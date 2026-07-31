Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

Moria Casán le explicó a Teleshow su decisión de no participar del show de Rosalía

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La ausencia de Moria Casán en el espectáculo de Rosalía no responde a ninguna polémica ni a desacuerdos personales. La artista argentina explicó que se trata de una cuestión de prioridades y de agenda, dejando claro que, en este momento, lo fundamental para ella es atender sus propios compromisos profesionales y cuidar su energía. “En este mes estoy imposibilitada de ir a ningún lado que no sea exclusivamente ocuparme de lo mío”, expresó con énfasis a Teleshow, dejando ver la intensidad de su rutina diaria.

La invitación para asistir al show le llegó de manera inesperada, y Casán contó que inicialmente no sabía que el evento tenía un carácter confidencial ni que incluía una dinámica particular: “Después me enteré que era confidencial, que te hacen hacer como que te confieses con ella”, comentó. Este detalle, lejos de atraerla, le resultó poco relevante para su situación actual, ya que su agenda está completamente ocupada por sus obligaciones laborales.

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Moria también habló en su programa de la mañana del trece

Moria detalló que actualmente trabaja “de lunes a lunes”, repartiendo sus días entre la conducción matutina de La mañana con Moria y las funciones teatrales de miércoles a domingo. Por eso, aclaró que “los únicos dos días que tengo libre a la noche son lunes y martes”, y aun así, en esas jornadas también dedica la tarde a compromisos de prensa. “El martes tengo que hacer cosas de prensa para Netflix, porque se estrena el 13 la película con Adrián Suar y el 14 mi serie”, agregó, subrayando el nivel de exigencia que atraviesa en este período.

La explicación de su rechazo fue categórica: “No es ni cancelación ni porque dijo nada, ya lo expliqué ”. La artista insistió en que no hay motivos emocionales, políticos ni personales detrás de su decisión. “Para mí es alguien, una artista que yo tampoco la registro demasiado, en el sentido no de despectivo. No es alguien que yo consumo”, señaló sobre Rosalía, y reafirmó que no se sintió ofendida en ningún momento.

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Moria Casán afirmó que necesita priorizar su descanso y su tiempo antes que asistir al recital de Rosalía

Frente a quienes podrían buscar una interpretación polémica de su negativa, Casán fue clara: “Si voy a un recital de ella, de ninguna manera puedo perder mi tiempo, aunque sea una artista excepcional, porque yo necesito descansar y necesito priorizarme. Tengo que hacer cosas para mí”. La artista consideró que, aunque reconoce el talento de la española, su consumo cultural está orientado hacia otros intereses, y prefiere invertir el poco tiempo libre que tiene en su propio bienestar.

El formato especial de la invitación, que incluía una interacción personal con Rosalía, tampoco fue suficiente para convencer a la diva argentina. “Y si voy a trabajar, en todo caso que me paguen. Si me monetizan mi presencia, en una de esas me hacía un lugarcito”, bromeó, descartando cualquier participación a menos que existiera una compensación económica por su presencia.

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Rosalía cantando el tema La Perla

Respecto a la controversia en redes sociales que involucró a Rosalía con un “like” en el contexto de una discusión futbolera, Casán minimizó el asunto: “No estoy ni pienso en la cancelación de un artista que le puso un like en medio de una cosa de fútbol, irracional, que todos pierden la cabeza, ¿entendés?”. Aclaró que no hay animosidad hacia la española y que el episodio no fue determinante para su decisión. “No es porque esté en contra de la piba ni nada, ni nada. No hay ningún motivo, ni político”, explicó.

La relación de la artista con figuras internacionales siempre ha estado marcada por su sinceridad. En esta ocasión, reiteró que no se identifica con el tipo de espectáculo que ofrece Rosalía y que su tiempo es demasiado valioso como para dedicarlo a algo que no le genera interés personal. “No puedo perder tiempo en un show que por más que sea muy bueno, necesito priorizar mi tiempo. Simplemente eso”, resumió a Teleshow.

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“De ninguna manera voy a hacerle el caldo gordo a una artista extranjera, que divino, pero si cualquier cosa fuera algo así, se lo hago a una de mi país” expresó Moria a Teleshow

Casán también expresó a Teleshow que, si tuviera que hacer un esfuerzo de ese tipo, preferiría hacerlo por un artista nacional antes que por una figura extranjera. “De ninguna manera voy a hacerle el caldo gordo a una artista extranjera, que divino, pero si cualquier cosa fuera algo así, se lo hago a una de mi país”, concluyó a Teleshow, reafirmando su postura de apoyo a la industria local y su independencia frente a las modas internacionales.

Así, la ausencia de Moria Casán en el show de Rosalía no responde a ningún escándalo ni a una cancelación deliberada, sino a una decisión guiada por la lógica de sus prioridades y por el respeto a su propio tiempo. La artista argentina, fiel a su estilo, dejó en claro que la clave está en saber decir “no” cuando la situación lo exige y cuando el cuerpo y la agenda así lo demandan.

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