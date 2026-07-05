Chacra y Campo

Financiar el salto ganadero: el desafío de conectar capital e inversión para que la carne argentina crezca

Con ventas externas en máximos históricos y una demanda global sostenida, la ganadería enfrenta el desafío de atraer inversiones y desarrollar herramientas financieras que permitan aumentar la producción sin perder competitividad en el mercado interno

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Ganado Bovino Raza Angus (Rojo)
El complejo bovino logró exportaciones récord pese a una menor oferta, mientras la cadena trabaja en nuevas fuentes de financiamiento para escalar producción (Asociación Argentina de Angus)

La ganadería argentina atraviesa un escenario de fuertes contrastes: mientras las exportaciones alcanzan niveles récord en valor y se abren nuevas oportunidades comerciales en el mundo, la menor disponibilidad de hacienda, la caída de la faena y la reducción del consumo interno vuelven a poner en el centro de la agenda una necesidad estructural del sector: contar con financiamiento de largo plazo para crecer.

En una actividad donde los ciclos productivos requieren tiempo y previsibilidad, el acceso al capital aparece como una herramienta estratégica para aumentar la producción, mejorar la eficiencia y sostener el posicionamiento internacional de la carne argentina. La articulación entre productores, empresas, bancos y mercado de capitales será clave para transformar la demanda global en más inversión, tecnología y competitividad.

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Los números muestran la oportunidad, pero también los límites actuales. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el primer cuatrimestre de 2026 se faenaron 3.935.598 cabezas, el menor registro de la última década para ese período. A su vez, la producción de carne bovina alcanzó 926.583 toneladas equivalente res con hueso, el volumen más bajo en nueve años, en un contexto donde la mejora de los campos y los mejores valores de la hacienda incentivaron ciclos de engorde más largos y animales más pesados.

Frigorífico. Trabajadores de la industria preparando cortes vacunos de exportación
El crecimiento exportador de la carne vacuna convive con un mercado doméstico más ajustado (SAGyP)

A pesar de esa menor oferta, el frente externo marcó un desempeño histórico. De acuerdo con datos del INDEC, el complejo Carne y Cueros Bovinos generó exportaciones por US$ 1.653,7 millones entre enero y abril de 2026, una suba interanual del 36% y un valor 39% superior al promedio de los últimos cinco años. Además, el precio promedio de exportación llegó en abril a US$ 5.490 por tonelada equivalente res con hueso, el nivel más alto desde mayo de 2014.

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La demanda internacional continúa siendo uno de los principales motores del negocio. En volumen, los embarques de carne bovina alcanzaron las 257.345 toneladas res equivalentes en los primeros cuatro meses del año, un 10% más que en igual período de 2025. China concentró el 39,1% del valor exportado, seguida por Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos, mostrando una mayor diversificación de mercados y oportunidades para capturar mejores precios.

El crecimiento exportador convive con un mercado doméstico más ajustado. La menor faena redujo la disponibilidad interna y el consumo aparente cayó a 681.209 toneladas equivalente res con hueso en el primer cuatrimestre, un 11,7% menos que un año atrás. En términos individuales, el consumo de carne vacuna se ubicó por debajo de los 48 kilos por habitante al año —en torno a los 47,3 kilos—, mientras avanzan otras proteínas como el pollo (50 kilos) y el cerdo (19,7 kg), impulsadas por diferencias de precios y cambios en los hábitos de compra.

Bifes de carne vacuna y de cerdo, y un pollo
El consumo de carne vacuna se ubica en torno a los 47,3 kilos por habitante al año, mientras avanzan otras proteínas como el pollo (50 kilos) y el cerdo (19,7 kg) (Revista Chacra)

Frente a este escenario, el desafío pasa por ampliar la oferta y evitar que el crecimiento exportador encuentre un techo productivo. En ese contexto, el coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, Dardo Chiesa, advirtió en Chacra Agro Continental, que la ganadería argentina necesita instrumentos de financiamiento adaptados a los ciclos y características del sector para recuperar dinamismo y aumentar la producción, considerando que es una actividad que requiere inversiones de mayor plazo que otros segmentos del agro.

Chiesa, señaló, además, que mientras la agricultura multiplicó su volumen en las últimas décadas gracias al acceso al crédito, la inversión y la incorporación de tecnología, la producción de carne permanece estancada. En ese sentido, destacó la necesidad de construir nuevas herramientas financieras para productores, industrias y toda la cadena cárnica: “Siempre señalo un dato que es muy claro, mientras en 1978 éramos 25 millones de argentinos, producíamos 3 millones de toneladas de carne. Hoy, somos 47 millones y producimos prácticamente lo mismo”, subrayó.

El coordinador de la Mesa de Carnes señaló que, frente a esta realidad, el mercado de capitales, junto con el sistema bancario, aparecen como un aliado fundamental para canalizar recursos hacia la economía real.

Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes argentinas
El coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, Dardo Chiesa, advirtió que la ganadería argentina necesita instrumentos de financiamiento adaptados a los ciclos y características del sector para recuperar dinamismo y aumentar la producción (Revista Chacra)

En ese camino, ROSGAN y la Mesa de las Carnes impulsan el debate sobre nuevas alternativas de inversión y financiamiento para la cadena. En una jornada clave para el futuro de la ganadería, y bajo el lema “Ganado, Carnes y Capital”, el miércoles 8 de julio, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reunirá a referentes del sistema financiero, especialistas del agro, empresarios y actores estratégicos de la cadena cárnica para analizar el presente y las oportunidades hacia adelante.

Por su parte, el presidente de ROSGAN, Raúl Milano, aseguró en Chacra Agro Continental, que “saber utilizar instrumentos financieros novedosos o que están en vigencia hace un tiempo, pero no se los toma en cuenta por falta de conocimiento, en la ganadería” representa “una oportunidad para la actividad”. En tal sentido, mencionó los warrants y fideicomisos ganaderos, los pagarés producto, leasing e índices de precios futuros. “Todo eso, junto al financiamiento tradicional, sin dudas, allanan el camino para el desarrollo sostenible de un producto cada vez más demandado en el mundo, y para el cual la Argentina está en condiciones de convertirse en un proveedor destacado”

Raúl Milano, presidente de ROSGAN
El presidente de ROSGAN, Raúl Milano, aseguró que “saber utilizar instrumentos financieros novedosos o que están en vigencia hace un tiempo, pero no se los toma en cuenta por falta de conocimiento, en la ganadería” representa “una oportunidad para la actividad” (ROSGAN)

La apertura estará a cargo de Pablo Bortolato, presidente de la BCR; Raúl Milano, titular de ROSGAN; y Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes. Entre los especialistas participarán Julio Calzada, quien analizará las diferencias del financiamiento entre agricultura y ganadería; Bernardo Piazzardi, con una mirada sobre las necesidades del agro argentino tras dos décadas de evolución; y Gustavo Lazzari, quien abordará el vínculo entre macroeconomía, inversión y decisiones productivas. Además, se presentarán casos exitosos, se debatirá el rol de los bancos para financiar la cadena a mediano y largo plazo y se analizarán las oportunidades que ofrece el mercado de capitales a través de herramientas de la BCR como MAV, A3 y ROSFID.

Con precios internacionales firmes y una demanda global que ofrece oportunidades, la Argentina enfrenta una decisión estratégica: financiar el crecimiento de la ganadería para producir más carne, generar más divisas y fortalecer su presencia mundial. El desafío será convertir el potencial del sector en inversión concreta, logrando aumentar las exportaciones sin profundizar las tensiones sobre el consumo interno.

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