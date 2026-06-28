Chacra y Campo

La siembra de trigo y cebada avanza con demoras en el sudeste bonaerense

Un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca indica que la implantación de los cultivos de invierno alcanza el 35% del área proyectada. Las lluvias, la baja transitabilidad de los lotes y la cosecha tardía de soja y maíz condicionan el ritmo de las tareas

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Trigo recién sembrado
La siembra de trigo y cebada avanza en el área de influencia de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, aunque con un ritmo inferior al habitual para la época del año (Revista Chacra)

La siembra de trigo y cebada continúa avanzando en el área de influencia de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, aunque a un ritmo inferior al habitual para esta época del año. De acuerdo con el relevamiento de la entidad, las labores presentan importantes diferencias entre regiones debido, principalmente, a la demora en la cosecha de los cultivos de gruesa y a los excesos de humedad acumulados durante las últimas semanas.

En la zona norte, el progreso de la implantación sigue siendo lento por la permanencia de numerosos lotes de soja y maíz aún sin cosechar, numerosos lotes de soja y maíz aún sin cosechar, muchos de ellos correspondientes a siembras tardías. A esta situación se suma la escasa transitabilidad de los caminos y de los propios lotes, lo que dificulta el ingreso de la maquinaria y retrasa tanto la recolección como el inicio de la campaña fina.

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El escenario es aún más complejo en el centro este de la región, donde la elevada humedad del suelo y las precipitaciones recurrentes provocan interrupciones frecuentes en las tareas. En cambio, el centro oeste y el sur muestran un panorama algo más favorable: aunque las condiciones de humedad también limitan las operaciones, las ventanas de buen tiempo permitieron sostener un mayor ritmo de trabajo y un avance superior al registrado en otras zonas.

Reservas hídricas del suelo a junio de 2026
Las reservas hídricas del suelo en la zona agrícola centro y norte de Argentina mostraron pocos cambios entre el 15 y el 21 de junio, manteniéndose estable la disponibilidad de agua en los suelos (BCP Bahía Blanca)

Respecto de la intención de siembra, el informe señala que las primeras estimaciones mantienen una superficie levemente inferior a la de la campaña pasada. Los productores continúan tomando decisiones en un contexto económico desafiante, marcado por márgenes ajustados y elevados costos de producción, factores que siguen condicionando la planificación de la nueva campaña.

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No obstante, la fuerte caída del precio de la urea, que pasó de 950 dólares por tonelada en mayo a 540 dólares en junio, mejoró significativamente la relación insumo-producto para el trigo. Según la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, esta reducción podría favorecer una mayor inversión en fertilización y elevar el nivel tecnológico aplicado a los cultivos. Con un avance de siembra cercano al 35% del área proyectada, las próximas semanas serán decisivas para determinar si esta mejora en los costos logra modificar las perspectivas iniciales de la campaña fina.

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