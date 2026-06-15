Chacra y Campo

Cuando el bolsillo manda: la carne choca contra los límites del consumo

La faena y la producción siguen cayendo mientras las exportaciones absorben una mayor proporción de la oferta. Sin embargo, los valores en mostrador dejaron de subir y revelan un cambio de comportamiento en la demanda. ¿Podrá sostenerse este equilibrio entre menor disponibilidad y un consumidor cada vez más selectivo?

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Un informe elaborado por el Rosgan indica que el mercado interno comienza a exhibir límites frente a los aumentos de precios de la carne vacuna (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)
Un informe elaborado por el Rosgan indica que el mercado interno comienza a exhibir límites frente a los aumentos de precios de la carne vacuna (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La ganadería argentina atraviesa una situación poco habitual: pese a una marcada reducción de la oferta de carne vacuna, los precios al consumidor muestran señales de estancamiento. Mientras la producción continúa retrocediendo y las exportaciones ganan protagonismo, el mercado interno comienza a exhibir límites cada vez más evidentes frente a los aumentos de precios, de acuerdo al análisis realizado por el Rosgan.

Los datos preliminares correspondientes a los primeros cinco meses de 2026 muestran una caída del 11% en la faena respecto del mismo período del año pasado. Aunque el peso promedio por animal registró una leve mejora, ese avance no alcanza para compensar la menor cantidad de cabezas enviadas a frigorífico. Al mismo tiempo, la demanda internacional continúa absorbiendo una porción creciente de la producción nacional, favorecida por un contexto externo más dinámico.

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Según los registros disponibles hasta abril, las exportaciones de carne vacuna acumularon un incremento del 10% interanual en volumen. Como consecuencia, la disponibilidad para el mercado doméstico se redujo cerca de un 12% respecto de un año atrás. Sin embargo, este recorte en la oferta no se trasladó a los mostradores. De acuerdo con el relevamiento del IPCVA, el precio promedio de los cortes vacunos se ubicó en mayo en $18.569 por kilo, prácticamente sin cambios frente a marzo y abril, pese a que la inflación acumuló cerca de cinco puntos porcentuales en ese período.

Evolución del precio de la carne en Argentina
Según un relevamiento del IPCVA, el precio promedio de los cortes vacunos en mayo de este año casi no mostró cambios respecto de marzo y abril, pese a que la inflación acumuló cerca de cinco puntos porcentuales en ese período (Rosgan)

La explicación parece encontrarse en el deterioro del poder adquisitivo. Mientras el índice de salarios elaborado por el INDEC mostraba en marzo una mejora interanual del 36,4%, el precio de la carne vacuna acumulaba una suba del 68,5%. Esta diferencia generó una pérdida de capacidad de compra que comenzó a modificar los hábitos de consumo y a incrementar la sensibilidad de los hogares frente a los precios de la carne.

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Los números del consumo reflejan claramente esta transformación. El consumo aparente de carne vacuna descendió a menos de 48 kilos por habitante al año, un 5% por debajo de los niveles registrados doce meses atrás. En paralelo, el pollo logró sostener su participación con alrededor de 47 kilos per cápita, mientras que el cerdo alcanzó un nuevo récord histórico superior a los 19,5 kilos por habitante, consolidando un proceso de sustitución favorecido por la diferencia de precios entre las distintas proteínas.

La cautela también comenzó a sentirse en el mercado de hacienda. De hecho, desde los máximos alcanzados entre febrero y marzo, los valores reales de novillos, novillitos y vaquillonas acumulan caídas cercanas al 16% y 18%, reflejando una menor disposición de los compradores a convalidar nuevas subas, puntualiza el informe del Rosgan.

Aunque los precios de la hacienda vacuna continúan siendo elevados en términos históricos, la cautela comenzó a sentirse en el mercado ganadero, advierte el Rosgan en su análisis (Rosgan)
Aunque los precios de la hacienda vacuna continúan siendo elevados en términos históricos, la cautela comenzó a sentirse en el mercado ganadero, advierte el Rosgan en su análisis (Rosgan)

A pesar de esta corrección reciente, los precios continúan siendo elevados en términos históricos y superan en alrededor de un 40% los niveles observados dos años atrás, medidos a valores constantes. No obstante, el escenario cambió respecto de comienzos de año: la demanda local ya no parece dispuesta a absorber cualquier incremento y comienza a actuar como un factor moderador del mercado.

De cara a los próximos meses, la salida de una mayor cantidad de hacienda proveniente de los feedlots podría incrementar la oferta y reforzar esta tendencia de cautela. En ese contexto, la exportación aparece como el principal sostén para la cadena vacuna, con capacidad para amortiguar la debilidad que pueda mostrar el consumo interno y evitar una presión bajista más profunda sobre los precios.

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