Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

La diva reveló que el evento tenía un formato confidencial con interacción personal y explicó qué esa dinámica no la convencía. E indicó que prefiere priorizar su serie, las funciones teatrales y tareas diarias de prensa

Moria Casán le explicó a Teleshow su decisión de no participar del show de Rosalía
Guardar

La ausencia de Moria Casán en el espectáculo de Rosalía no responde a ninguna polémica ni a desacuerdos personales. La artista argentina explicó que se trata de una cuestión de prioridades y de agenda, dejando claro que, en este momento, lo fundamental para ella es atender sus propios compromisos profesionales y cuidar su energía. “En este mes estoy imposibilitada de ir a ningún lado que no sea exclusivamente ocuparme de lo mío”, expresó con énfasis a Teleshow, dejando ver la intensidad de su rutina diaria.

La invitación para asistir al show le llegó de manera inesperada, y Casán contó que inicialmente no sabía que el evento tenía un carácter confidencial ni que incluía una dinámica particular: “Después me enteré que era confidencial, que te hacen hacer como que te confieses con ella”, comentó. Este detalle, lejos de atraerla, le resultó poco relevante para su situación actual, ya que su agenda está completamente ocupada por sus obligaciones laborales.

PUBLICIDAD

Moria también habló en su programa de la mañana del trece

Moria detalló que actualmente trabaja “de lunes a lunes”, repartiendo sus días entre la conducción matutina de La mañana con Moria y las funciones teatrales de miércoles a domingo. Por eso, aclaró que “los únicos dos días que tengo libre a la noche son lunes y martes”, y aun así, en esas jornadas también dedica la tarde a compromisos de prensa. “El martes tengo que hacer cosas de prensa para Netflix, porque se estrena el 13 la película con Adrián Suar y el 14 mi serie”, agregó, subrayando el nivel de exigencia que atraviesa en este período.

La explicación de su rechazo fue categórica: “No es ni cancelación ni porque dijo nada, ya lo expliqué ”. La artista insistió en que no hay motivos emocionales, políticos ni personales detrás de su decisión. “Para mí es alguien, una artista que yo tampoco la registro demasiado, en el sentido no de despectivo. No es alguien que yo consumo”, señaló sobre Rosalía, y reafirmó que no se sintió ofendida en ningún momento.

PUBLICIDAD

Moria Casán afirmó que necesita priorizar su descanso y su tiempo antes que asistir al recital de Rosalía
Moria Casán afirmó que necesita priorizar su descanso y su tiempo antes que asistir al recital de Rosalía

Frente a quienes podrían buscar una interpretación polémica de su negativa, Casán fue clara: “Si voy a un recital de ella, de ninguna manera puedo perder mi tiempo, aunque sea una artista excepcional, porque yo necesito descansar y necesito priorizarme. Tengo que hacer cosas para mí”. La artista consideró que, aunque reconoce el talento de la española, su consumo cultural está orientado hacia otros intereses, y prefiere invertir el poco tiempo libre que tiene en su propio bienestar.

El formato especial de la invitación, que incluía una interacción personal con Rosalía, tampoco fue suficiente para convencer a la diva argentina. “Y si voy a trabajar, en todo caso que me paguen. Si me monetizan mi presencia, en una de esas me hacía un lugarcito”, bromeó, descartando cualquier participación a menos que existiera una compensación económica por su presencia.

Rosalía cantando el tema La Perla

Respecto a la controversia en redes sociales que involucró a Rosalía con un “like” en el contexto de una discusión futbolera, Casán minimizó el asunto: “No estoy ni pienso en la cancelación de un artista que le puso un like en medio de una cosa de fútbol, irracional, que todos pierden la cabeza, ¿entendés?”. Aclaró que no hay animosidad hacia la española y que el episodio no fue determinante para su decisión. “No es porque esté en contra de la piba ni nada, ni nada. No hay ningún motivo, ni político”, explicó.

La relación de la artista con figuras internacionales siempre ha estado marcada por su sinceridad. En esta ocasión, reiteró que no se identifica con el tipo de espectáculo que ofrece Rosalía y que su tiempo es demasiado valioso como para dedicarlo a algo que no le genera interés personal. “No puedo perder tiempo en un show que por más que sea muy bueno, necesito priorizar mi tiempo. Simplemente eso”, resumió a Teleshow.

moria casán
“De ninguna manera voy a hacerle el caldo gordo a una artista extranjera, que divino, pero si cualquier cosa fuera algo así, se lo hago a una de mi país” expresó Moria a Teleshow

Casán también expresó a Teleshow que, si tuviera que hacer un esfuerzo de ese tipo, preferiría hacerlo por un artista nacional antes que por una figura extranjera. “De ninguna manera voy a hacerle el caldo gordo a una artista extranjera, que divino, pero si cualquier cosa fuera algo así, se lo hago a una de mi país”, concluyó a Teleshow, reafirmando su postura de apoyo a la industria local y su independencia frente a las modas internacionales.

