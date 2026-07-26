Chacra y Campo

Un arroz nacido en el INTA suma una nueva ventaja para seguir creciendo en el campo

Un estudio definió la estrategia de fertilización nitrogenada que permite superar las 11 toneladas por hectárea y mejorar la eficiencia del cultivo

Guardar
Google icon
Un estudio definió la estrategia de fertilización nitrogenada que permite superar las 11 toneladas por hectárea y mejorar la eficiencia del cultivo
Un estudio definió la estrategia de fertilización nitrogenada que permite superar las 11 toneladas por hectárea y mejorar la eficiencia del cultivo (inta)

No alcanza con desarrollar una buena variedad. Para que una genética exprese todo su potencial también hace falta conocer cómo manejarla en el lote. Ese fue el desafío que asumieron especialistas del INTA Corrientes y del INTA Concepción del Uruguay, quienes lograron definir una estrategia de fertilización para Angirú INTA CL, un cultivar de arroz que viene ganando superficie gracias a su alto rendimiento y a la calidad industrial de sus granos.

El trabajo aporta una herramienta concreta para los productores en un contexto de márgenes ajustados, donde aprovechar mejor cada insumo puede marcar la diferencia.

PUBLICIDAD

Los ensayos demostraron que un manejo adecuado del nitrógeno permite superar los 11.000 kilos por hectárea, mejorar la eficiencia del fertilizante y reducir riesgos productivos.

Los ensayos demostraron que un manejo adecuado del nitrógeno permite superar los 11.000 kilos por hectárea, mejorar la eficiencia del fertilizante y reducir riesgos productivos.
Un manejo adecuado del nitrógeno permite superar los 11.000 kilos por hectárea y reducir riesgos productivos. (inta)

Encontrar el punto justo

El nitrógeno es uno de los nutrientes que mayor impacto tiene sobre el rendimiento del arroz. Sin embargo, aplicar más fertilizante no siempre significa cosechar más.

PUBLICIDAD

Los ensayos permitieron identificar que una dosis de 250 kilogramos de urea por hectárea, equivalente a unos 115 kilogramos de nitrógeno, ofrece el mejor equilibrio entre productividad y eficiencia. Con ese manejo, los investigadores obtuvieron rendimientos superiores a las 11 toneladas por hectárea y una eficiencia de 17 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno aplicado.

Además, comprobaron que realizar la aplicación completa antes del inicio del riego simplifica el trabajo en el campo y asegura que el cultivo disponga del nutriente durante las etapas de mayor demanda.

Información para una variedad que sigue expandiéndose

Angirú INTA CL lleva apenas dos campañas en producción comercial, pero su adopción crece de manera sostenida. Su excelente comportamiento agronómico, junto con una destacada calidad culinaria e industrial, despertó el interés de los productores y la convirtió en la variedad de mayor rendimiento agrícola durante cuatro campañas consecutivas en Entre Ríos.

Para José Colazo, especialista del INTA Concepción del Uruguay, contar con información específica sobre su manejo resulta clave porque muchos productores todavía están conociendo el comportamiento de este material. En ese sentido, el estudio brinda recomendaciones concretas para utilizar el fertilizante en el momento y la cantidad adecuados.

El rendimiento empieza mucho antes de la cosecha

Los investigadores advierten que la fertilización es solo una de las decisiones que determinan el resultado final. Una nutrición equilibrada debe complementarse con una fecha de siembra adecuada —preferentemente durante la primera quincena de octubre—, el uso de semilla certificada, la preparación anticipada del lote y la rotación de cultivos.

El mensaje que deja el trabajo es claro: producir más no depende únicamente de incorporar más insumos, sino de manejarlos con precisión.

En un escenario de costos elevados y precios internacionales ajustados, cada decisión agronómica cuenta, y disponer de recomendaciones específicas para variedades como Angirú INTA CL puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la rentabilidad del productor.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaintaarroz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suelos que guardan carbono: la textura marca el rumbo productivo del Chaco Seco

Un estudio demostró que adaptar las prácticas a la textura de cada suelo es clave para almacenar carbono orgánico

Suelos que guardan carbono: la textura marca el rumbo productivo del Chaco Seco

El SENASA digitaliza el control de los medicamentos veterinarios y fortalece la trazabilidad sanitaria

La puesta en marcha del SIGTRAZAVET incorpora la Receta Veterinaria Electrónica y permitirá monitorear el recorrido de los medicamentos desde su elaboración hasta su aplicación

El SENASA digitaliza el control de los medicamentos veterinarios y fortalece la trazabilidad sanitaria

La Pampa amplía el área de trigo gracias a las lluvias y mejora las perspectivas para la campaña

La superficie sembrada crecería unas 22.000 hectáreas respecto de la estimación realizada en mayo por la Bolsa de Cereales de Córdoba, impulsada por la excelente humedad de los suelos

La Pampa amplía el área de trigo gracias a las lluvias y mejora las perspectivas para la campaña

Un mapa para conocer mejor el país y producir con más información: Argentina identificó 133 ecosistemas

Un relevamiento científico identificó 133 ecosistemas argentinos y generó información estratégica para orientar la producción, el ordenamiento territorial y la conservación ambiental.

Un mapa para conocer mejor el país y producir con más información: Argentina identificó 133 ecosistemas

La aviación impulsa una nueva era para el mercado de carbono y abre una oportunidad para la Argentina

A partir de 2027, las aerolíneas deberán compensar una mayor parte de sus emisiones bajo el esquema CORSIA, lo que multiplicará la demanda de créditos de carbono de alta integridad y podría beneficiar a países con potencial para desarrollar proyectos ambientales

La aviación impulsa una nueva era para el mercado de carbono y abre una oportunidad para la Argentina

DEPORTES

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Hungría de F1: poco ritmo con un Alpine lejos de los puntos

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Hungría de F1: poco ritmo con un Alpine lejos de los puntos

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“El blooper de la temporada”: el insólito gol en contra de un arquero que generó controversias

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Hungría

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

TELESHOW

La sensual producción de fotos de Luisana Lopilato al borde del mar: transparencias y géneros volátiles al atardecer

La sensual producción de fotos de Luisana Lopilato al borde del mar: transparencias y géneros volátiles al atardecer

El tajante posteo de Wanda Nara tras el robo en Milán: “Nunca dejó de ser mi segunda casa”

Eva Bargiela celebró por partida doble: el cumpleaños de Gianluca Simeone y los 9 meses de Faustino

La contundente decisión de José María Muscari con su obra “El Divorcio del Año” luego de la muerte de Ernestina Pais

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

INFOBAE AMÉRICA

Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

Misiles balísticos rusos golpearon Kiev y dejaron al menos cinco muertos en distintas ciudades ucranianas

Una cocina nicaragüense en la ciudad del neón: el viaje de Norma y La Fritanga en Las Vegas

La segunda fase del programa materno-neonatal llega a más de 70,000 personas en Guatemala

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras: el costo político y social que deja el retorno del expresidente