Un arroz nacido en el INTA suma una nueva ventaja para seguir creciendo en el campo

Un estudio definió la estrategia de fertilización nitrogenada que permite superar las 11 toneladas por hectárea y mejorar la eficiencia del cultivo (inta)

No alcanza con desarrollar una buena variedad. Para que una genética exprese todo su potencial también hace falta conocer cómo manejarla en el lote. Ese fue el desafío que asumieron especialistas del INTA Corrientes y del INTA Concepción del Uruguay, quienes lograron definir una estrategia de fertilización para Angirú INTA CL, un cultivar de arroz que viene ganando superficie gracias a su alto rendimiento y a la calidad industrial de sus granos.

El trabajo aporta una herramienta concreta para los productores en un contexto de márgenes ajustados, donde aprovechar mejor cada insumo puede marcar la diferencia.

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Los ensayos demostraron que un manejo adecuado del nitrógeno permite superar los 11.000 kilos por hectárea, mejorar la eficiencia del fertilizante y reducir riesgos productivos.

Un manejo adecuado del nitrógeno permite superar los 11.000 kilos por hectárea y reducir riesgos productivos. (inta)

Encontrar el punto justo

El nitrógeno es uno de los nutrientes que mayor impacto tiene sobre el rendimiento del arroz. Sin embargo, aplicar más fertilizante no siempre significa cosechar más.

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Los ensayos permitieron identificar que una dosis de 250 kilogramos de urea por hectárea, equivalente a unos 115 kilogramos de nitrógeno, ofrece el mejor equilibrio entre productividad y eficiencia. Con ese manejo, los investigadores obtuvieron rendimientos superiores a las 11 toneladas por hectárea y una eficiencia de 17 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno aplicado.

Además, comprobaron que realizar la aplicación completa antes del inicio del riego simplifica el trabajo en el campo y asegura que el cultivo disponga del nutriente durante las etapas de mayor demanda.

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Información para una variedad que sigue expandiéndose

Angirú INTA CL lleva apenas dos campañas en producción comercial, pero su adopción crece de manera sostenida. Su excelente comportamiento agronómico, junto con una destacada calidad culinaria e industrial, despertó el interés de los productores y la convirtió en la variedad de mayor rendimiento agrícola durante cuatro campañas consecutivas en Entre Ríos.

Para José Colazo, especialista del INTA Concepción del Uruguay, contar con información específica sobre su manejo resulta clave porque muchos productores todavía están conociendo el comportamiento de este material. En ese sentido, el estudio brinda recomendaciones concretas para utilizar el fertilizante en el momento y la cantidad adecuados.

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El rendimiento empieza mucho antes de la cosecha

Los investigadores advierten que la fertilización es solo una de las decisiones que determinan el resultado final. Una nutrición equilibrada debe complementarse con una fecha de siembra adecuada —preferentemente durante la primera quincena de octubre—, el uso de semilla certificada, la preparación anticipada del lote y la rotación de cultivos.

El mensaje que deja el trabajo es claro: producir más no depende únicamente de incorporar más insumos, sino de manejarlos con precisión.

En un escenario de costos elevados y precios internacionales ajustados, cada decisión agronómica cuenta, y disponer de recomendaciones específicas para variedades como Angirú INTA CL puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la rentabilidad del productor.

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Fuente: Inta