progresó cuatro puntos porcentuales, aunque en sectores del centro y sur del área agrícola las labores aún permanecen demoradas por la falta de piso como consecuencia de los excesos de humedad.

El estado de los cultivos implantados es alentador. La totalidad del área sembrada presenta una condición entre normal y excelente, favorecida por un adecuado nivel de humedad en los perfiles, ya que el 96% de los lotes se desarrolla bajo condiciones hídricas entre adecuadas y óptimas. En cuanto al desarrollo fenológico, el 56,2% del trigo transita la etapa de expansión foliar, mientras que el 9,5% inició el macollaje. Los mayores avances se registran en el NOA, donde casi la mitad de la superficie ya se encuentra macollando y comenzaron a observarse los primeros lotes en encañazón.

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La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de producción nacional de maíz en 64 millones de toneladas, 30,6% más que en la campaña anterior (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de producción nacional de maíz en 64 millones de toneladas, 30,6% más que en la campaña anterior (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

En paralelo, la cosecha de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 62,2% del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 80,6 quintales por hectárea. Sin embargo, las tareas mantienen un retraso interanual de 8,2 puntos porcentuales debido a la elevada humedad de los granos y las condiciones ambientales registradas durante las últimas semanas, situación que se agrava en el sur bonaerense por los excesos hídricos que dificultan el ingreso de las máquinas.

Los mejores resultados productivos del cereal se registran hasta el momento en el Núcleo Norte, con un rendimiento promedio de 97,2 quintales por hectárea, seguido por el Núcleo Sur con 96 quintales y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires con 90,7 quintales. A partir de estos datos, se mantiene la proyección de una producción nacional de 64 millones de toneladas, un volumen que representa un incremento del 30,6% respecto de la campaña anterior, cuando se obtuvieron 49 millones de toneladas.

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En el caso del sorgo granífero, la cosecha ya cubre el 80,8% del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 42,1 quintales por hectárea. El Centro-Norte de Córdoba lidera los rindes con un promedio de 56,8 quintales, mientras que el Núcleo Norte y el Núcleo Sur muestran desempeños de 53,3 y 54 quintales por hectárea, respectivamente, consolidándose entre las regiones más productivas de la campaña. Con este escenario, se mantiene la estimación de una producción nacional de 2,9 millones de toneladas.

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