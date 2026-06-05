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Pinos con más potencial: cómo el mejoramiento genético transforma la forestación en Misiones

Investigadores desarrollaron materiales genéticos que permiten aumentar la productividad y mejorar la calidad de la madera desde el origen de las plantaciones

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Investigadores desarrollaron materiales genéticos que permiten aumentar la productividad y mejorar la calidad de la madera desde el origen de las plantaciones
Investigadores desarrollaron materiales genéticos que permiten aumentar la productividad y mejorar la calidad de la madera desde el origen de las plantaciones (inta)

Una plantación forestal puede tardar entre 15 y 25 años en completar su ciclo productivo. En ese largo recorrido, muchas de las diferencias que se observan al momento de la cosecha ya estaban definidas desde el comienzo.

El crecimiento de los árboles, la forma del tronco, la calidad de la madera e incluso el rendimiento final tienen un punto de partida común: la genética. Sobre esa premisa trabaja desde hace más de tres décadas el INTA en Misiones, donde un programa de mejoramiento genético busca potenciar la competitividad del sector forestal a partir de materiales desarrollados localmente.

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Los resultados muestran avances concretos. De acuerdo con los registros obtenidos por el área de mejoramiento genético forestal del INTA Montecarlo, algunos materiales de pinos lograron incrementos significativos en volumen de madera, un aspecto clave para la productividad de las plantaciones.

El crecimiento de los árboles, la forma del tronco, la calidad de la madera e incluso el rendimiento final tienen un punto de partida común: la genética
El crecimiento de los árboles, la forma del tronco, la calidad de la madera e incluso el rendimiento final tienen un punto de partida común: la genética (inta)

El trabajo que comienza antes de la plantación

El proceso de mejoramiento genético forestal constituye una de las bases sobre las que se construye la calidad de las forestaciones de la región. El trabajo abarca distintas etapas, desde la identificación de árboles superiores hasta la obtención de semillas certificadas que luego llegan al sector productivo.

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Según explicó Cristian Rotundo, investigador de la EEA Montecarlo, el objetivo principal es identificar y multiplicar materiales que permitan mejorar la producción y la calidad de las plantaciones. De esta manera, la mejora no aparece como una corrección posterior, sino que forma parte del origen mismo del cultivo forestal.

Los resultados obtenidos reflejan esa estrategia. En la especie Pinus taeda se registraron incrementos de volumen que alcanzan el 24 % en comparación con otros materiales de origen similar presentes en la zona. En el caso de Pinus elliottii, las mejoras llegaron hasta un 25 % respecto de semillas provenientes de los primeros huertos establecidos en la provincia.

Un híbrido que marca la diferencia

Entre los desarrollos más destacados se encuentra el pino híbrido F1 INTA-PINDO. Según indicó Rotundo, estos materiales pueden alcanzar incrementos de volumen de hasta un 48 % frente a materiales híbridos F2 implantados en la región.

Estos avances representan el resultado de años de selección y evaluación genética orientados a obtener árboles con mejores características productivas. La búsqueda no se limita al crecimiento, sino que también contempla aspectos vinculados con la calidad de la madera y el desempeño general de las plantaciones.

Cuando la genética llega al campo

La transferencia tecnológica es el paso que permite que los avances de la investigación se conviertan en herramientas concretas para la producción. En ese proceso, los viveros forestales cumplen un papel central al multiplicar y distribuir los materiales desarrollados por el INTA.

Luis Kutz, propietario del vivero Arco Iris de Puerto Esperanza, trabaja con materiales del organismo desde hace más de 25 años. Según explicó, la industria demanda árboles con buen crecimiento, buena forma y ramas finas que permitan mejores rendimientos en los aserraderos, características que se buscan mediante los programas de mejoramiento.

Para una actividad cuyos ciclos productivos se extienden durante décadas, la calidad del plantín inicial resulta determinante. Las mejoras en crecimiento, forma del árbol y calidad de madera terminan reflejándose en mayores volúmenes, mejores rendimientos industriales y una mayor rentabilidad para los productores.

Además, la disponibilidad de materiales desarrollados localmente permite reducir la dependencia de genética que históricamente era importada. En ese esquema, la ciencia nacional consolida su papel como generador de tecnología aplicada, transformando años de investigación en herramientas que llegan a los viveros y se expresan luego en cada plantación forestal.

Fuente: Inta

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