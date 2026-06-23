Santa Fe aporta uno de cada tres dólares que Argentina exporta a la Unión Europea

Santa Fe genera exportaciones hacia la Unión Europea superiores a las de países miembros del bloque como Uruguay y Paraguay (BCR)

La entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desde el pasado 1° de mayo volvió a poner en primer plano la histórica relación comercial entre Santa Fe y el bloque europeo. Según un informe elaborado por los economistas Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la provincia mantiene un papel estratégico en el comercio exterior argentino y se posiciona como uno de los principales beneficiarios potenciales de una mayor integración económica entre ambas regiones.

“La Unión Europea constituye uno de los mercados más importantes para las exportaciones argentinas”, señalaron los especialistas de la BCR. En 2025, el bloque se ubicó como el segundo destino de las ventas externas del país, concentrando cerca del 10% de las exportaciones nacionales. A pesar de las fluctuaciones económicas que atraviesa Europa, el mercado comunitario sigue siendo la tercera economía del planeta y mantiene una elevada demanda de alimentos, energía y productos industriales.

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En ese escenario, Santa Fe ocupa un lugar de privilegio. La provincia concentra el 80% de la capacidad de procesamiento de oleaginosas de la Argentina gracias al entramado industrial y portuario del Gran Rosario, considerado el principal nodo agroexportador del mundo. Desde allí parten embarques de harina de soja, biodiésel, carnes y otros productos agroindustriales que tienen a la Unión Europea como uno de sus principales destinos.

En el período comprendido entre 2002 y 2025, el 33% de las exportaciones argentinas a la UE se generaron en Santa Fe (BCR)

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca un dato contundente: entre 2002 y 2025, el 33% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea fueron generadas en Santa Fe. “Uno de cada tres dólares exportados a la UE consistió en producción santafesina”, subrayaron los autores del estudio. El pico de participación se registró en 2009, cuando la provincia explicó el 44% de las ventas argentinas al bloque, mientras que en 2022 volvió a acercarse al 39%.

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Aunque la participación santafesina se redujo hasta el 25% en 2025, la provincia continúa siendo un actor central en el vínculo comercial con Europa. De hecho, el año pasado se ubicó como la segunda jurisdicción argentina con mayores exportaciones al bloque, solo detrás de Buenos Aires, luego de haber liderado el ranking nacional de manera sostenida hasta 2022.

El estudio también pone de relieve la relevancia de Europa dentro de la matriz exportadora santafesina. En 2025, la Unión Europea fue el segundo destino de las exportaciones provinciales, únicamente superada por India. Ese mismo año se alcanzó un récord histórico en las exportaciones de carne bovina santafesina al bloque europeo y también se registraron máximos en los envíos de harina de girasol. “Con el acuerdo vigente, hay aún mejores condiciones para ampliar la inserción santafesina de carnes en la UE”, remarcaron desde la BCR.

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La UE ha perdido peso como destino de las exportaciones santafesinas. Desde el máximo de 32% registrado en 2009, su participación descendió al 12% en 2025 (BCR)

No obstante, el complejo sojero enfrenta un escenario menos favorable. La menor demanda europea de harina de soja y biodiésel argentino redujo el peso de estos productos en las exportaciones hacia el bloque. Según los economistas de la Bolsa rosarina, esta situación impacta especialmente en Santa Fe debido a su fuerte protagonismo en la industrialización de la soja. Aun así, más del 85% de las exportaciones argentinas destinadas a la Unión Europea siguen correspondiendo a productos agroindustriales.

La magnitud del vínculo comercial queda aún más en evidencia al comparar a Santa Fe con otros socios del Mercosur. “Santa Fe genera sistemáticamente más exportaciones al bloque europeo que Uruguay y Paraguay juntos”, sostiene el informe. En 2025, las ventas externas de la provincia hacia la UE alcanzaron los US$ 1.883 millones, superando ampliamente los US$ 1.058 millones exportados por Uruguay y los US$ 399 millones de Paraguay. Incluso durante la sequía histórica de 2023, Santa Fe mantuvo exportaciones superiores a las de ambos países combinados.

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Pese al potencial que ofrece el nuevo escenario de integración, la Bolsa de Comercio de Rosario advierte sobre algunos riesgos que podrían limitar el acceso de la producción santafesina al mercado europeo. Entre ellos, menciona la posibilidad de que la Comisión Europea clasifique a la soja como un cultivo de alto riesgo por el denominado “cambio indirecto del uso del suelo” (iLUC), lo que afectaría particularmente a las exportaciones de biodiésel y aceite de soja producidos en la provincia. Asimismo, las salvaguardias agrícolas incorporadas por la UE tras el cierre de las negociaciones son seguidas de cerca por su eventual impacto sobre el comercio bilateral. En este contexto, Santa Fe aparece como uno de los territorios con mayor capacidad para capitalizar el acuerdo Mercosur-UE, aunque también como uno de los más expuestos a los desafíos regulatorios que aún persisten.