Así, la ausencia de Moria Casán en el show de Rosalía no responde a ningún escándalo ni a una cancelación deliberada, sino a una decisión guiada por la lógica de sus prioridades y por el respeto a su propio tiempo. La artista argentina, fiel a su estilo, dejó en claro que la clave está en saber decir “no” cuando la situación lo exige y cuando el cuerpo y la agenda así lo demandan.

Temas Relacionados

RosalíaMoria CasánEspañaArgentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

La abogada de Wanda Nara se expresó luego de que la jueza decidiera renovar los pasaportes de las dos niñas aún sin la autorización de su padre

La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

Las claves de la resolución judicial a favor de Wanda Nara: “La negativa del padre resulta injustificada”

Punto por punto, todos los detalles de la sentencia de la Justicia italiana en el marco de la negativa de Mauro Icardi de tramitar nuevos pasaportes a sus hijas

Las claves de la resolución judicial a favor de Wanda Nara: “La negativa del padre resulta injustificada”

La reacción de Mauro Icardi a la decisión de la justicia italiana favorable a Wanda Nara: “Los padres también tenemos derecho”

El Tribunal de Milán autorizó a la empresaria a tramitar los pasaportes de sus hijas sin la firma del futbolista, quien respondió en redes con un texto sobre el impacto emocional del conflicto en las niñas

La reacción de Mauro Icardi a la decisión de la justicia italiana favorable a Wanda Nara: “Los padres también tenemos derecho”

Wanda Nara podrá traer al pais a sus hijas aún sin la firma de Mauro Icardi: la resolución de la Justicia Italiana

Un tribunal de Milan habilitó a la empresaria argentina a gestionar los pasaportes sin la autorización paterna

Wanda Nara podrá traer al pais a sus hijas aún sin la firma de Mauro Icardi: la resolución de la Justicia Italiana

Moria Casán presentó el trailer oficial de la serie sobre su vida: “Me impresiona estar globalizada”

La diva mostró en su programa de Eltrece las primeras imágenes definitivas de la biopic de Netflix que estrena el 14 de agosto, dos días antes de cumplir 80 años, y se emocionó al verse retratada en ficción. Las doce mejores fotos de la producción

Moria Casán presentó el trailer oficial de la serie sobre su vida: “Me impresiona estar globalizada”

DEPORTES

Franco Mastantuono “tiene un pie y medio afuera” del Real Madrid: la tajante decisión que tomó Mourinho

Franco Mastantuono “tiene un pie y medio afuera” del Real Madrid: la tajante decisión que tomó Mourinho

Se confirmaron los días y los horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana: el fixture de River y Boca

Un alto directivo de la FIFA apuntó contra el plan de Infantino: “Es el proyecto de una sola persona”

La fuerte crítica de Riquelme al equipo tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “No te pueden hacer un gol de lateral”

CBS Sports puso en baja a Tony Romo hasta nuevo aviso tras su arresto y la viralización del video de su detención en Milwaukee

TELESHOW

La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

Las claves de la resolución judicial a favor de Wanda Nara: “La negativa del padre resulta injustificada”

La reacción de Mauro Icardi a la decisión de la justicia italiana favorable a Wanda Nara: “Los padres también tenemos derecho”

Wanda Nara podrá traer al pais a sus hijas aún sin la firma de Mauro Icardi: la resolución de la Justicia Italiana

Moria Casán presentó el trailer oficial de la serie sobre su vida: “Me impresiona estar globalizada”

INFOBAE AMÉRICA

Plataformas digitales de reparto a domicilio: alternativas y desafíos laborales en Guatemala

Plataformas digitales de reparto a domicilio: alternativas y desafíos laborales en Guatemala

Asamblea Legislativa de Costa Rica presentará querella por prevaricato contra 4 magistrados de la Sala Constitucional

Jueza rechaza órdenes de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, exfiscales señalados de corrupción en Guatemala

Hondureño es condenado a ocho años de prisión en Texas tras declararse culpable de un delito contra una menor de 13 años

Extraditan desde Madrid a alias “El Abogado”, señalado como líder de una pandilla panameña