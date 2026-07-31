El girasol apunta a un nuevo récord: proyectan 3 millones de hectáreas para la campaña 2026/27

Los relevamientos de precampaña de girasol proyectan una superficie de 3 millones de hectáreas (Reuters)

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La campaña 2026/27 de girasol podría marcar un nuevo hito para la agricultura argentina. A pocas semanas del inicio de la ventana de siembra, los relevamientos de precampaña proyectan una superficie de 3 millones de hectáreas, lo que representaría un récord histórico para el cultivo, impulsado por el optimismo de los productores y las favorables perspectivas productivas en varias regiones del país.

De concretarse esta estimación, el área sembrada crecería un 5,3 % respecto de la campaña anterior y se ubicaría 33,3 % por encima del promedio de los últimos cinco ciclos. El escenario surge del relevamiento realizado entre la Red de Colaboradores de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que muestra una intención de siembra consolidada en las principales zonas productoras, aunque aún condicionada por la evolución del clima y del contexto económico.

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En el norte de la región agrícola, la decisión de avanzar con el girasol se mantiene firme gracias a las buenas reservas de humedad, que favorecen su incorporación como cultivo antecesor de soja o maíz. En cambio, en la franja central del país, las expectativas de un ciclo influenciado por un evento El Niño fortalecen el interés por ampliar la superficie destinada al maíz, relegando parcialmente a la oleaginosa.

La superficie de siembra de girasol en la campaña agrícola 2026/27 se ubicaría 33,3 % por encima del promedio de los últimos cinco ciclos (BCBA)

El mayor potencial de crecimiento se concentra en el sur de Buenos Aires y La Pampa, donde todavía resta tiempo para iniciar la siembra y el girasol aparece como una alternativa para ocupar lotes que eventualmente no puedan destinarse a cultivos de fina. En esas regiones, el cultivo podría captar una importante cantidad de hectáreas y consolidarse como el principal motor de la expansión nacional.

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Sin embargo, los especialistas advierten que la concreción de esta superficie récord dependerá de varios factores. Entre ellos sobresalen la evolución de las condiciones agroclimáticas durante los próximos meses y la disponibilidad de semillas, ya que se reportan faltantes puntuales de híbridos oleicos y un proceso de stockeo preventivo por parte de algunos productores.

Con este panorama, el girasol se perfila como uno de los cultivos con mejores perspectivas para la próxima campaña. Si las condiciones climáticas y económicas acompañan, Argentina podría alcanzar la mayor superficie sembrada de su historia, consolidando el crecimiento sostenido de una oleaginosa que viene ganando protagonismo dentro de la rotación agrícola nacional.

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